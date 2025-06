SPP pronikla mezi nejvýznamnější dodavatele zemního plynu v České republice

Dodavatel energií SPP posiluje na českém energetickém trhu. Společnost, která je největším dodavatelem zemního plynu na Slovensku, se zařadila mezi pět nejvýznamnějších poskytovatelů této komodity i na českém trhu. Její tržní podíl dle plánů v letošním roce překoná 10 procent. Zákazníkům v České republice dodává SPP i elektřinu. Vedle kvalitního zákaznického servisu a spolehlivosti dodávek je SPP plně konkurenceschopná i cenově.

Z výroční zprávy společnosti vyplývá, že SPP dodává v Česku i na Slovensku zemní plyn i elektřinu 1,5 milionu zákazníků. Spektrum odběratelů je široké: od domácností a drobné podnikatele až po velké průmyslové a výrobní společnosti. Za rok dodá skupina SPP odběratelům 30 TWh zemního plynu a 1,8 TWh elektřiny. Na českém trhu dodává SPP zemní plyn od roku 2008, elektřinu od roku 2016 a její tržní podíl se postupně zvyšuje.

„U zemního plynu jsme se v uplynulém období dostali mezi nejvýznamnější dodavatele a v letošním roce plánujeme překonat hranici desetiprocentního tržního podílu. Vděčíme za to zejména firemnímu segmentu, kde od nás zemní plyn odebírá řada významných podniků. V letošním roce se budeme více zaměřovat také na drobné spotřebitele, abychom portfolio našich zákazníků více diverzifikovali,“ říká Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.

V korporátním segmentu dodává SPP zemní plyn největším zákazníkům v Česku, například Synthesii, skupině AGC nebo české strojírenské společnosti ŽĎAS a v oslovování průmyslových podniků se svou nabídkou bude dále pokračovat. Vedle toho se ale zaměří více právě na domácnosti a na malé firmy. Pro ně společnost v červnu spustila masivní reklamní kampaň, která je založená na rozšíření povědomí o značce a také upozorňuje na výhodnost cenové nabídky.

Domácnosti láká SPP na výhodné ceny i garance

„Chceme oslovit domácnosti a významně navýšit náš tržní podíl v tomto segmentu. Naše cenová politika je pro zákazníky velmi příznivá, patříme mezi nejlevnější dodavatele na trhu. Navíc nabízíme férové podmínky a zázemí silného hráče na poli energetiky, který dává zákazníkům jistotu, že své závazky splníme i při případných turbulencích na trhu. Ty mohou vzhledem ke geopolitické situaci nastat, byť jsou v současné době naštěstí méně pravděpodobné,“ uvádí Pavel Jaroš.

Aktuální cenová nabídka SPP určená pro nové zákazníky přináší ve srovnání s dominantními dodavateli a jejich produkty na dobu neurčitou významné úspory, které u zemního plynu určeného pro ohřev vody a vytápění rodinných domů představují pro zákazníky snížení nákladů o vyšší tisíce korun za rok. Úspory ale nabídka SPP přináší pro zákazníky i v porovnání s nabídkami tarifů na dobu určitou. SPP nabízí a zároveň garantuje fixní cenu do konce roku 2026.

„Jsme rádi, že můžeme po Slovensku i do českých domácností přinést výhodné ceny, se kterými mohou domácnosti ušetřit významnou část nákladů na plyn a elektřinu. Věříme, že i český trh ocení novou alternativu k tradičním dodavatelům, která zároveň garantuje bezpečnost dodávek obou komodit,“ doplňuje Pavel Jaroš.

Jistotu zákazníkům SPP u dodávek zemního plynu zvyšuje také vlastní podzemní zásobník v Dolních Bojanovicích SPP Storage o skladovací kapacitě celkem téměř 7 TWh provozovaný skupinou SPP. S ohledem na energetickou bezpečnost má SPP pro případy nenadálých situací zajištěny alternativní dodávky plynu. V roce 2022 se SPP podařilo v krátkém čase významně přispět k diverzifikaci zdrojů a posílení bezpečnosti dodávek plynu na Slovensku a v Česku. Jako první dodavatel zajistil dodávky LNG do České republiky, tedy zkapalněný zemní plyn, v době vrcholící energetické krize.

