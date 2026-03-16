Stát utratil miliardy za protipovodňová opatření. Výsledek je podle NKÚ rozpačitý

Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle zadržování vody
ČTK
nst
nst

Dotační programy zaměřené na protipovodňová opatření a zadržování vody v krajině podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nesplnily v plné míře svůj hlavní cíl. Vyplývá to z kontroly hospodaření ministerstva zemědělství, které v letech 2020 až 2024 rozdělilo na tyto projekty celkem 7,1 miliardy korun. Ministerstvo se závěry kontrolorů nesouhlasí a tvrdí, že projekty přinesly reálné výsledky, i když v některých případech brzdil jejich rozsah nedostatek peněz.

NKÚ připomněl, že povodně způsobily v Česku za posledních 27 let škody přibližně za 260 miliard korun. Ministerstvo proto ve strategii do roku 2030 stanovilo cíle, které měly pomoci posílit schopnost krajiny zadržovat vodu a chránit obyvatele před povodněmi.

Kontroloři ale zjistili, že u tří z osmi prověřovaných dotačních programů se plánované cíle nepodařilo naplnit, zejména pokud jde o zlepšení retenční schopnosti krajiny. Například u programů zaměřených na drobné vodní toky a malé vodní nádrže se nepodařilo dosáhnout stanovených hodnot u deseti z patnácti sledovaných ukazatelů, přičemž u sedmi z nich nebylo splněno ani 50 procent plánovaných cílů.

Kvůli klimatickým změnám rostou i škody českých domácností

Změna klimatu ztrpčuje Čechům životy. Přibývá požárů rodinných domů i lokálních záplav

Money

V českých domácnostech hoří stále častěji, a to často i z úplně jiných důvodů než dříve. Na další nárůst škod v rodinných domech a bytech má pak navzdory klimatologickým popíračům vliv také změna klimatu, která způsobuje živelní kalamity. Přečtěte si, na co si dát v souvislosti s novými typy rizik pozor, abyste nemuseli hlásit škodní událost.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Úprava stanovených cílů

Podle NKÚ ministerstvo v některých případech také upravovalo původně stanovené cíle tak, aby bylo možné jejich plnění vykázat alespoň formálně. Například plánovaný retenční objem byl původně splněn pouze z 22 procent, po jeho snížení však vykázal více než stoprocentní plnění.

Samotné projekty ale byly podle kontrolorů většinou realizovány správně. Při prověřování 35 konkrétních projektů u sedmi příjemců dotací NKÚ zjistil, že prostředky byly ve většině případů vynaloženy účelně a v souladu s předpisy. Nedostatky v účelnosti zaznamenal u čtyř projektů, z nichž dva hodnotil jako účelné s menšími problémy a u dvou označil účelnost za omezenou. V jednom případě například ztratilo opatření část svého efektu kvůli zanesenému korytu potoka.

Povodně v Česku

Povodňový účet: Pojištěné škody na budovách občanů při povodních byly téměř sedm miliard

Reality

Celková výše pojištěných škod na budovách občanů, které způsobily loňské povodně, dosáhla 6,96 miliardy korun. Zhruba polovinu z toho představovaly totální škody, které vyžadují zásadní sanaci nebo zcela novou výstavbu budovy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP).

ČTK

Přečíst článek

Ministerstvo zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí. Uvedlo, že dotační programy podpořily celkem 1758 projektů, které podle něj pomohly zlepšit ochranu obyvatel před povodněmi i schopnost krajiny zadržovat vodu. Pokud některé cíle nebyly splněny, bylo to podle resortu především kvůli nedostatku financí ve státním rozpočtu, nikoli kvůli špatnému nastavení programů.

Ministerstvo zároveň připomnělo, že při rozsáhlých povodních v roce 2024 fungovalo 427 vybudovaných protipovodňových opatření. Z toho 355 plnilo svou ochrannou funkci plně a dalších 62 alespoň částečně. Opatření vybudovaná od roku 2000 podle ministerstva chrání před dopady povodní více než milion obyvatel České republiky.

Související

Nejvyšší kontrolní úřad

Letošní rozpočet v některých oblastech neodpovídá realitě, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad

Money

ČTK

Přečíst článek

Zahrady za 40 miliard ročně. Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let

Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Jaro klepe na dveře a zahrada se po zimním spánku probouzí. Pro miliony Čechů to znamená jediné: čas vyrazit ven a pustit se do práce. A také čas nákupů. Český trh se sortimentem pro zahradu včetně bazénů má podle odhadů společnosti Mountfield hodnotu přibližně 40 miliard korun ročně. Z dat firmy přitom vyplývá, že průměrný zákazník při jarní přípravě „vytáhne z peněženky“ zhruba 4 500 korun. Investice směřují do všeho – od osiva a hnojiv až po nákladnější zahradní techniku či skleníky.

