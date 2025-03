Inflace v Česku bude dál slábnout, tvrdí OECD. Fiala dostal pochvalu za důchodovou reformu

Český hospodářský růst letos zrychlí na 2,1 procenta po loňském jednom procentu. V příštím roce vzroste hrubý domácí produkt (HDP) o 2,5 procenta. Uvádí to zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou představili premiér Petr Fiala (ODS) a generální tajemník OECD Mathias Cormann. Zpráva také předpokládá další slábnutí inflace, která by letos měla činit v průměru 2,3 procenta a příští rok dosáhnout dvouprocentního cíle České národní banky (ČNB).

Prognóza OECD je v souladu s předpoklady českých institucí. Podle ministerstva financí se hrubý domácí produkt (HDP) letos zvýší o 2,3 procenta, podle ČNB o dvě procenta. Letošní průměrnou inflaci očekává ministerstvo 2,3 procenta, ČNB o 0,1 procentního bodu vyšší.

Zpráva OECD zároveň upozornila na to, že český ekonomický výkon mohou negativně ovlivnit vnější rizika, jako je růst cen energií kvůli globálnímu napětí nebo zavádění obchodních bariér. Fiala v této souvislosti řekl, že s Cormannem hovořil o hrozbách zavádění cel, ke kterým přistoupila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, a o jejich dopadech na ekonomiky evropských zemí. „To je věc, se kterou se musíme nějak vyrovnávat, způsobí změny v mezinárodním ekonomickém prostředí,“ řekl premiér.

V souvislosti s očekávaným snížením inflace OECD doporučila pokračovat v postupném uvolňování měnové politiky. ČNB by ale podle organizace měla postupovat opatrně, a to i s ohledem na přetrvávající inflační tlaky v sektoru služeb.

Česko musí v rozpočtové konsolidaci pokračovat

OECD rovněž předpokládá postupné snižování schodku veřejných financí. Letos by měl deficit klesnout na 2,6 procenta HDP po loňských 2,8 procenta HDP, v roce 2026 by měl činit 1,9 procenta HDP. Cormann zdůraznil, že Česko musí v rozpočtové konsolidaci pokračovat, aby získalo prostor pro financování očekávaných výdajů spojených se stárnutím populace.

Fiala s doporučeními OECD souhlasil. Ve fiskální oblasti zdůraznil, že bude třeba připravit rozpočet na vyšší výdaje na zajištění obrany a bezpečnosti. Zopakoval, že je třeba připravit se na zvýšení výdajů na obranu na tři procenta HDP. Loni Česko vydalo zhruba dvě procenta HDP, nárůst by znamenal zvýšení obranných výdajů zhruba o 80 miliard korun.

Cormann také ocenil důchodovou reformu, kterou vláda předložila, podle něj jde správným směrem a zpomalí prohlubování schodku kvůli stárnutí populace. Zároveň podotkl, že navázání věku odchodu do důchodu na prodlužování délky života, které vláda nakonec z návrhu vypustila, by růst výdajů na důchody ještě více utlumil.

Apel na podporu inovací

OECD ve své zprávě rovněž apelovala na větší podporu inovací. „České podniky investují do výzkumu méně, než je průměr OECD,“ upozornil Cormann. Důsledkem podle něj je to, že Česko přestalo v produktivitě práce dohánět průměr OECD, od pandemie covidu-19 se naopak tento rozdíl začal znovu prohlubovat.

Růst produktivity práce podle organizace ohrožuje i nesoulad mezi dovednostmi absolventů škol a potřebami pracovního trhu. OECD proto doporučuje zvýšit efektivitu vzdělávacího systému, ale zároveň také rozšířit příležitosti k rekvalifikacím a k celoživotnímu vzdělávání pracovníků.

