Slovnaft se vyrovnal s Ukrajinci. Družbou už zase poteče ruská ropa

Slovenská rafinerie Slovnaft po souhlasu Ukrajiny a Ruska zaplatila tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Očekává proto, že v nejbližších dnech budou dodávky ropy obnoveny, informoval mluvčí Slovnaftu Anton Molnár. Zmíněná trasa ropovodu vede také do České republiky.

Reklama

Vývoz ropy z Ruska zajišťuje monopolní vývozce Transněfť. Ten v úterý oznámil, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal ukrajinské firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Podle společnosti Gazprombank, která má platby na starosti, se peníze vrátily kvůli restrikcím ze strany Evropské unie. Ukrajina pak tranzit ruské ropy zastavila.

Další problém. Kvůli sporům o poplatky byl zastaven export ropy v ropovodu Družba vedoucí i do Česka Money Ukrajina od 4. srpna zastavila tranzit ruské ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede mimo jiné i do České republiky. Podle agentury Interfax to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta podle něj přestal ropu posílat dál kvůli neuhrazení tranzitních poplatků. Příčinou jsou podle ruské strany západní sankce. ČTK, duk Přečíst článek

Slovnaft a jeho mateřská společnost, maďarská petrochemická skupina MOL, následně iniciovaly s ukrajinskou a ruskou stranou jednání o tom, že by zmíněné poplatky v zájmu obnovení dodávek ropy uhradily.

„Ukrajinská přepravní společnost pozitivně zareagovala na návrh společností Slovnaft a MOL uhradit tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Slovnaft už platbu odeslal na účet společnosti a očekává, že na základě toho se v nejbližších dnech dodávky ropy obnoví. S daným řešením souhlasila i ruská strana,“ uvedl Molnár.

Lukáš Kovanda: Česko nemá náhradu za ruskou ropu. Hrozí, že bude na příděl Názory Do České republiky neproudí ruská ropa. Ukrajina zastavila její dodávky jižní větví ropovodu Družba. Ruská strana tvrdí, že jí západní sankce znemožňují provést platbu za přepravu přes ukrajinské území. Je ale možné, že Kreml rozjíždí další hru a své dodávky omezuje uměle, jako tak podle mnohých činí v případě plynu potrubím Nord Stream 1. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.

Evropská unie se už dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později také ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, podle Bratislavy Slovensko ovšem získalo trvalou výjimkou na dovoz ropy Družbou pro vlastní potřebu. Bratislavská rafinerie Slovnaft většinu své produkce ale vyváží. Zmíněné embargo je součástí sankcí, které západní země zavedly vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.