Síkela: Úsporný tarif na elektřinu i plyn začne vláda vyplácet od října

Na takzvaný úsporný tarif, který má pomoci domácnostem snížit účty za energie, půjde letos čtvrtina z celkově schválené podpory 66 miliard korun, a to na elektřinu i plyn. V televizi Nova to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Reklama

Odmítl tak informace médií, že vláda letos pošle lidem jen asi deset miliard korun a pravděpodobně jen na zvýšené náklady za elektřinu.

Hospodářské noviny (HN) s odkazem na dobře informované zdroje uvedly, že plošná podpora od státu pro domácnosti na elektřinu vychází letos na dva až dva a půl tisíce korun na odběratele. Nastavení se ale podle deníku může změnit na jednání vlády. Mluvčí ministerstva průmyslu Vojtěch Srnka HN řekl, že příspěvek na elektřinu je jen jednou z variant.

Síkela takovou možnost odmítl. „Jediné, co jsme udělali, protože se jedná o výplatu částek za celou topnou sezonu, tak my jsme to rozdělili do příslušných rozpočtů. My jsme alokovali 25 procent z těch 66 miliard na tento rok a zbytek na příští rok,“ řekl ministr Nově.

Lukáš Kovanda: Evropu čeká zima, jakou nepamatuje. Na štědré Vánoce zapomeňte Názory Vánoce budou nejdražší v historii a zároveň nejchudší za poslední léta, lidé totiž před dárky budou muset upřednostnit platbu za plyn či elektřinu. Vyplatí se pod stromeček nakupovat už nyní. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Podpora pro domácnosti je podle něj naplánovaná od letošního začátku topné sezony do konce příštího roku. První část podpory stát vyplatí letos na začátku října a další nejpozději na začátku příštího roku, dodal.

Reklama

„Týká se to samozřejmě elektřiny i plynu,“ odpověděl na otázku na letošní podporu. Příspěvek na plyn se ale podle něj bude vyplácet přes tarif na elektřinu, protože k té je připojená každá domácnost. „Chtěli jsme to domácnostem maximálně zjednodušit,“ podotkl. Zdůraznil, že platí ohlášená podpora až 16 tisíc korun na domácnost dohromady za letošek i příští rok. O konečné podobě příspěvku podle Síkely vláda rozhodne ve třetím nebo čtvrtém srpnovém týdnu.

Lukáš Kovanda: ČEZ zdražuje v rychlém sledu, možná po dohodě s vládou Názory Od zítřka bude ČEZ opět zdražovat. Největší tuzemský dodavatel elektřiny domácnostem, kterým končí fixace, zvedne cenu od 1. srpna, a to na všech tarifech – nejčastěji zhruba o 10 procent. Přitom zdražil také pro období od 1. července. Na podzim domácnosti čeká cenový šok, inflace může atakovat úroveň 20 procent. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Úsporný tarif bude mít podobu dotace ze státního rozpočtu určené dodavatelům energií, kteří pak o tuto dotaci sníží domácnostem platby. Podpora se má týkat i domácností s domovními kotelnami a dálkově dodávaným teplem.

Platby sníží také odpuštění poplatku za podporované zdroje. Novelu energetického zákona už i podepsal prezident Miloš Zeman, v účinnost má vstoupit den po svém vyhlášení ve sbírce zákonů. Podrobnosti, například výši příspěvku, vláda stanoví svým nařízením.

Máslo, mléko, eidam, vejce. Zdražily opět téměř všechny základní potraviny Money V polovině července v Česku opět meziročně zdražily základní potraviny jako máslo, mléko, vejce, mouka či cukr. A to rapidně – oproti loňskému stejnému období činí nárůst cen u těchto potravin dvacet procent až tři čtvrtiny, jako třeba u mouky. Vyplývá to z šetření průměrných cen potravinářských výrobků Českého statistického úřadu. Důvodem zdražování jsou dopady ruské invaze na Ukrajině na potravinářský a energetický trh, přičemž růst se stále podle všeho ještě nezastavil. Dušan Kütner Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Vláda letos pomůže lidem s vysokými účty za energie jen trošku. Prakticky vůbec Názory Lidem v Česku má vláda pomoci s platbami za energie. A to zejména v rámci takzvaného energetického tarifu. Problém tkví v tom, že pomoc prakticky vůbec nepřijde letos na podzim, jak se dosud mínilo. Na podzim přitom řadu domácností čeká zásadní cenový náraz. Lukáš Kovanda Přečíst článek