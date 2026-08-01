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newstream.cz Money Šéf NCOZ: Organizovaný zločin prošel radikální proměnou, je sofistikovanější

Šéf NCOZ: Organizovaný zločin prošel radikální proměnou, je sofistikovanější

Šéf NCOZ Jiří Mazánek: Organizovaný zločin prošel radikální proměnou, je sofistikovanější
Profimedia
ČTK
ČTK

Organizovaný zločin v České republice prošel za poslední dekády radikální proměnou. Tradiční formy násilné kriminality vystřídal vysoce sofistikovaný a profesionalizovaný zločin, především v ekonomické oblasti. Uvedl to ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. Za významný problém v Česku označil vykořisťování pracovní síly.

„U nás se organizovaný zločin opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do ekonomické oblasti, je to kořistění na veřejných zakázkách, na daních, tam, kde se přerozdělují finanční prostředky. A nesmíme zapomenout, že v České republice je obrovské kořistění na práci, ať už je legální, nebo nelegální," popsal Mazánek.

Případů takzvaného moderního otroctví, při nichž pachatelé vykořisťují buď zahraniční pracovníky, nebo i sociálně slabé české občany, v poslední době podle výroční zprávy centrály za loňský rok přibývá. Policie proto už před rokem spustila osvětovou kampaň pro oběti i veřejnost s názvem Práce v řetězech.

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NCOZ vznikla před deseti lety, 1. srpna 2016, sloučením protimafiánského a protikorupčního útvaru. Centrála se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, ročně pracuje na přibližně 250 až 280 spisech.

Útvar vede Mazánek od srpna 2018. V roce 2023 prošla NCOZ zásadní reorganizací, kdy se z ní vyčlenily agendy terorismu, extremismu a kybernetické kriminality do samostatného útvaru.

Fenomén ‚zločin jako služba‘

Centrála už v poslední výroční zprávě uvedla, že kriminální skupiny se změnily z uzavřených a hierarchických gangů na vysoce specializované servisní organizace, které na zakázku zajišťují vyprání špinavých peněz, obstarání padělaných dokumentů nebo provádění kybernetických útoků. Právě tento fenomén nazvaný „zločin jako služba“ (Crime as a Service) u případů řešených NCOZ v loňském roce převládal.

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„Z vnějšího pohledu to může vypadat, že je to pořád stejné, nějaká korupce při veřejné zakázce, krácení daní a tak dále. Ale my vidíme tu obrovskou změnu způsobu páchání toho zločinu, kdy část zločinu se neuvěřitelně profesionalizuje, opravdu je to částečně zločin jako služba, a hlavně do toho vstupují moderní technologie,“ zhodnotil Mazánek vývoj organizovaného zločinu za posledních deset let.

„Jestli se za deset let něco změnilo, tak je to právě brutální nástup moderních technologií,“ uvedl dále ředitel.

Základem bude analytika

NCOZ na vývoj organizovaného zločinu reagovala například zřízením specializovaného analytického odboru, který se mimo jiné soustředí na zpracování velkého množství dat a zajišťování digitálních důkazů. Podle Mazánka je nyní i do budoucna klíčové, aby měl každý vyšetřovatel přístup k pokročilé datové analytice.

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„Je to o tom, že policista, operativec, vyšetřovatel musí mít přístup k analytickým dovednostem,“ vysvětlil Mazánek. V budoucnu by se podle něj mohl tento odbor rozšířit také o specializaci na ekonomické analýzy.

Vývoj technologií v organizovaném zločinu bude podle Mazánka pokračovat i nadále. „Snažíme se na to připravovat. Snažíme se co nejvíce udržet a vzdělávat policisty. Samozřejmě neustále hledáme mladé policisty, kteří budou proti těmto trendům ochotni a schopni bojovat,“ doplnil ředitel.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Chatbot musí přiznat, že není člověk. Za porušení pravidel hrozí e-shopům drtivé pokuty

Nová pravidla pro AI už velmi brzy zasáhnou tisíce e-shopů. Vypořádat se s nařízením jednou větou v obchodních podmínkách ale nestačí
iStock
nst
nst

Nová pravidla pro AI už velmi brzy zasáhnou tisíce e-shopů. Vypořádat se s nařízením jednou větou v obchodních podmínkách ale nestačí. Těm, kdo AI Act nedodrží, hrozí milionové pokuty, varují právníci.

Zákazník musí od 2. srpna jasně poznat, že si nepíše s člověkem, ale s umělou inteligencí. Nová evropská pravidla, známé jako AI Act, dopadnou také na e-shopy využívající virtuální asistenty, AI agenty nebo digitálně vytvořené fotografie. Firmy musí zákazníkům jasně říct, když jednají s AI nebo sledují určitý obsah vytvořený či upravený umělou inteligencí. Podle internetového srovnávače Heureka přitom řada internetových obchodů stále není připravena.

