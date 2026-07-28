Žádná katalogová dřevostavba. Černý dům v Chodouni ukazuje, proč méně opravdu znamená víc
Z ulice působí nenápadně, téměř přísně. Stačí ale vejít dovnitř a černá dřevostavba nad údolím Litávky odhalí světlý, otevřený svět s výhledy do krajiny. Dům v Chodouni od 0,5 Studia je důkazem, že největší luxus současného bydlení nemusí být vidět na první pohled.
Dřevostavby už dávno nejsou jen synonymem pro katalogové domy na okraji měst. Čím dál častěji se stávají platformou pro současnou architekturu, která dokáže spojit rychlost výstavby, udržitelnost, přesnost detailu a příjemné vnitřní klima. Když se k tomu přidá dobrý návrh, může vzniknout dům, který není jen praktický, ale také výrazně estetický.
Rodinný dům v Chodouni je přesně takový případ. Na první pohled působí nenápadně, až stroze. Jednoduchá tmavá hmota se sedlovou střechou stojí v horní části svažitého pozemku a z ulice vystupuje jako kompaktní, klidný objekt. Směrem do zahrady se ale dům mění. Otevírá se velkými prosklenými plochami, navazuje na pobytovou terasu a pouští do interiéru světlo, krajinu i proměny dne.
Autoři návrhu, Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia, pracují s domem jako s archetypem. "Nesnaží se o efektní gesto ani o módní extravaganci. Naopak. Základní forma domu je redukovaná na téměř elementární objem. Právě v této střídmosti je ale jeho síla."
Černá dřevěná fasáda, sedlová střecha, přesné proporce a promyšlené otvory vytvářejí architekturu, která působí současně, ale zároveň přirozeně patří do venkovské krajiny.
Dům, který se nedívá na sebe, ale ven
Největší kvalitou domu je jeho vztah k místu. Stavba využívá svažitý pozemek nad údolím Litávky a orientuje hlavní obytný prostor směrem k výhledům. Velká okna nejsou samoúčelným efektem. Fungují jako rám pro krajinu a zároveň jako způsob, jak vtáhnout zahradu do každodenního života.
Uvnitř dům působí civilně a přirozeně. Nesnaží se ohromit efektem, ale promyšlenou atmosférou, a to světlem v kuchyni, výhledem do zeleně, otevřeným obytným prostorem i nenápadnými detaily, které zpříjemňují běžný den.Právě tady se ukazuje, že dobrý dům není jen o půdorysu a fasádě, ale hlavně o atmosféře.
Dispozice je navržená úsporně a velmi racionálně. Dům má užitnou plochu 120 metrů čtverečních a zbytečně neplýtvá místem. Komunikační plochy jsou omezené na minimum, těžištěm domu je centrální obytný prostor propojující kuchyni, jídelnu a hlavní pobytovou část. Jednotlivé funkce tu nejsou tvrdě oddělené, spíš přirozeně navazují na střed domu.
Nedostatek bytů, vleklá povolení a rostoucí ceny nutí obce hledat rychlejší a levnější způsoby výstavby. Řešením může být opakovaně použitelný projekt místo neustálého začínání od nuly, přesun části stavebních prací do výrobních hal a nové předpisy, které umožňují vyšší dřevostavby a hybridní domy až do 22,5 metru. Klíčové je ale neztratit kontrolu nad kvalitou ani nad rozpočtem.
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Reality
Nedostatek bytů, vleklá povolení a rostoucí ceny nutí obce hledat rychlejší a levnější způsoby výstavby. Řešením může být opakovaně použitelný projekt místo neustálého začínání od nuly, přesun části stavebních prací do výrobních hal a nové předpisy, které umožňují vyšší dřevostavby a hybridní domy až do 22,5 metru. Klíčové je ale neztratit kontrolu nad kvalitou ani nad rozpočtem.
Z přízemí vede schodiště do patra, které má intimnější charakter. Nejvýraznějším prostorem horní úrovně je převýšený dětský pokoj otevřený až do vrcholu krovu. Je navržený tak, aby se dal v budoucnu rozdělit na dva samostatné pokoje, aniž by to narušilo celkovou logiku domu. Patro doplňuje koupelna a pracovna s přímým vstupem na prostornou střešní terasu.
Tmavá zvenku, světlá uvnitř
Jedním z nejpůsobivějších momentů domu je kontrast mezi exteriérem a interiérem. Zvenku působí stavba kompaktně, téměř monoliticky. Fasádu tvoří vertikálně kladené dřevěné palubky s černým nátěrem, které doplňují černé rámy oken, klempířské prvky i střešní krytina.
Uvnitř se atmosféra mění. Interiér je světlý, měkký a otevřený. Pracuje s přirozenou strukturou dřeva, světlými povrchy a tlumenou barevností. Materiály nepůsobí dekorativně, ale přirozeně. Denní světlo se stává jedním z hlavních motivů interiéru. Během dne modeluje povrchy, zvýrazňuje průhledy a proměňuje charakter jednotlivých místností.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.