Sazby spořicích účtů klesají. Který aktuálně nejlépe zhodnotí vaše úspory?

Spořicí účty v Česku ztrácejí svůj dávný lesk. Jejich sazby klesají po desetinkách každý měsíc v téměř všech tuzemských bankách. Ačkoliv je i dnes stále možné získat čtyřprocentní sazbu, má to vždy velký háček v podmínkách, které musíte splnit. Podívejte se, které spořicí účty vám aktuálně zhodnotí vaši finanční rezervu nejlépe, a kde vám ji dají navíc i bez investování.

Možnost získat čtyřprocentní úročení na spořicím účtu v tuzemské bance je stále vzácnější. Není ale nemožná. Momentálně čtyřkovou sazbu nabízí v Česku už jen dvě banky, které si ale za ni kladou specifické podmínky. Bez jejich splnění bonusové zvýhodnění pro své úspory nezískáte, a naopak budete mít sazbu cela mizivou. Ostatní banky žonglují už jen s trojkovými sazbami, které klesají sice po desetinkách, ale vytrvale směrem dolů a to každých pár týdnů.

Čtyřkové sazby mají podmínky

Rovnou čtyřprocentní sazbu nabízí aktuálně bez komplikovaných pravidel už jen Raiffeisenbank. I v této bance musíte pro získání takovéto sazby na Bonusovém spořicím účtu, ale stejně splnit dvě podmínky. Jednak musíte mít založen některý ze tří běžných účtů s měsíčním poplatkem od 0 do 299 korun, případně mít alternativně kreditní kartu od této banky, a současně musíte debetní či kreditní kartou minimálně třikrát měsíčně zaplatit více než desetikorunu. Celkově díky skládané sazbě Raiffeisenbank získáte na spořicím účtu zhodnocení 4 procenta. Pokud tyto podmínky ale nesplníte, úspory se vám úročí jen základní 0,1% sazbou. A podle toho, který typ běžného účtu máte v bance sjednaný, máte i daný limit, do kterého vám banka bude úspory zhodnocovat. Do půl milionu korun platí čtyřprocentní sazba bez ohledu na typ běžného účtu, který máte. Do milionu se úspory zhodnocují jen těm, kteří mají Aktivní účet, a až do 1,5 milionu pak klientům s Exkluzivním účtem. Banka tuto sazbu garantuje do 31.května 2025.

Ještě vyšší sazbu, byť jen nepatrně, nabízí svým klientům při splnění série podmínek Česká spořitelna. Pokud chcete u ní získat maximální sazbu 4,05 procent, nevyhnete se nutnosti v této bance také investovat. Zhodnocení spořicího účtu banka stupňuje podle typu účtu, využívání internetového bankovnictví George a míry pravidelného investování prostřednictvím banky nebo jejího penzijního fondu. Nejnižší sazby (0,2 a 1 %) se tak týkají těch, kdo výše uvedené podmínky nesplňují. Pro ty, kdo si investují nebo platí na penzijko alespoň pětistovku měsíčně, dává banka na spořicím účtu sazbu 2,25 procent. A teprve ti, kdo mají Plus účet, využívají George a investují pravidelně minimálně 2 tisíce korun každý měsíc, získají od banky sazbu 4,05 procent.

Nejlepší tuzemské sazby bez dalších podmínek

Žebříček tuzemských bank, které nabízejí nejlepší zhodnocení na spořicím účtu bez komplikovaných podmínek se, ale příliš od ledna nezměnil. Zatím mu stále z místních bank dominuje Trinity Bank se sazbou 3,78 procent pro nové klienty a 3,58 procent pro stávající. V březnu i tyto sazby mírně klesnou. Od 3.března bude pro nové klienty s vklady do půl milionu korun platit sazba 3,58 procent pro nové klienty a 3,28 procent pro stávající klienty.