Jedna věta v podmínkách nestačí

„Mezi novinky s nejviditelnějším dopadem patří povinnost jasně a včas informovat o tom, že zákazník komunikuje s umělou inteligencí,“ uvedl advokát Jaroslav Kuba z poradenské společnosti Rödl.

Informace se musí objevit přímo při komunikaci. Firmě tedy nebude stačit schovat obecnou zmínku o používání AI do obchodních podmínek, které většina zákazníků stejně nečte.

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Zvláštní pravidla platí také pro AI agenty, kteří mohou sami rezervovat služby, objednávat zboží nebo vyřizovat korespondenci. Podle Kuby mají zákazníkovi sdělit nejen to, že jsou umělou inteligencí, ale také za koho jednají.

Heureka, která v Česku spolupracuje s více než 50 tisíci e-shopy, upozorňuje, že řada obchodníků ani nemá přesný přehled o tom, kde všude AI používá. Nástroje přitom mohou být součástí zákaznické podpory, marketingu, tvorby popisů i interních procesů.

Problém mohou být i příliš dokonalé fotografie

Povinnosti se netýkají pouze chatbotů. Označen musí být také takzvaný deepfake, tedy obrazový, zvukový nebo audiovizuální obsah vytvořený či upravený AI, který může působit jako skutečný.

V prostředí e-shopů může jít například o produktovou fotografii, která neodpovídá skutečnému vzhledu nebo vlastnostem zboží. Pravidla se mohou vztahovat také na syntetické avatary manažerů ve firemních videích nebo na virtuální influencery.

Poskytovatelé příslušných AI systémů zároveň musí umožnit, aby byl syntetický obsah označen také ve strojově čitelné podobě. Firma, která deepfake zveřejňuje, však musí lidi upozornit i srozumitelným způsobem. Pouhý skrytý technický údaj nestačí.

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Nejvíc riskují firmy, které si myslí, že mají hotovo

Podle advokátky společnosti eLegal Karolíny Houžvičkové nejde o okrajové případy, ale o běžné situace, které řeší velká část internetových obchodů.

„Firmy, které budou mít problém, nebudou nutně ty, které rizika znaly a rozhodly se je podstoupit,“ uvedla. Nejohroženější podle ní mohou být podniky, které automaticky předpokládají, že mají vše v pořádku, aniž by si to ověřily.

Prvním krokem by proto mělo být zmapování všech používaných AI nástrojů. Firmy by měly zjistit, kdo s nimi pracuje, jaké údaje do nich zadává, jaký obsah pomocí nich vzniká a zda o jejich používání zákazníka správně informují.

Vedle AI Actu musí řešit také ochranu osobních údajů a autorská práva. Pokud zaměstnanci do nástrojů vkládají údaje o zákaznících, může se na jejich používání vztahovat také nařízení GDPR.

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Pokuta může přesáhnout 360 milionů korun

Za porušení povinností hrozí sankce až 15 milionů eur, tedy přes 360 milionů korun, nebo tři procenta celosvětového ročního obratu společnosti. Výše postihu se má odvíjet také od velikosti firmy, závažnosti porušení a dalších okolností.

„Transparentnost podle AI Actu není o mechanickém lepení ikon,“ upozornil ředitel České asociace AI Lukáš Benzl. Smyslem podle něj je, aby člověk v důležitých situacích věděl, že jedná s AI nebo sleduje obsah, který sice působí reálně, ale skutečný není.

Firmy tak mají před srpnovým termínem poslední chvíli na kontrolu chatbotů, marketingových materiálů, interních pravidel i smluv s dodavateli technologií. Největším rizikem nemusí být úmyslné obcházení pravidel, ale přesvědčení, že se AI Act běžného internetového obchodu netýká.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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E-shopy mají pouze pár dní na splnění požadavků AI Actu. Mnoho z nich je mimo, varuje Heureka

E-shop
iStock
nst
nst

Heureka, která v České republice spolupracuje s více než 50 tisíci e-shopů, upozorňuje, že nové povinnosti plynoucí z AI Act se mohou týkat i běžných internetových obchodů.

Do srpnového deadlinu evropského nařízení o umělé inteligenci zbývá pouze pár dní. Platí přitom pro každý e-shop, který provozuje AI chatbota nebo využívá AI generovaný obsah, tedy pro velkou část českého a slovenského trhu. Heureka Group, největší nákupní rádce a e-commerce platforma ve střední a východní Evropě, varuje, že velká část obchodníků stále není připravena. Mnozí navíc nevědí, co přesně po nich regulace požaduje. 

