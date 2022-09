Technologická éra „Made in China“ uvadá. Apple a spol. se přesouvají do Vietnamu a Indie

V nadcházejících týdnech Apple a Google představí nejnovější generaci svých smartphonů a zdůrazní novinky oproti předchozím modelům. Ale jedné z nejvýznamnějších změn si spotřebitelé zřejmě ani nevšimnou – z mnohých z těchto telefonů zmizí nápis „Made in China“ nebo chcete-li „Made in PRC“. Technologičtí giganti včetně Amazonu či Foxconnu pomalu a jistě přesouvají výrobu do jiných asijských zemí. Nejvíce z toho zatím těží Vietnam, ale také Indie, napsal deník The New York Times.

Posun v myšlení technologických firem je reakcí na rostoucí obavy z geopolitického napětí a problémů v dodavatelských řetězcích, způsobených v posledních dvou letech tvrdými proticovidovými opatřeními a lockdowny mnohamilionových čínských měst z rozhodnutí Pekingu.

Americké společnosti ale vidí ještě další a větší rizika – celní válku s Pekingem s cílem snížit přebytek bilance obchodu Číny s USA, kterou zahájil předchozí prezident USA Donald Trump. Obchodní válku těchto dvou mocností nedávno také vyšponovala čínská reakce na nedávnou návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Technologické firmy se tak obávají, že spolupráce s dodavatelskými firmami v Číně je může dostat doprostřed jejího eskalujícího konfliktu se Spojenými státy o Tchaj-wan, napsal deník The New York Times.

Čína je stále zdaleka nejdominantnějším výrobcem spotřební elektroniky. Ze země se ale nestěhuje jen výroba chytrých telefonů – Apple vyrábí iPady v severním Vietnamu, Microsoft letos z vietnamského Ho Či Minova Města začal dodávat herní konzole Xbox, Amazon vyrábí své multimediální zařízení Fire TV v Čennai v Indii. Před několika lety byly všechny tyto produkty vyráběny v Číně. V blízké době se velmi malá část nejnovějších iPhonů od Applu bude vyrábět v Indii a část nejnovějších telefonů Pixel od Googlu právě ve Vietnamu.

Čínské výrobní impérium se otřásá

Čína ve středu oznámila, že podle průzkumu nákupních manažerů v zemi se aktivita továren v srpnu již druhý měsíc po sobě snížila. „Výrobní impérium v ​​Číně se otřásá,“ řekl Lior Susan, zakladatel společnosti Eclipse Venture Capital, která investuje do hardwaru a výrobních start-upů. „Stále více zahraničního kapitálu bude stahovat výrobu z Číny a hledat alternativu,” dodal.

„Všichni přemýšlí o stěhování, i když o tom ještě nejednají,“ řekla Anna-Katrina Shedletsky, zakladatelka společnosti Instrumental se sídlem v kalifornské Bay Area, která vzdáleně monitoruje montážní linky pro americké výrobce elektroniky.

Apple začal o přesunu části výroby přemýšlet již počátkem roku 2020 po propuknutí první vlny covidu, která poprvé uzavřela továrny v Číně. Vietnam – v němž už firma vyráběla sluchátka AirPods – se stal velmi diskutovanou možností. Od té doby Apple začal ve Vietnamu vyrábět hodinky a přesunul tam část výroby iPadů. V nejnovějším seznamu 200 největších dodavatelů společnosti Apple jich 20 má továrny ve Vietnamu. V Číně jich je ale stále 155.

Foxconn, největší smluvní výrobce Applu, nedávno podepsal smlouvu na 300 milionů dolarů na expanzi v severním Vietnamu a nové továrny, které podle tamních médií vytvoří 30 tisíc pracovních míst. Foxconn přitom podle údajů vietnamské vlády v zemi již zainvestoval asi 1,5 miliardy dolarů.

Důvodem je i levnější pracovní síla – Foxconn v provincii Bac Ninh v severovýchodním Vietnamu chce „urychleně“ najmout 5000 pracovníků s nabídkou zhruba 300 dolarů měsíčního platu. Je to méně než polovina měsíčního platu, který Foxconn nabízí novým zaměstnancům u svých montážních linek v Šen-čenu v jihovýchodní Číně. A za posledních deset let dělníci v Číně podle tamního statistického úřadu ztrojnásobili svůj roční příjem na více než 9300 dolarů.