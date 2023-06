Světu vládnou technologické značky Apple, Google a Microsoft

Nejhodnotnější značkou světa je Apple, za ním následují Google a Microsoft, který předstihl loni třetí Amazon. Z netechnologických značek si prvenství připsal McDonald's, do první desítky se vrátila Coca-Cola. Vyplývá to z žebříčku 100 nejhodnotnějších značek světa BrandZ, který sestavuje výzkumná společnost Kantar.

Indexu stále dominují značky ze Spojených států. Do první desítky se dostala už jen čínská mediální společnost Tencent a francouzský prodejce luxusního zboží Louis Vuitton.

Celková hodnota 100 značek dosahuje 6,9 bilionu dolarů, což oproti loňskému roku představuje pětinový pokles. Pouze 16 značek první stovky vykázalo růst své hodnoty.

V žebříčku TOP 100 jsou opět nejvíce zastoupeny technologické značky. Kategorie luxusního zboží, rychlého občerstvení a potravin a nápojů se však ukazují být nejodolnější vůči tržním výkyvům.