Klíčovým termínem pro plnění povinností u systémů takzvaného omezeného rizika je 2. srpen 2026. Do této kategorie spadají mimo jiné AI chatboti a nástroje pro generování obsahu, které dnes patří k nejrozšířenějším způsobům využití umělé inteligence v e-commerce. Význam AI pro obchod dokládají také data Eurostatu. Mezi podniky z velkoobchodu a maloobchodu, které umělou inteligenci využívaly, ji 42 procent nasazovalo v marketingu nebo prodeji. 

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Heureka, která v České republice spolupracuje s více než 50 tisíci e-shopů, upozorňuje, že nové povinnosti se mohou týkat i běžných internetových obchodů. „AI Act se netýká jen technologických firem nebo velkých korporací,“ říká Stanislav Sopko, šéf produktu a vývoje v Heureka Group. „Pokud provozujete e-shop s AI chatbotem pro zákaznickou podporu nebo používáte umělou inteligenci při tvorbě obsahu, měli byste si ověřit, jakou roli zastáváte a jaké povinnosti se na vás vztahují. Nejde přitom jen o to, zda AI používáte, ale také o to, zda přesně víte, kde a jak ji využíváte.“ 

Nejčastější omyly, které e-shopy drží v nejistotě 

Na nedostatečnou orientaci firem v oblasti umělé inteligence upozorňují také data Eurostatu. Pro téměř 54 procent podniků, které zavedení AI zvažovaly, představovala překážku nejasnost právních důsledků a 53 procent mělo obavy z možného porušení pravidel ochrany osobních údajů a soukromí. Také proto Heureka ve spolupráci s právně-technologickou firmou eLegal uspořádala pro své partnery webinář zaměřený na praktické dopady AI Actu na e-commerce. Z dotazů účastníků vyplynulo, že e-shopy často nevědí, kdo za použitý AI nástroj odpovídá, jaké požadavky musí splnit a zda se liší podle způsobu jeho využití. 

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Jedním z rozšířených omylů je představa, že e-shop při každém zpracování osobních údajů pomocí AI potřebuje souhlas zákazníka podle GDPR. To však nereguluje používání umělé inteligence jako takové, ale zpracování osobních údajů. Souhlas je pouze jedním z možných právních titulů. Podle konkrétní situace může jít například také o plnění smlouvy nebo oprávněný zájem. 

Pozor na AI obsah

Stejně rozšířená je představa, že AI generovaný obsah lze bez omezení volně používat. V praxi to tak nefunguje. Poskytovatelé některých generativních AI systémů musí zajistit, aby bylo možné jejich výstupy rozpoznat pomocí strojově čitelného označení. Povinnost transparentního označení se může týkat například deepfake obsahu. Za určitých podmínek se vztahuje také na texty vytvořené nebo upravené pomocí AI, pokud informují o otázkách veřejného zájmu a nebyly podrobeny lidské kontrole či redakčnímu dohledu. Vygenerováním loga nebo produktového obrázku navíc nemusí automaticky vzniknout autorská práva k výsledku. 

„Tohle nejsou okrajové situace, ale každodenní scénáře pro velkou část e-shopů,“ říká Karolína Houžvičková, advokátka ve společnosti eLegal. „Firmy, které budou mít problém, nebudou nutně ty, které znaly rizika, rozhodly se je podstoupit a třeba nakonec i chybovaly. Budou to především firmy, které předpokládaly, že je vše v pořádku, aniž by si to ověřily. Právě je může čekat řada nemilých překvapení.“ 

Pět otázek podle Heureky

AI Act rozděluje AI systémy do čtyř kategorií: zakázané, vysoce rizikové, s omezeným rizikem a s minimálním rizikem. Pro většinu e-shopů je klíčová kategorie omezeného rizika, kam spadají chatboti a nástroje na generování obsahu, s povinnostmi účinnými od srpna 2026. Vysoce riziková AI, včetně některých HR a náborových nástrojů, čelí pozdějšímu, ale náročnějšímu harmonogramu. 

Heureka ve spolupráci s eLegal svým partnerům doporučuje začít pěti konkrétními otázkami: 

Jaké AI systémy používáte?  

V jaké roli vystupujete – jako poskytovatel nebo provozovatel?  

Nespadá některý z vašich systémů do kategorie vysokého rizika?  

Je váš chatbot jasně označen jako AI?  

A vytváříte nebo šíříte deepfake obsah? 

Panika z nové legislativy ale přesto není na místě. „Většina e-shopů zjistí, že jejich situace je zvládnutelná, jakmile ji reálně zmapují," dodává Sopko z Heureka Group. „Riziko spočívá v tom, že předpokládají, že není co mapovat." 

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