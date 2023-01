Nejbohatší Američané kvůli pádu akcií přišli o miliardy. Na charitu ale poslali více než dřív.

Pětadvacet nejbohatších filantropů Spojených států loni přišlo zejména kvůli propadu akciových trhů o desítky miliard dolarů. To jim však nevadilo, aby na charitu poslali 27 miliard dolarů, nejvíce za několik posledních let, napsal deník The Wall Street Journal.

Částka 27 miliard dolarů překonala roční přispěvek 20 miliard v předchozích dvou letech a zdvojnásobila to, co na dobročinné účely věnovala pětadvacítka nejmovitějších filantropů z řad Američanů a Američanek v roce 2018, uvedl The Wall Street Journal.

Celkem tato exkluzivní skupina v USA do konce loňského roku za svůj život darovala 196 miliard dolarů. Dotyční loni věnovali mnohem vyšší částky, i když jejich společné bohatství ke konci prosince meziročně kleslo o 15 procent, tedy asi o 165 miliard dolarů, na 936 miliard dolarů, uvedl deník na základě údajů Forbesu.

V čele opět Buffett, pak Gatesovi a Soros

V čele amerických největších donátorů podle věnované celoživotní částky je tradičně investor Warren Buffett s čistým jměním ve výši 106 miliard dolarů. Loni daroval více než 5,4 miliardy, čímž zvýšil své celoživotní dary na 51,5 miliardy dolarů. Bill Gates a Melinda French Gatesová prostřednictvím své nadace rozdali za svůj život 38,4 miliardy, z toho loni přidali více než pět miliard. Podle výše celkové charitativní částky jsou druzí.

Třetí místo na seznamu celoživotních dárců obsadil George Soros. Známý filantrop sice nepodepsal Giving Pledge – iniciativu odstartovanou Buffettem a Billem Gatesem s cílem nasměrovat nejbohatší lidi světa, aby během svého života nebo po jejich smrti darovali více než polovinu majetku – ale během života rozdal 18,4 miliardy dolarů, z toho 300 milionů loni. Daroval tak více než dvě třetiny svého majetku, přičemž jeho aktuální čisté jmění se podle Forbesu odhaduje na 6,7 ​​miliardy dolarů.

Bezosova exmanželka Scottová loni přispěla nejvíce

MacKenzie Scottová, která se začala zaměřovat na filantropii po rozvodu s Jeffem Bezosem v roce 2019, věnovala na charitu za krátkou dobu celkem 14,43 miliardy dolarů, čímž se dostala na čtvrté místo na seznamu nejštědřejších amerických filantropů. V roce 2022 darovala 5,82 miliardy dolarů, což je nejvyšší částka mezi nejbohatšími donátory v USA za loňský rok.

Mezi nejbohatší a nejštědřejší loni patřil i Michael Bloomberg, který za svůj život rozdal 14,4 miliardy dolarů, Mark Zuckerberg a Priscilla Chan, kteří dosud přispěli charitativním organizacím 3,9 miliardy dolarů, a Jeff Bezos s celkovými dary ve výši 2,79 miliardy.

Další jména v Top 25 amerických největších celoživotních donátorů:

Charles Feeney;

Gordon a Betty Mooreovi;

Jim a Marilyn Simonsovi;

Phil a Penny Knightovi;

Edythe Broad s rodinou;

Steve a Connie Ballmerovi;

Sergey Brin;

Lynn a Stacy Schustermanovi;

Michael a Susan Dellovi;

T. Denny Sanford;

Donald Bren;

Dustin Moskovitz a Cari Tunaová;

Pierre a Pam Omidyarovi;

Charles Koch;

George Kaiser;

Laura a John Arnoldovi;

Ken Griffin;

Ted Turner.