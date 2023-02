Misi na Tchaj-wan doprovodí české startupy. Zaujmou ostrovní investory?

Nejpočetnější česká politicko-podnikatelská mise na Tchaj-wan v čele se šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou ke konci března bude šancí i pro tuzemské technologické startupy. V takzvaném „ideathonu“ se utkají v třídenním klání se svými ostrovními protějšky a odprezentují svá řešení tamním investorům. Ty nejlepší pak svou práci představí na prestižním Smart City Summit & Expo, který se na Tchaj-wanu koná ve dnech 28. až 31. března.

„Historicky první tchajwansko-český Ideathon je výzvou pro startupy, které chtějí expandovat do jihovýchodní Asie. Země jej pořádají, aby prohloubily svou technologickou spolupráci,“ uvedl Tom Cironis, ředitel platformy Startup Kitchen, která akci pořádá společně s Česko-tchajwanskou obchodní komorou. „Česko je příliš těsné pro projekt s globálními ambicemi a Tchaj-wan je skvělá vstupní brána pro asijský trh,” dodal.

Největší delegace v novodobé historii

Do hlavního města Tchaj-peje míří největších česká delegace v novodobé historii, v jejímž čele stojí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Členy zhruba stočlenné výpravy budou zástupci firem z oborů nanotechnologií, e-mobility, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, informačních a komunikačních technologií nebo energetiky.

Česko-tchajwanská obchodní komora

„Ideathon je vhodný pro startupy a inovátory, kteří touží po poznání asijského teritoria a přemýšlí o expanzi na tento trh,“ uvedla Alice Rezková, spoluzakladatelka a ředitelka Česko-tchajwanské obchodní komory a analytička se specializací na ekonomické politiky zemí jižní, jihovýchodní a východní Asie. Startupy se mohou přihlásit do 7. března na webu akce.

Organizátory akce jsou Česko-tchajwanská obchodní komora společně s platformou Startup Kitchen, a hlavními partnery jsou Technologická Inkubace od Czechinvestu, fond Taiwania Capital (který nyní otevřel fond pro region střední a východní Evropy), Startup Terrace, Meet Global a Taiwan Diplomacy Digital Assocation. Newstream je mediálním partnerem akce.

Polovina podnikatelské části delegace, kterou povedou prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš, poletí s předsedkyní dolní parlamentní komory i do Koreje. Zbývající se vypraví komerční linkou pouze na Tchaj-wan. „Co do počtu celkových přihlášených půjde o vůbec nejpočetnější výpravu Svazu průmyslu a dopravy od roku 2017. Tak velký ohlas jenom potvrzuje, že obě země jsou pro české podnikatele zajímavé a mají pro náš export obrovský potenciál,” uvedl již dříve Hanák.

Petr Pavel podle Pekingu „zranil city čínského lidu“

Česko-tchajwanské vztahy se nedávno dostaly do centra pozornosti komunistického Pekingu, který ostrovní stát považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Petr Pavel těsně po svém zvolení za prezidenta ČR v lednových volbách mimo jiné telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-we.

„(Telefonát) představuje vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny a zranil city čínského lidu,” prohlásila tehdy mluvčí čínské diplomacie Mao Ning. Prahu vyzvala, aby „okamžitě přijala účinná opatření, která by eliminovala negativní dopady tohoto incidentu a zabránila nenapravitelnému poškození čínsko-českých vztahů”. Výrazně tvrdší reakci pak v Pekingu vzbudila loni v srpnu návštěva Tchaj-wanu šéfky americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a poté pětice amerických kongresmanů, kdy Peking opět Tchaj-wanu pohrozil armádou.

