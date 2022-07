Češi začali šetřit na obědech v restauracích, ukazují první data

Lidé přestali tolik utrácet v restauracích, ukazují data Ticket Restaurant Card Indexu. Index srovnává data od 220 tisíc majitelů stravenkových karet společnosti Endered.

Reklama

Češi podle analýzy společnosti narážejí na svůj finanční strop, což dokladují i červnová data z plateb stravenkovými kartami. Za jeden oběd v restauraci podle Indexu lidé v průměru zaplatili v červnu 160,20 koruny. To je o 10,1 procenta více než před rokem. Ale ceny v restauracích se v červnu meziročně zvýšily o 23,5 procenta. Reálně tedy jde o zpomalení útrat.

Kvůli zdražování klesá také počet lidí, kteří v restauraci obědvají. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

Rozdíl mezi výší útrat a tím, kolik jídlo stojí, se v posledních týdnech zvyšuje, což dokazuje, jak lidé brzdí v utrácení. V květnu ceny rostly v restauracích o 11,6 procenta rychleji než útraty, v červnu byl již rozdíl 13,4 procenta. Znamená to jediné – Češi volí čím dál tím levnější jídla, odepírají si nápoje nebo saláty, nedávají si po obědě kávu a také v době oběda navštěvují levnější restaurační provozy.

Polední meníčko pod dvě stovky? V Praze už se nahledáte Money Obědové meníčko v první polovině června podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stálo v průměru 163 korun. To je o 28 korun více než v roce 2020. Od začátku roku cena obědů roste každý měsíc o korunu až dvě. Nejvíce za obědy platí lidé v Praze, a to 190 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 147 korun, se najedí v podnicích v Karlovarském kraji. vku Přečíst článek

Někdo dokonce přestává na obědy chodit. Jde o první reálné údaje o tom, jak Češi v době vysoké inflace začínají šetřit na jídle. „Restaurace mají v porovnání s předcovidovým obdobím aktuálně pouze 53 procent obědových hostů. Nezdá se, že by tato letní sezóna – jako tomu bylo třeba při prvním covidovém rozvolnění v létě 2020 – restauratérům výrazně pomohla nahradit ztráty,“ uvádí členka vedení společnosti Edenred Aneta Martišková. A dodává, že situaci navíc zhoršuje skutečnost, že lidé jsou kvůli probíhající inflaci nuceni stále více šetřit. Na obědy se proto chodí méně často, a pokud ano, pak si jídla vybíráme zejména podle ceny.

Reklama

Nejvíce v současnosti za obědy utratí obyvatelé Prahy – 179 korun. Pod 150 korun se v průměru najedí lidé v pěti krajských městech v Česku. O něco levněji je v moravských krajích, nejlevněji se dá podle údajů Edenred najíst v Olomouci nebo Jihlavě. Naopak procentuálně největší nárůst cen zaznamenala zejména Ostrava.

Petřík: Gastronomie to ustojí. Bolet to ale bude hlavně vesnické podniky Enjoy „Gastronomie má jistou dávku elasticity se přizpůsobit a nevěřím, že by prošla velkou selekcí, i když hlavně vesnické podniky to budou mít přetěžké,“ říká spolumajitel sítě Together David Petřík. Petra Jansová Přečíst článek

Situace ve stravování se pravděpodobně ještě zhorší s tím, jak budou lidem stoupat životní náklady. Na benefitech, mezi něž se počítají i stravenky, plánuje podle průzkumu stravenkové firmy přidat pouze osm procent firem, další čtvrtina zvýšení příspěvků zvažuje a označila je za pravděpodobné.

Když se novinářka rozhodne otevřít bistro: „A nemáte nějaké normální jídlo?“ Enjoy Existence bistra Topinka se už dá počítat na týdny. Leccos se trošku usadilo. Sehnali jsme další ruce, je nás pět. Některé procesy se pomalu zajíždějí a automatizují, většinu ale stále ladíme. Nejvíc se těším na to, až se zbavím poměrně šílené administrativní zátěže, ale ta nejspíš úplně nezmizí nikdy. Bohužel. Darina Křivánková Přečíst článek

Dalibor Martínek: Pět rad, jak přežít katastrofu drahého podzimu a zimy Názory Inflace na Maledivách v květnu překročila dvě procenta. A dál roste, už i tam dosahuje globální zdražování. V letošní zimě to však může být proti Česku ráj na zemi. On tedy je neustále, ale už lze na sociálních sítích nalézt návody na drastickou inflaci a potenciální vypnutí plynu: Jeďte na zimu do nějakého tropického ráje. Kde plyn nepotřebují. Dalibor Martínek Přečíst článek