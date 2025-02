Exprezident Zeman vyjádřil podporu Ficovi

Bývalý český prezident Miloš Zeman se dnes ve svém domě v Lánech na Kladensku sešel se slovenským ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Shodli se na důležitosti co nejlepších vztahů mezi oběma sousedními státy, které na vládní úrovni v poslední době citelně ochladly kvůli rozdílným názorům obou kabinetů. Zeman na facebooku uvedl, že při dnešním rozhovoru s Blanárem tlumočil podporu slovenskému premiérovi Robertu Ficovi.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) loni v březnu přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům Prahy a Bratislavy na klíčová témata zahraniční politiky. Projevovaly se hlavně ve vztahu k Ukrajině. Fico v poslední době kritizoval Českou republiku, že její politici a média podle něj zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Fiala označil obvinění za absurdní, důrazně Ficova slova odmítl i ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

„Vždy mi záleželo na česko-slovenském přátelství. Je vzácné a vím, že překoná i složitější období,“ uvedl Zeman po dnešní schůzce s Blanárem, který mu předal osobní pozdrav od premiéra Fica. „Srdečný pozdrav jsem opětoval a poprosil pana ministra, aby tlumočil Robertu Ficovi vyjádření mé podpory,“ uvedl bývalý český prezident, který z čela státu odešel téměř před dvěma lety.

Facebook Miloše Zemana

Se slovenským ministrem zahraničí mluvili podle Zemana o situaci na Slovensku, mezinárodním dění či dodávkách surovin. „Co je hlavní, shodli jsme se na nutnosti co nejlepších vztahů mezi Českem a Slovenskem,“ dodal exprezident.

Blanár na facebooku napsal, že setkání se Zemanem je vždy zajímavé a podnětné, což se podle něj potvrdilo i dnes v Lánech. Poděkoval za Zemanovu podporu vzájemných slovensko-českých vztahů. Předtím se šéf slovenské diplomacie sešel v Praze i s dalším bývalým českým prezidentem Václavem Klausem. Po setkání vyjádřil přesvědčení, že vztahy mezi oběma státy byly, jsou a budou vždy blízké, srdečné a založené na historické vzájemnosti.

Facebook Juraje Blanára