Navzdory inflační křeči posledních let letos zahrádkáře u pokladen šok nečeká. Mountfield uvádí, že ceny zahradního sortimentu drží přibližně na úrovni března loňského roku.

„Psychologická dividenda“

Podle studie institutu SYRI se pěstování ovoce a zeleniny věnuje více než polovina českých domácností. Pokud bychom na pěstování nasadili ekonomické vzorce a započítali i náklady obětované příležitosti, tedy cenu času a práce, domácí rajče by pravděpodobně prohrálo s tím ze supermarketu. Jenže pro českého zahrádkáře je hlavní motivací „psychologická dividenda“ v podobě koníčku a garance kvality. Finanční kalkul se pak paradoxně vrací u mladších generací, které v pěstování vidí cestu, jak zmírnit dopady vysokých životních nákladů.

Představa, že s příchodem západního konzumu rýče odhodíme, se tak ukázala jako mylná. Češi sice začali více cestovat a objevili nové způsoby trávení volného času, ale záhony a skleníky zůstaly. A podle všeho zůstanou i dál.

Ceny pohonných hmot mohou brzy vzrůst

Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr

Money

Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Roste zájem cizinců o svatbu v Praze, letní termíny jsou téměř plné

Cizinci míří za svatbou do Prahy. Letní termíny jsou téměř plné

Enjoy

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků. Vyplývá to z informací mluvčích oslovených pražských radnic.

ČTK

Přečíst článek

Související

Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Lukáš Kovanda: Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Česko slaví Oscara. Dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu Akademie

Pan Nikdo proti Putinovi
ČTK
nst
nst

Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.

„Jménem naší budoucnosti, jménem našich dětí – zastavte všechny války,“ řekl Talankin rusky na pódiu. Tvůrci zároveň připomněli, že dokumentární filmy často upozorňují na útlak ve společnostech, kde političtí lídři potlačují svobodu projevu.

Režisér David Borenstein uvedl, že film vypráví o tom, „jak lze přijít o vlastní zemi“. Podle něj k tomu může dojít ve chvíli, kdy lidé mlčí v situaci, kdy vláda zabíjí vlastní občany nebo kdy oligarchové ovládají média. „Všichni čelíme morálním volbám. A někdy může být i obyčejný člověk silnější, než si myslíme,“ dodal.

Dagmar Sedláčková
Aktualizováno

Českého lva za nejlepší film získal Karavan

Enjoy

Nejvíce ocenění Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky. Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.

ČTK

Přečíst článek

Velké zadostiučinění

Producent Radovan Síbrt ze společnosti PINK označil ocenění za velké zadostiučinění. „Paša riskoval všechno, co miloval, včetně vlastního života. A dnes stojí na pódiu s Oscarem,“ uvedl. Podle jeho kolegyně Alžběty Karáskové je cena výsledkem obrovského nasazení celého týmu a zároveň momentem radosti i pokory.

Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách po zahájení invaze na Ukrajinu. Záběry pořídil právě Talankin, který celý život žil v desetitisícovém městě Karabaš na Urale a pracoval jako učitel na místní základní škole. Po začátku války byl pověřen zavedením nového vzdělávacího programu zaměřeného na podporu ruské armády a organizaci propagandistických akcí.

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague

Věhlas roste. Pražský Comic-Con přilákal rekordní počet návštěvníků

Enjoy

Festival popkultury Comic-Con Prague letos přilákal rekordní počet návštěvníků. Během tří dnů dorazilo do pražského O2 universa více než 28 tisíc fanoušků, což je nejvyšší návštěvnost za sedm let existence akce. Dosavadní rekord z roku 2023 činil 27 tisíc lidí. Organizátorům se letos zároveň podařilo přivézt i dosud nejvíce zahraničních a domácích hvězd. Program nabídl celkem 16 tematických linií, uvedla za pořadatele Barbora Kloudová.

nst

Přečíst článek

Součástí jeho práce bylo také natáčet tyto aktivity a materiály odesílat ruskému ministerstvu školství. Talankin se však rozhodl kameru nevypínat a začal dokumentovat i skutečné dění ve škole a ve městě. Později se spojil s režisérem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat z Ruska.

Film letos už získal také britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Na jeho vzniku spolupracovala dánská produkční společnost Made in Copenhagen a česká společnost PINK. Český koproducent se podílel zejména na zvukové a obrazové postprodukci a pomohl také zajistit bezpečnost hlavního protagonisty.

