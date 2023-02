Šok pro Japonce. Inflaci mají nejvyšší za čtyři desítky let

Míra inflace v Japonsku se v lednu vyšplhala na maximum za 41 let, podniky totiž přesouvaly zvýšené náklady na domácnosti. Spotřebitelské ceny bez zahrnutí čerstvých potravin se tak meziročně zvýšily o 4,2 procenta po prosincovém nárůstu o 4,0 procenta, oznámila japonská vláda. Ceny tak rostly nejrychleji od září 1981, kdy ropná krize na Blízkém východě vedla k prudkému zdražení paliv.

Zrychlující růst spotřebitelských cen vytváří tlak na japonskou centrální banku, aby začala zpřísňovat svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku. Inflace se v lednu nacházela už devátý měsíc za sebou nad dvouprocentním cílem centrální banky.

„Inflace možná v lednu dosáhla vrcholu, po určitou dobu by však nemusela sestoupit zpět k dvouprocentnímu cíli centrální banky," řekl podle agentury Reuters hlavní ekonom japonské makléřské společnosti SMBC Nikko Securities Jošimasa Marujama.

Sazby zůstanou nízko

Budoucí guvernér japonské centrální banky Kazuo Ueda prohlásil, že centrální banka musí zachovat mimořádně nízké úrokové sazby, aby tak podporovala křehkou ekonomiku. Ve čtvrtém čtvrtletí se japonská ekonomika vymanila z recese, tempo jejího růstu však zaostalo za očekáváním analytiků.

Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o 0,6 procenta po poklesu v předchozích dvou čtvrtletích. Japonsko je třetí největší ekonomikou na světě za Spojenými státy a Čínou.

Ueda upozornil, že za růstem inflace stojí spíše rostoucí náklady na dovoz surovin než silná domácí poptávka. „Je běžnou praxi preventivně reagovat na inflaci, kterou vyvolává poptávka, ale nereagovat okamžitě na inflaci, kterou vyvolává nabídka," dodal.

Ueda má podle návrhu vlády v čele centrální banky nahradit Haruhika Kurodu, jehož druhé pětileté funkční období skončí 8. dubna. Uedovo jmenování do funkce sice ještě musejí schválit obě komory parlamentu, v těch má ale vládní koalice většinu.

