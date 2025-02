V Rijádu začala jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. Peking zareagoval

V saúdském Rijádu začaly rozhovory mezi zástupci Spojených států a Ruska o ukončení války na Ukrajině, uvádí agentury. Americkou stranu vede ministr zahraničí Marco Rubio, v ruské delegaci nechybí jeho protějšek Sergej Lavrov. Schůzky v paláci Diríja se účastní také saúdský ministr zahraničí Fajsal bin Farhán, uvedla agentura AP. Ukrajinští zástupci na jednání o ukončení války, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí před třemi lety, pozváni nebyli.

Jednání v Rijádu jsou dalším krokem administrativy prezidenta Donalda Trumpa ke změně politiky Spojených států, která se dosud snažila Rusko izolovat, připomínají agentury. Může také připravit půdu pro případnou schůzku Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Skutečná normalizace s Washingtonem,“ citovala stanice Al-Arabíja zástupce ruské delegace, který tak popsal prioritu Moskvy.

„Dobré americko-ruské vztahy jsou velmi důležité pro celý svět. Pouze společně se mohou Rusko a USA zaměřit na množství světových problémů, vyřešit globální konflikty a nabídnout řešení,“ citovala agentura AP Kirilla Dmitrijeva, výkonného ředitele Ruského fondu přímých investic (RDIF). Jeho tým se podle AP může zúčastnit části jednání zaměřené na ekonomické otázky. Podle Dmitrijeva přišly americké společnosti kvůli odchodu z Ruska o 300 miliard dolarů (téměř 8,2 bilionu korun), uvedla agentura Reuters.

Deník The Guardian připomíná, že Dmitrijev, který studoval v USA a býval investičním bankéřem u Goldman Sachs, hrál klíčovou roli při navazování kontaktů mezi Moskvou a Washingtonem za Trumpova prvního funkčního období.

Dnešní schůzky se v Rijádu za ruskou stranu účastní ministr zahraničí Lavrov a zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. Spojené státy zastupují ministr Rubio, poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff. Fotografie pořízená před začátkem rozhovorů je zachycuje sedící po stranách velkého mahagonového stolu společně se saúdským ministrem zahraničí Fajsalem bin Farhánem a saúdským bezpečnostním poradcem Musáadem bin Muhammad Ajbánem v čele stolu.

„Ukrajina se nezúčastní. Ukrajina o nich (rozhovorech) nic nevěděla,“ řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ukrajina považuje jakékoliv vyjednávání o Ukrajině bez Ukrajiny za bezvýsledná. Nemůžeme uznat jakékoliv dohody o nás bez nás,“ citovala prezidenta napadené země agentura Reuters.

Reakce Pekingu

Mírových jednání o válce na Ukrajině by se měly účastnit všechny zainteresované strany, uvedlo v reakci čínské ministerstvo zahraničí, napsala agentura AFP. „Vítáme úsilí směřující k míru. Zároveň ale doufáme, že se mírových rozhovorů budou moci ve vhodnou dobu zúčastnit všechny zainteresované strany,“ řekl mluvčí čínského ministerstva Kuo Ťia-kchun.

Peking v této souvislosti vidí příležitost k jednání s Evropskou unií, jejichž „vzájemné zdravé a stabilní vztahy jsou nyní potřeba více než kdy jindy“. Spolupráce by přinesla větší jistotu a stabilitu v neklidném světě, kde by Čína působila jako konstruktivní síla, citovala mluvčího agentura Reuters.

Tato prohlášení podle Reuters představují možný obrat ve vztazích EU a Číny, jejichž zlepšení však budou pravděpodobně bránit úzké vazby Číny na Rusko.

