Šéf NCOZ: Organizovaný zločin prošel radikální proměnou, je sofistikovanější
Organizovaný zločin v České republice prošel za poslední dekády radikální proměnou. Tradiční formy násilné kriminality vystřídal vysoce sofistikovaný a profesionalizovaný zločin, především v ekonomické oblasti. Uvedl to ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. Za významný problém v Česku označil vykořisťování pracovní síly.
„U nás se organizovaný zločin opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do ekonomické oblasti, je to kořistění na veřejných zakázkách, na daních, tam, kde se přerozdělují finanční prostředky. A nesmíme zapomenout, že v České republice je obrovské kořistění na práci, ať už je legální, nebo nelegální," popsal Mazánek.
Případů takzvaného moderního otroctví, při nichž pachatelé vykořisťují buď zahraniční pracovníky, nebo i sociálně slabé české občany, v poslední době podle výroční zprávy centrály za loňský rok přibývá. Policie proto už před rokem spustila osvětovou kampaň pro oběti i veřejnost s názvem Práce v řetězech.
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NCOZ vznikla před deseti lety, 1. srpna 2016, sloučením protimafiánského a protikorupčního útvaru. Centrála se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, ročně pracuje na přibližně 250 až 280 spisech.
Útvar vede Mazánek od srpna 2018. V roce 2023 prošla NCOZ zásadní reorganizací, kdy se z ní vyčlenily agendy terorismu, extremismu a kybernetické kriminality do samostatného útvaru.
Fenomén ‚zločin jako služba‘
Centrála už v poslední výroční zprávě uvedla, že kriminální skupiny se změnily z uzavřených a hierarchických gangů na vysoce specializované servisní organizace, které na zakázku zajišťují vyprání špinavých peněz, obstarání padělaných dokumentů nebo provádění kybernetických útoků. Právě tento fenomén nazvaný „zločin jako služba“ (Crime as a Service) u případů řešených NCOZ v loňském roce převládal.
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„Z vnějšího pohledu to může vypadat, že je to pořád stejné, nějaká korupce při veřejné zakázce, krácení daní a tak dále. Ale my vidíme tu obrovskou změnu způsobu páchání toho zločinu, kdy část zločinu se neuvěřitelně profesionalizuje, opravdu je to částečně zločin jako služba, a hlavně do toho vstupují moderní technologie,“ zhodnotil Mazánek vývoj organizovaného zločinu za posledních deset let.
„Jestli se za deset let něco změnilo, tak je to právě brutální nástup moderních technologií,“ uvedl dále ředitel.
Základem bude analytika
NCOZ na vývoj organizovaného zločinu reagovala například zřízením specializovaného analytického odboru, který se mimo jiné soustředí na zpracování velkého množství dat a zajišťování digitálních důkazů. Podle Mazánka je nyní i do budoucna klíčové, aby měl každý vyšetřovatel přístup k pokročilé datové analytice.
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„Je to o tom, že policista, operativec, vyšetřovatel musí mít přístup k analytickým dovednostem,“ vysvětlil Mazánek. V budoucnu by se podle něj mohl tento odbor rozšířit také o specializaci na ekonomické analýzy.
Vývoj technologií v organizovaném zločinu bude podle Mazánka pokračovat i nadále. „Snažíme se na to připravovat. Snažíme se co nejvíce udržet a vzdělávat policisty. Samozřejmě neustále hledáme mladé policisty, kteří budou proti těmto trendům ochotni a schopni bojovat,“ doplnil ředitel.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.