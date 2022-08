Nejsledovanější politická cesta roku začala. Pelosiová je na Tchaj-wanu, Peking hrozí armádou

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová přiletěla na Tchaj-wan navzdory čínským hrozbám, že takový krok bude mít vážné následky. Ve středu se má setkat s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a podle zasvěcených zdrojů, které citovala agentura Reuters, je na programu také schůzka se skupinou aktivistů otevřeně kritizujících stav lidských práv v Číně. Čínské ministerstvo zahraničí po příletu Pelosiové na ostrov vydalo prohlášení, v němž návštěvu ostře odsoudilo a u Tchaj-wanu chystá vojenské cvičení.

„Návštěva naší kongresové delegace na Tchaj-wanu je poctou neochvějnému závazku Spojených států podporovat tchajwanskou demokracii," uvedla Pelosiová v prohlášení krátce po přistání v Tchaj-peji. „Americká solidarita se 23 miliony obyvatel Tchaj-wanu je dnes, kdy svět stojí před volbou mezi autokracií a demokracií, důležitější než kdy jindy."

Peking cestu odsoudil. „(Návštěva) podkopává mír a stabilitu v Tchajwanské úžině a vysílá vážně míněný signál separatistickým silám usilujícím o 'nezávislost Tchaj-wanu'," uvedlo čínské ministerstvo v prohlášení, které zveřejnila oficiální tisková agentura Nová Čína.

„Čína se proti tomu důrazně ohrazuje a ostře to odsuzuje. Na světě existuje pouze jedna Čína, Tchaj-wan je nezcizitelnou součástí čínského území a vláda Čínské lidové republiky je jedinou legální vládou zastupující celou Čínu," dodalo čínské ministerstvo zahraničí.

Peking hrozí vojenskou akcí

Už před samotnou návštěvou Peking varoval, že pokud Pelosiová navštíví Tchaj-wan, který Čína pokládá za svou odpadlickou provincii, nebude čínská armáda nečinně přihlížet. „Američtí politici, kteří si v otázce Tchaj-wanu zahrávají s ohněm, neskončí dobře," řekl čínský ministr zahraničí Wang I.

Čína proto bezodkladně zahájí společné námořní a letecké cvičení ve vzdušném prostoru severně, jihozápadně a jihovýchodně od Tchaj-wanu, uvedlo podle agentury Reuters velitelství čínských východních sil. Učiní tak v odpovědi na „nedávné kroky Spojených států", což podle agentury AFP znamená dnešní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu.

Bílý dům mezitím varoval Čínu před přehnanou reakcí na cestu Pelosiové na Tchaj-wan a vyslal čtyři válečné lodě na „rutinní" nasazení východně od ostrova, informoval server NDTV.

Podle místních médií Čína před příletem Pelosiové na Tchaj-wan uzavřela vzdušný prostor nad Tchajwanskou úžinou pro všechna civilní letadla; nad linií rozdělující Tchajwanskou úžinu krátce před příletem Pelosiové proletěly čínské vojenské letouny, dodal NDTV. Podle tchajwanského ministerstva obrany ale šlo o falešnou informaci a čínské letouny SU-35 Tchajwanskou úžinu nepřekročily.

Nejsledovanější letadlo světa

Na letišti v tchajwanské metropoli Tchaj-peji se shromáždily davy lidí skandujících: „Vítejte, Pelosiová!" Uvítali tak přílet stroje, který byl od svého startu z Kuala Lumpuru nejsledovanějším letounem na světě, jak se uživatelé internetu snažili zjistit, jestli Pelosiová po skončení oficiální návštěvy Malajsie skutečně zamíří na Tchaj-wan.

Server pro sledování letadel FlightRadar24 zažíval v posledních hodinách nebývalý nápor. Téměř 300 tisíc lidí sledovalo dráhu Boeingu C-40C s označením SPAR19. Na jeho palubě totiž zřejmě skutečně seděla Pelosiová a trasa letadla napovídala, zda zamíří v rámci své asijské cesty i na Tchaj-wan či nikoliv, napsal The Wall Street Journal.

Návštěvnost serveru FlightRadar24 byla během dne tak veliká, že provozovatel musel na Ttwitteru zveřejnit upozornění, že data budou nedostupná. Zájemci se dostali jen na čekací listinu.