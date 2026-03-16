Stát utratil miliardy za protipovodňová opatření. Výsledek je podle NKÚ rozpačitý
Dotační programy zaměřené na protipovodňová opatření a zadržování vody v krajině podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nesplnily v plné míře svůj hlavní cíl. Vyplývá to z kontroly hospodaření ministerstva zemědělství, které v letech 2020 až 2024 rozdělilo na tyto projekty celkem 7,1 miliardy korun. Ministerstvo se závěry kontrolorů nesouhlasí a tvrdí, že projekty přinesly reálné výsledky, i když v některých případech brzdil jejich rozsah nedostatek peněz.
NKÚ připomněl, že povodně způsobily v Česku za posledních 27 let škody přibližně za 260 miliard korun. Ministerstvo proto ve strategii do roku 2030 stanovilo cíle, které měly pomoci posílit schopnost krajiny zadržovat vodu a chránit obyvatele před povodněmi.
Kontroloři ale zjistili, že u tří z osmi prověřovaných dotačních programů se plánované cíle nepodařilo naplnit, zejména pokud jde o zlepšení retenční schopnosti krajiny. Například u programů zaměřených na drobné vodní toky a malé vodní nádrže se nepodařilo dosáhnout stanovených hodnot u deseti z patnácti sledovaných ukazatelů, přičemž u sedmi z nich nebylo splněno ani 50 procent plánovaných cílů.
Úprava stanovených cílů
Podle NKÚ ministerstvo v některých případech také upravovalo původně stanovené cíle tak, aby bylo možné jejich plnění vykázat alespoň formálně. Například plánovaný retenční objem byl původně splněn pouze z 22 procent, po jeho snížení však vykázal více než stoprocentní plnění.
Samotné projekty ale byly podle kontrolorů většinou realizovány správně. Při prověřování 35 konkrétních projektů u sedmi příjemců dotací NKÚ zjistil, že prostředky byly ve většině případů vynaloženy účelně a v souladu s předpisy. Nedostatky v účelnosti zaznamenal u čtyř projektů, z nichž dva hodnotil jako účelné s menšími problémy a u dvou označil účelnost za omezenou. V jednom případě například ztratilo opatření část svého efektu kvůli zanesenému korytu potoka.
Ministerstvo zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí. Uvedlo, že dotační programy podpořily celkem 1758 projektů, které podle něj pomohly zlepšit ochranu obyvatel před povodněmi i schopnost krajiny zadržovat vodu. Pokud některé cíle nebyly splněny, bylo to podle resortu především kvůli nedostatku financí ve státním rozpočtu, nikoli kvůli špatnému nastavení programů.
Ministerstvo zároveň připomnělo, že při rozsáhlých povodních v roce 2024 fungovalo 427 vybudovaných protipovodňových opatření. Z toho 355 plnilo svou ochrannou funkci plně a dalších 62 alespoň částečně. Opatření vybudovaná od roku 2000 podle ministerstva chrání před dopady povodní více než milion obyvatel České republiky.
