Zázrak na burze. Akcie fintechu hodnotnějšího než Goldmani raketově rostou. A nikdo neví proč

Akcie AMTD Digital, společnosti se sídlem v Hongkongu, která byla kotována v New Yorku před méně než třemi týdny, vzrostly natolik, že společná tržní hodnota jejích akcií třídy A a B byla ke středečnímu závěru více než 203 miliard dolarů. To znamená, že firma – která rozvíjí digitální podnikání, včetně finančních služeb – má větší hodnotu než Wells Fargo, Morgan Stanley a Goldman Sachs Group, přestože za rok končící dubnem 2021 vykázala tržby jen 25 milionů dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Alespoň na papíře to z ní dělá pátou největší finanční společnost na světě za Berkshire Hathaway kultovního investora Warrena Buffetta, JPMorgan Chase, Bank of America a Industrial & Commercial Bank of China, podotkl Bloomberg.

zdroj: Bloomberg

Zatímco tyto firmy mají dlouhý seznam akcionářů, AMTD Digital má spletitou vlastnickou strukturu, která nakonec vede k jednomu klíčovému jménu: je jím Calvin Choi, bývalý bankéř UBS Group, který v současné době bojuje se zákazem podnikání v Hongkongu kvůli tomu, že nezveřejňuje konflikty zájmu.

Navzdory tomu byl Choi 15. července na parketu newyorské burzy a zazvonil na zvonek, když se akcie AMTD Digital chystaly zahájit svou cestu vzhůru. Od té doby vzrostly o 14 tisíc procent při ceně počáteční veřejné nabídky 7,80 dolaru. Volatilní obchodování pokračovalo i ve středu, přičemž akcie vzrostly až o 26 procent, než uzavřely poklesem o 34 procent na 1100 dolarů, kvůli čemuž bylo obchodování několikrát zastaveno.

Důvodu růstu? Nikdo neví

Je záhadou, proč akcie vzrostly, ačkoli někteří analytici poukázali na její malou veřejnou aktivitu. Není také jasné, proč se investiční banka AMTD Idea Group, další akciová firma zastřešená AMTD Group, zapojila do rally, neboť mezi 15. červencem a středeční uzávěrkou její akcie vzrostly o 458 procent. Tyto akcie byly ve středu čtvrtou nejvíce kupovanou společností na obchodní platformě Fidelity.

AMTD Digital neodpověděla okamžitě na žádost Bloombergu o komentář. V úterním prohlášení uvedla, že monitoruje trh z hlediska jakýchkoli obchodních abnormalit a neví o žádných „podstatných okolnostech, událostech ani jiných záležitostech“, které by mohly ovlivnit cenu akcií.

Původní investor se s firmou rozchází

Choi nastoupil do AMTD Group v roce 2016 jako předseda představenstva a generální ředitel poté, co strávil pět let v UBS. Firma vznikla v roce 2003 s podporou CK Hutchison Holdings aktuálně čtyřicátého nejbohatších člověka na světě a filantropa Li Ka-shinga a je mateřskou společností AMTD Digital a AMTD Idea Group, která je kotována v Singapuru i v USA. Miliardář na rozruch na newyorské burze kolem AMTD Digital zareagoval tím, že oznámil, že prodá zbývající podíl v mateřské firmě AMTD Group a přeruší vztahy s touto skupinou.

AMTD Idea má také známé podporovatele. Century City International Holdings vlastněná členy hongkongské rodiny realitních magnátů Loových drží ve firmě 5,8procentní podíl. Morgan Stanley investovala do jednoho z kol financování v roce 2019.

Choi, rodák z Hongkongu a kanadský občan, který studoval účetnictví na University of Waterloo, je jediným vlastníkem investičního vehiklu, který ovládá 32,5 procent AMTD Group. Jeho otec se v AMTD také angažuje, v roce 2015 v ní získala většinový podíl společnost, která mu patří. AMTD Group vlastní 50,6 procenta AMTD Idea, která zase vlastní 88,7 procenta AMTD Digital.

Začátkem tohoto roku však hongkongští regulátoři zakázali Choiovi na dva roky působit v odvětví cenných papírů za to, že nezveřejnil střet zájmů v transakcích, na kterých pracoval v UBS. Proti rozhodnutí se odvolá. China Minsheng Investment Group, investor skupiny AMTD, který dosadil Choie jako generálního ředitele, se poté obrátil proti němu a v jednu chvíli umístil v centrální čtvrti Hongkongu billboardy, které ho odsuzovaly.

Nadhodnocené akcie

Prudký nárůst AMTD nutí lidi od Hongkongu po New York spekulovat o tom, co, pokud vůbec něco, stojí za pohyby akcií. Jedním z vysvětlení je, že k obchodování je k dispozici pouze malá část jejích akcií.

„Akcie jsou vysoce nadhodnocené,” řekl Thomas Nip, výzkumný analytik společnosti Valuable Capital v Hong Kongu. „Nízký volný pohyb akcií společnosti znamená, že pro velké akcionáře bude snazší tlačit cenu akcií nahoru,” dodal. V jednu chvíli v úterý tržní hodnota AMTD Digital vzrostla nad 400 miliard dolarů, zatímco akcie AMTD Idea vzrostly až o 520 procent.

„Vzhledem k rychlosti jeho vzestupu mám pocit, že zase bude klesat,” řekl Oktay Kavrak, ředitel společnosti Leverage Shares. „Doufám, že investoři budou mít na cestě zisky, protože nevyhnutelný krach vrátí hongkongskou burzu zpět do relativního neznáma.”