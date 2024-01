Radní ČNB se rozcházejí v názoru na další snižování sazeb

Bankovní rada České národní banky (ČNB) se rozchází v názoru na další snižování úrokových sazeb. Zatímco viceguvernér ČNB Jan Frait je pro pomalejší postup, než by doporučovala prognóza centrální banky, člen rady Tomáš Holub by byl pro razantnější pokles, pokud by se makroekonomická prognóza naplňovala. Plyne to ze záznamu z prosincového jednání bankovní rady, který v pátek ČNB zveřejnila.

Centrální banka v prosinci snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta, byla to první změna sazeb od června 2022.

Bankovní rada se podle záznamu na jednání shodla, že nastal čas začít s pozvolným snižováním sazeb vzhledem k tomu, že se letos očekává výrazný pokles inflace. Snížení sazeb o čtvrt procentního bodu podpořilo všech sedm členů rady.

Podle guvernéra ČNB Aleše Michla jsou úrokové sazby bezpečně vysoko nad jejich rovnovážnou úrovní, což umožní na následujících jednáních kdykoliv zastavit či přerušit jejich pokles, pokud se naplní rizika působící ve směru vyšší inflace. Frait v této souvislosti uvedl, že proces snižování sazeb bude zřejmě pomalejší, než by doporučovala prognóza centrální banky. Naopak Holub byl názoru, že už v prosinci mohla ČNB sazby snížit o víc než čtvrt procentního bodu a že v budoucnu by pokles měl být v razantnějších krocích.

Riziko mzdově-inflační spirály opadlo

Podle Holuba také optimální okamžik pro začátek snižování sazeb nastal už dříve než v prosinci. Holub společně s Fraitem hlasoval pro pokles úrokové sazby už v listopadu, ostatních pět členů bankovní rady to ale tehdy odmítlo.

Část bankovní rady označila za riziko působící ve směru vyšší inflace vládní rozpočtovou politiku. Podle viceguvernérky Evy Zamrazilové představují české veřejné finance dlouhodobé proinflační riziko, které je relevantní pro budoucí vývoj úrokových sazeb a pro konečnou hladinu, na které se ustálí. Naopak riziko mzdověinflační spirály, kterého se bankovní rada v minulosti obávala, se podle Zamrazilové a Holuba pro nejbližší období snížilo. Bankovní rada se také shodovala, že pravděpodobnost výrazného lednového zvýšení cen je poměrně malá kvůli slabé poptávce.

