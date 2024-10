Rusové se dohodli s Maďary na možném zvýšení prodeje plynu

Ruský plynárenský gigant Gazprom podepsal s Maďarskem memorandum o možném zvýšení prodeje plynu. S odkazem na sdělení firmy o tom informovala agentura Reuters. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó navzdory válce na Ukrajině a západním sankcím vystoupil na ruském energetickém fóru v Petrohradu. Maďarsko nyní předsedá Radě Evropské unie.

Reklama

Tlaku ze strany EU se kvůli svým návštěvám Ruska nebojí, řekl Szijjártó podle ruských tiskových agentur. „Zahraniční politika je součástí suverenity a my nikomu nedovolíme, aby tuto suverenitu omezoval,“ řekl maďarský ministr. Při vystoupení na Petrohradském mezinárodním plynovém fóru se vyslovil pro zachování spolupráce s Moskvou v oblasti ropy, plynu a jaderné energetiky. Zdůraznil, že zatímco rozhodující činitelé v Bruselu považují energetiku za „ideologickou“ záležitost, Maďarsko nahlíží na dodávky energie jako na „fyzickou realitu“, která závisí také na dodavatelské infrastruktuře.

Ztráta možnosti tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu Maďarsko podle Szijjártóa nepoškodí proto, že jeho země dostává ruský plyn prostřednictvím plynovodu TurkStream přes Černé moře. „Tato alternativní trasa může pomoci nejen Maďarsku, ale i dalším zemím střední Evropy, pokud budou čelit vážné situaci v případě, že nebude tranzit přes Ukrajinu,“ řekl maďarský ministr. Zároveň tuto zemi, která je s Ruskem ve válečném stavu, zkritizoval, že smlouvu o tranzitu ruského plynu přes své území, která vyprší koncem roku, nechce prodloužit.

Potraviny v Česku opět zdraží. Zářijová inflace zaskočila ČNB i většinu ekonomů Názory Zářijová míra inflace představuje nepříjemné překvapení jak pro Českou národní banku, tak pro většinu ekonomů. V meziročním pohledu totiž dosáhla úrovně 2,6 procenta. ČNB přitom předpokládala, že to budou jen 2,3 procenta, zatímco experti soudili, že nejpravděpodobněji půjde o 2,4 procenta. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Maďarsko se na rozdíl od většiny zemí Evropské unie snaží udržovat s Ruskem úzké politické a obchodní vztahy. Ukrajina prohlásila, že dohodu s Ruskem neobnoví, a Moskva uvedla, že rozhodnutí je na Ukrajině a na Evropě.

Reklama

V roce 2023 dodalo Rusko přes Ukrajinu do Evropy přibližně 15 miliard metrů krychlových plynu. To je asi jen osm procent dodávek různými trasami z let 2018 a 2019, kdy byly na maximu.

Čistý zisk Sokolovské uhelné se meziročně snížil o 61 procent Zprávy z firem Skupina firem Sokolovské uhelné měla v loňském roce čistý zisk 884,7 milionu korun, meziročně si tak pohoršila o 61 procent. ČTK Přečíst článek

Szijjártó uvedl, že Maďarsko je se spoluprací s ruským energetickým gigantem Gazprom spokojeno a že nemá žádné atraktivní alternativy. „V letošním roce odebíráme od Gazpromu v Maďarsku celkem 6,7 miliardy metrů krychlových plynu... Díky tomu bude TurkStream zcela využit ve své plné kapacitě,“ řekl maďarský ministr.

Pokud jde o ropu, Maďarsko jí letos doveze z Ruska ropovodem Družba přibližně pět milionů tun, řekl šéf maďarské diplomacie. Dodal, že EU nezavedla sankce proti dodávkám plynu a jaderného paliva z Ruska zásluhou Maďarska. Vláda pravicového populisty Viktora Orbána totiž i dva a půl roku po zahájení sankcí EU proti Rusku nadále udržuje dobré vztahy s Moskvou. Letos v červenci přijal šéfa maďarské vlády kremelský vůdce Vladimir Putin.Orbán si tento týden vyslechl tvrdou kritiku v Evropském parlamentu, kde se zpožděním představoval priority svého předsednictví.