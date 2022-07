Putin opět přechytračil Evropu. Nord Streamem 1 již teče plyn

Pouhý den po zveřejnění krizového plánu Evropské unie na případ nedostatek plynu, začal plynovodem Nord Stream 1 opět téct plyn. A to navzdory předchozím upozorněním ze strany Ruska, že k tomu pravděpodobně nedojde. Podle ekonomů dojde k razantnímu propadu ceny plynu.

Reklama

Po pravidelné údržbě plynovodu Nord Stream 1 byly dnes ráno obnoveny dodávky ruského plynu do Evropské unie. Agentuře DPA to sdělil mluvčí provozovatele plynovodu, společnosti Nord Stream AG.

Před zahájením desetidenní údržby byly dodávky na 40 procentech kapacity plynovodu. Dnes bude provoz zatím na 30 procentech kapacity zařízení, napsal na Twitteru šéf německého regulátora sítě Klaus Müller s odkazem na údaje ruské státní firmy Gazprom, která je majoritním akcionářem provozovatele plynovodu.

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy tak lze dnes očekávat razantní propad cen plynu, které rostly kvůli spekulacím o delší odstávce plynovodu.

To se ostatně brzy potvrdilo. Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu od rána skutečně klesala. Krátce po 08:00 SELČ se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 150 eur (asi 3690 Kč) za megawatthodinu (MWh). Před rokem plyn v TTF stál zhruba 21 eur/MWh.

Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropy. Mimo provoz byl od 11. července a zejména Německo vyjadřovalo obavy, že kvůli napjaté situaci mezi Ruskem a Západem vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu by se dodávky nemusely obnovit.

Reklama

Potvrzeno: Evropské státy musejí snížit spotřebu plynu o 15 procent Politika Země Evropské unie by měly kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezit během nadcházející topné sezóny spotřebu plynu o 15 procent. Navrhla to Evropská komise v rámci sady opatření, která mají členským zemím mimo jiné prostřednictvím vzájemné solidarity zajistit dostatek plynu pro domácnosti a klíčové provozy. ČTK Přečíst článek

Češi začali šetřit na obědech v restauracích, ukazují první data Enjoy Lidé přestali tolik utrácet v restauracích, ukazují data Ticket Restaurant Card Indexu. Index srovnává data od 220 tisíc majitelů stravenkových karet společnosti Endered. nst Přečíst článek