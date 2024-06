Spořicí účty v Česku: Banky snižují jejich úročení. Kde je nevyšší sazba?

Řada bank v posledních týdnech opět snížila základní sazby spořicích produktů či upravila podmínky pro jejich poskytnutí. Nejvyšší sazba na spořicím účtu tak klesla již pod šest procent. Důvodem je snižování sazeb České národní banky, uvádí analýza společnosti Portu. Česká národní banka rozhoduje o snížení sazeb, které činí 5,25 procenta.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu lze nadále získat u Trinity bank, která nabízí úrok 5,58 procenta do vkladu 250 tisíc korun. Nabídka platí pro nové klienty. Úrok 5,03 procenta poskytuje nedávno spuštěná Partners banka. Banka nestanovuje limit na maximální úročenou částku, je však nutné zaplatit každý měsíc pětkrát kartou, jinak banka po třech měsících sazbu sníží na 2,5 procenta.

U VÚB Banky lze získat na spořícím účtu úrok 5,45 procenta, kterým se úročí veškeré vklady, aniž by byla stanovená jejich horní hranice nebo nějaké další podmínky. Jde ale o pobočku slovenské banky a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka daň 19 procent.

Max banka nabízí úrok 5,1 procenta platící až do vkladu 500 tisíc korun. Zůstatek nad tuto hranici úročí pěti procenty. UniCredit na svém spořicím účtu nechává úrok na pěti procentech. Jde o akci jen pro nové klienty, kteří si zároveň založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou je zaplatit měsíčně alespoň třikrát kartou vydanou k běžnému účtu. Fio banka snížila sazbu na pět procent, kterou úročí vklady do 200 tisíc korun.

Air Bank poskytuje 3,75 procenta pro vklady do jednoho milionu korun. Je však nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžném účtu musí mít klient za měsíc příjem alespoň 25 tisíc korun. Creditas nabízí sazbu 4,6 procenta pro vklady do 500 tisíc korun, nad tento limit dvě procenta.

mBank stále nabízí 5,5 procenta, podmínkou je ale běžný účet a volba jednoho až osmi 'cílů'. V každém cíli lze naspořit maximálně 100 tisíc korun. Úrok je garantovaný až do konce června. Moneta Money Bank dává 3,8 procenta pro vklady do jednoho milionu korun, část vkladu nad milion se úročí 0,5 procenta. V případě Komerční banky se klienti mohou dostat na čtyři procenta. Základní úročení je dvě procenta a do 200 tisíc korun.

Klienti Raiffeisenbank mohou stále dosáhnout na sazbu pět procent, z toho základní úroková sazba je 0,1 procenta a bonusová 4,9 procenta. Ta jde získat, když klienti třikrát měsíčně zaplatí kartou. J&T Banka nabízí 4,5 procenta, ale podmínkou je minimální vklad milion korun. Výjimku mají klienti, kteří u banky mají nebo měli investice alespoň 100 tisíc korun nebo vklady nejméně milion korun.

U České spořitelny lze získat sazbu pět procent, ale jen do 200 tisíc korun. Zároveň je ale nutné mít Plus účet, internetové bankovnictví George a investovat nebo přispívat na penzijní spoření minimálně 2000 korun měsíčně. ČSOB nabízí úročení pět procent pro vklady do 250 tisíc korun. Je však nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou a nejméně jednou za tři měsíce aktivovat ČSOB Smart. Úročení platí do 30. června 2024.

Pokles úrokových sazeb zahájila ČNB loni v prosinci, kdy v prvním kroku snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Předtím byly sazby rok a půl v neměnné výši sedmi procent. Letos v únoru ČNB snižování sazeb zrychlila, když sáhla k poklesu o půl procentního bodu, na březnovém i květnovém zasedání stejný krok zopakovala.