Saúdský princ pobouřil Západ. Miliardy nalil do ruských energetických gigantů

Saúdskoarabská investiční společnost Kingdom Holding, kterou kontroluje saúdský princ Valíd bin Talál, v únoru a v březnu v tichosti investovala přes půl miliardy dolarů (více než 12 miliard korun) do předních ruských energetických firem Gazprom, Rosněfť a Lukoil. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zpráv pro regulační úřady.

Investice se uskutečnily v době, kdy řada západních zemí na ruské energetické podniky a jejich vedoucí představitele uvalovala sankce v reakci na ruský útok na Ukrajinu, píše Reuters.

Saúdská Arábie a další země z Perského zálivu se zatím snaží zachovávat k válce na Ukrajině neutrální postoj. To se nelíbí některým západním představitelům usilujícím o izolaci Ruska kvůli jeho útoku na Ukrajinu, který začal 24. února.

Společnost Kingdom Holding v únoru investovala 1,37 miliardy rijálů (8,8 miliardy korun) do akcií plynárenské společnosti Gazprom a 196 milionů rijálů (1,2 miliardy korun) do akcií ropné firmy Rosněfť. Během února a března investovala také 410 milionů rijálů (2,6 miliardy korun) do akcií ropné společnosti Lukoil.

Saúdský princ Valíd bin Talál si mezinárodní pověst získal v 90. letech jako chytrý investor a občas je srovnáván s americkým investorem Warrenem Buffettem. Princ v minulosti investoval například do americké banky Citigroup, technologické společnosti Apple, alternativní taxislužby Uber či do internetové firmy Twitter. Podle zdroje z firmy Kingdom se princova strategie zaměřuje na nové investiční příležitosti, které mohou být lukrativní, ale jsou spojeny s rizikem, i na vyhledávání podhodnocených aktiv, píše Reuters.

