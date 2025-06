Dodavatel plynu a elektřiny SPP chce dát o sobě více vědět domácnostem. Spouští kampaň

Cílem je posílit pozici českého zastoupení SPP jako spolehlivého dodavatele energií, který přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu. Součástí je i spotřebitelská soutěž „Energie na rok zdarma od SPP“, která bude probíhat od 13. do 30. června.

Energetická společnost SPP zahájila mediální kampaň „Výhodně do aleluja.“ Jejím cílem je posílit pozici českého zastoupení SPP jako spolehlivého dodavatele energií, který přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu. Součástí je i spotřebitelská soutěž „Energie na rok zdarma od SPP“, která bude probíhat od 13. do 30. června.

Nová kampaň SPP, jejímž tvůrcem je agentura Production Team, je multimediální – poběží v televizi, v online prostředí i na venkovních plochách po celé zemi. Její kreativní koncept stojí na silném sloganu využívajícím českou frázi „do aleluja“, která podle tvůrců vyjadřuje radost z toho, že jsou energie opět za příznivé ceny.

„Přestože je naše značka na trhu už několik let, jako spolehlivého a férového partnera nás znají především firemní zákazníci. Rozhodli jsme se tuto znalost rozšířit i mezi zákazníky se segmentu domácností a drobných podnikatelů. Proto jsme vsadili na styl komunikace výrazným, ale přitom pozitivně laděným způsobem,“ říká generální ředitel českého SPP Pavel Jaroš.

Nové produkty „Plyn výhodně do aleluja“ a „Elektřina výhodně do aleluja“ přinášejí garantovanou cenu obou komodit do 31. prosince 2026. Nabídka je určena novým zákazníkům, kteří dostanou 15denní lhůtu po zahájení dodávky na rozmyšlenou. Po tuto dobu je možnost novou smlouvu vypovědět bez sankcí.

Jak vyplývá z tabulky převzaté z respektovaného odborného webu tzb-info.cz, který provozuje nezávislý kalkulátor a vývoj cen energií průběžně sleduje, aktuální nabídka SPP se zařadila jak u plynu, tak u elektřiny mezi nejvýhodnější na trhu. SPP je tak jedním z mála dodavatelů, který novým zákazníkům garantuje do konce roku 2026 silovou elektřinu pod 2500 Kč za 1 MWh a neregulovanou složku zemního plynu pod 1000 Kč za 1 MWh.

Porovnání cen energií Repro web tzb-info.cz

Soutěž o energie na celý rok zdarma

Součástí kampaně je i spotřebitelská soutěž „Energie na rok zdarma od SPP“, která bude probíhat od 13. do 30. června letošního roku. Do soutěže se mohou zapojit všichni dospělí obyvatelé ČR, kteří začnou sledovat profil SPP na Facebooku nebo Instagramu a vyplní jednoduchý formulář na webu www.spp.cz/soutez.

Vítěz, který bude vylosován 30. června 2025, získá zdarma elektřinu a plyn na jeden rok pro svou domácnost. Spotřeba nesmí překročit průměr o více než 20 procent oproti předchozím třem letům. Cílem celé kampaně i soutěže je motivovat spotřebitele k přechodu k SPP a zároveň podpořit povědomí o značce přes sociální sítě.

