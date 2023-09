V bance UBS posílil Norský státní fond. Stal se jejím největším akcionářem

Norský státní investiční fond se stal největším akcionářem švýcarské banky UBS, která nedávno převzala svého menšího konkurenta Credit Suisse. Společnost Norges Bank Investment Management (NBIM), která je správcem tohoto největšího fondu svého druhu na světě, zvýšila tento měsíc podíl v UBS na více než pět procent, uvedl list Financial Times. Fond je akcionářem UBS více než 20 let.

Norský státní fond už patřil mezi deset největších akcionářů UBS. Nyní na pozici největších akcionářů podle S&P Capital IQ překonal americké investory Dodge & Cox a BlackRock.

Norský fond patřil i mezi deset největších investorů Credit Suisse v době jejího březnového úpadku. Několik týdnů po dojednání záchrany Credit Suisse generální ředitel NBIM Nicolai Tangen švýcarskému listu Finews řekl, že záchrana Credit Suisse byla od vlády správným krokem a zabránila vzniku nekontrolovatelné situace ve švýcarském finančním centru i mimo něj.

Představitelé UBS se v posledních šesti měsících snaží dokázat investorům, že státem organizovaná záchrana bývalého konkurenta Credit Suisse může být úspěšná. Od dohodnuté záchrany před šesti měsíci akcie UBS stouply o více než 30 procent. Investoři a analytici reagovali pozitivně na oznámení banky z minulého měsíce, ve kterém UBS uvedla, že nebude usilovat o státní finanční podporu pro dohodu.

Akciím UBS pomohly také výsledky hospodaření banky zveřejněné na konci srpna, podle kterých čistý zisk za druhé čtvrtletí činil rekordní 29 miliard dolarů (665,8 miliardy korun). Důvodem byl účetní zisk z akvizice Credit Suisse. Analytici předpokládají, že UBS v příštím roce spustí program odkupu svých akcií, který po dohodě o převzetí Credit Suisse přerušila.

Credit Suisse se letos v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS. Spojení se tak stalo prvním sloučením dvou globálních a systémově významných bank.