Světlo na konci tunelu se vzdálilo. Evropská ekonomika si vede hůře, než se čekalo

Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci stagnovala, a vedla si tak hůře, než se čekalo. V další zpřesněné zprávě to na základě sezonně přepočtených dat oznámil statistický úřad Eurostat. Dosud uváděl, že hrubý domácí produkt (HDP) evropské sedmadvacítky se mezičtvrtletně o 0,1 procenta zvýšil. Růst české ekonomiky činil 0,2 procenta.

Meziročně unijní ekonomika vzrostla o 0,2 procenta. I toto je zhoršení proti dosavadnímu odhadu, v němž Eurostat uváděl růst o 0,3 procenta. Česká ekonomika zaznamenala naopak v meziročním srovnání pokles o 0,2 procenta.

Ekonomika eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozímu tříměsíčnímu období rovněž stagnovala, což je v souladu s dosavadním odhadem. Meziročně vykázala růst o 0,1 procenta, jak statistici dosud uváděli.

Ve třetím čtvrtletí ekonomika EU mezičtvrtletně stagnovala, zatímco ekonomika eurozóny vykazovala pokles o 0,1 procenta. Meziročně pak oba bloky ve třetím čtvrtletí vykázaly růst o 0,1 procenta. Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 0,8 procenta, meziročně její pokles činil také 0,8 procenta.

Za celý loňský rok ekonomika EU vzrostla o 0,4 procenta, růst v eurozóně byl stejný, uvedl Eurostat. Je to zhoršení proti předchozímu odhadu, v němž statistický úřad uváděl pro oba bloky růst o 0,5 procenta. V roce 2022 ekonomika EU i eurozóny vzrostla o 3,4 procenta.

