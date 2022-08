Lukáš Kovanda: Evropu čeká zima, jakou nepamatuje. Na štědré Vánoce zapomeňte

Vánoce budou nejdražší v historii a zároveň nejchudší za poslední léta, lidé totiž před dárky budou muset upřednostnit platbu za plyn či elektřinu. Vyplatí se pod stromeček nakupovat už nyní.

Evropu čeká zima, jakou nepamatuje. Kreml podle všeho vyžije silné závislosti, kterou si na jeho plynu vypěstovalo v prvé řadě Německo, a celý starý kontinent „skřípne“. Znamená to, že vysoké ceny nejen plynu, ale také elektřiny pro domácnosti přetrvají, ba se dále zvýší. Řadě domácností také v druhé polovině roku doběhne fixace mnohem levnějších cen energií, či je konec fixačního období čeká hned zkraje příštího roku.

Takzvaný úsporný tarif letos domácnostem také příliš nepomůže, nejčastěji částkou kolem 2000 korun. Bohaté domácnosti si tedy budou moci za peníze státu zajít na rodinnou předvánoční večeři, chudým domácnostem dva tisíce navíc opravdu příliš nepomohou.

Předpokládaná těžká energetická krize, jež Evropu v zimě zasáhne, ve spojení s vysokou inflací destruuje kupní sílu domácností při nákupech dárků pod vánoční stromeček. Propad maloobchodních tržeb je v Česku patrný už z jarních čísel. Nedá se čekat, že by se to ve zbytku roku zlepšilo, naopak. Nálada spotřebitelů v ČR je totiž nyní nejhorší v celé historii měření od roku 2003. To vše signalizuje, že letošní Vánoce budou jak nejdražší v historii, tak ovšem také nejchudší za poslední řadu let. Místo dárků se budou platit účty za elektřinu či plyn.

Letos se dvonásob vyplatí koupit dárky s předstihem

Lidé tedy neudělají chybu, pokud začnou na Vánoce nakupovat už hned teď. Rozloží si tak vánoční nákupy do delšího časového období, což jim umožní vyhnout se náporu na svoji peněženku v čase adventu a posledních týdnech roku. Zároveň by samozřejmě ani nyní neměli podnikat příliš nákladné nákupy, pokud si nejsou jistou, že ve zbytku roku a zkraje roku příštího zvládnout platit své účtu za energie, resp. příslušné zálohy, které se ještě mohou dramaticky navýšit.

Prodejci mají v důsledku odeznívající světové přepravní krize letos poměrně vysoké zásoby zboží. Budou zřejmě vánoční prodeje také zahajovat dříve. I toho lze včasným zahájením vánočního nakupování využít. Lze totiž nakupovat levněji než v posledních týdnech před Vánoci. Protože do té doby inflace dále zrychlí a prodejci už nemusí být tak štědří se slevami.