Na dalším místě žebříčku je se sazbou 3,7 procenta Fio banka, která od ledna zatím sazbu neměnila takto zhodnocuje úspory na Fio kontu do výše 200 tisíc korun. V poslední době ale podle statistik Fio banky přibývá více prostředků i na Fio spořicím účtu, který je sice úročen pouze 2,8 procenty, ale úrok banka dává bez omezení výše vkladu a je dostupný také pro právnické osoby, firmy a podnikatele. Třetí příčku si i nadále drží Partners Banka, byť ta šla se sazbou od minulého měsíce dolů. Zatímco ještě v lednu zhodnocovala úspory sazbou 3,73 procent, nyní už nabízí na spořicím účtu jen 3,53 procenta. Sazba je nicméně stejná pro nové i stávající klienty bez omezení výše vkladu. Dokonce i Partners Banka si však klade podmínku 5 plateb kartou měsíčně, pokud u ní máte základní bezplatný účet Pro jednoho déle než 4 měsíce. Ti, kdo jsou u banky kratší dobu nebo mají jiné dva typy účtů, tyto podmínky zatím splňovat nemusí.

Nově se v žebříčku objevila Moneta Money Bank, která do konce března nabízí, shodně s Bankou Creditas, sazbu 3 procenta. Ze zahraničních bank, které do žebříčku tuzemských bank nezahrnujeme, pak nejlepší sazbu (3,8 procenta) nabízí slovenská VÚB, která má ovšem komplikovanější administraci kvůli daňovým povinnostem.

Velká bankovní trojka láká investory čím dál víc

Z původní šestice nejlépe zhodnocovaných tuzemských spořicích účtů bez podmínek vypadla na konci února Komerční banka. Přidala se do bankovní trojky největších tuzemských bankovních domů i v dalším parametru a tím je požadavek na investování. Za to, že klienti u ní investují, dostanou od Komerční banky zajímavější sazbu i na spořicím účtu a to konkrétně 3,5 procent garantovaných do konce března. Bez investování tu dostanete sazbu pouze 1,4 procenta.

Vedle České spořitelny a Komerční banky je za investování možné získat lepší sazbu na spořicím účtu také v Bance Creditas (3,8 procenta) a v ČSOB. V té si buď musíte pro sazbu 3,75 procent (do 28.2.), respektive 3,5 od 1.března, splnit 5 plateb kartou měsíčně a posílat si na účet alespoň 15 tisíc korun za měsíc, anebo je třeba i zde investovat. Pro tuto variantu nabízí ČSOB spořicí účet Duo Profit, který má sice zhodnocení dokonce 5,25 procent, ale pro získání této nadstandardní sazby je třeba investovat ještě více než v ostatních bankách. Musíte investovat minimálně 30 tisíc korun, abyste si mohli uložit na bonusově úročený spořicí účet stejnou sumu. Celkově tak potřebujete mít k dispozici 60 tisíc korun. Toto zhodnocení navíc platí jen 12 měsíců a pouze pro vklady do výše čtvrt milionu korun pro Retail klienty, pro Premium pak do výše jednoho milionu korun.

Šest nejlépe úročených spořicích účtů tuzemských bank bez podmínek (k 25.2.2025)

Trinity Bank 3,78 % (do 2.3. - pro nové klienty s vklady do 500 tisíc Kč, od 3.3. 2025 sazba 3,58 %)

(do 2.3. - pro nové klienty s vklady do 500 tisíc Kč, od 3.3. 2025 sazba 3,58 %) Fio banka 3,7 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)

(Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč) Partners Banka 3,53 % (u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)

(u balíčků s účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu) mBank 3,5 % (do 27.2. nová sazba 3,25 % platí od 28.2. – 14.4. 2025 pro vklady do 800 tisíc Kč)

(do 27.2. nová sazba 3,25 % platí od 28.2. – 14.4. 2025 pro vklady do 800 tisíc Kč) Banka Creditas 3,0 % (bez podmínek pro vklady do 500 tisíc Kč)

(bez podmínek pro vklady do 500 tisíc Kč) Moneta Money Bank 3,0 % (platí do 31.3. 2025)

Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

