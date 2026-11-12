Z pražské ostudy bydlení za miliony. Libuš mění tvář, developeři sázejí na metro D
Ještě nedávno ostuda čtvrti, brzy adresa, na které se budou prodávat byty za miliony. Pražská Libuš se připravuje na příchod metra D a developeři už obsazují pozice. Společnosti JRD a RSJ spouštějí prodej 236 bytů v projektu Déčko Libuš, který vyroste na místě zdevastovaného garážového domu. Nejlevnější jednotky začínají na 6,2 milionu korun.
Vytlučená okna, posprejované zdi a opuštěná betonová stavba, které se místní raději vyhýbali. Tak ještě donedávna vypadalo jedno z míst v Novodvorské ulici na pražské Libuši. Zchátralý garážový dům, který už dávno přestal sloužit svému účelu, nyní ustupuje nové výstavbě. Na jeho místě vznikne rezidenční projekt Déčko Libuš s 236 byty, za kterým stojí developerská společnost JRD a investiční skupina RSJ.
Není náhodou, že se projekt rozjíždí právě teď. Zhruba 250 metrů od nových bytů má v budoucnu zastavovat metro D, které výrazně změní dopravní dostupnost celé oblasti. V okolí navíc od října probíhá výstavba tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory. Developer tak začíná prodávat bydlení v lokalitě, jejíž proměna je teprve na začátku.
Podle aktuálního harmonogramu má tramvaj zahájit zkušební provoz na konci roku 2028, zatímco stanice metra Libuš by měla být hotová v roce 2032. První obyvatelé Déčka Libuš se mají nastěhovat o dva roky dříve, tedy v roce 2030. Samotná výstavba rezidenčního projektu je naplánována od října 2027.
Z problémového místa nová adresa. Byty od 6,2 milionu
Nový bytový dům podle návrhu ateliéru Podlipný Sladký architekti nabídne bydlení od menších dispozic 1+kk až po rodinné byty 4+kk. Ceny začínají přibližně na 6,2 milionu korun. Celkem vznikne 236 jednotek a sedm komerčních prostor, které mají do přízemí přivést obchody a služby.
Architekti počítají také s prvky, které se u současných novostaveb stávají stále žádanějšími. Všechny byty dostanou balkon, lodžii nebo terasu, vybrané jednotky ve vyšších podlažích dokonce vlastní střešní zahradu. Obyvatelé budou moci využívat společnou komunitní střechu s pergolami a záhony, zelený vnitroblok s dětským hřištěm nebo sousedskou místnost určenou pro společná setkávání.
Praha se mění k nepoznání. Na místě starých nádraží a průmyslových areálů rostou nové čtvrti, do kterých developeři investují miliardy korun. Jenže postavit tisíce bytů nestačí. Bez škol, parků, obchodů a kvalitní dopravy hrozí, že místo živého města vzniknou jen drahé rezidenční ostrovy. Jak se Praha poučila z minulosti a co rozhodne o budoucnosti jejích nových čtvrtí?
Praha za miliardy mění svou tvář. Místo starých nádraží rostou nové čtvrti. Budou ale pro všechny?
Reality
Praha se mění k nepoznání. Na místě starých nádraží a průmyslových areálů rostou nové čtvrti, do kterých developeři investují miliardy korun. Jenže postavit tisíce bytů nestačí. Bez škol, parků, obchodů a kvalitní dopravy hrozí, že místo živého města vzniknou jen drahé rezidenční ostrovy. Jak se Praha poučila z minulosti a co rozhodne o budoucnosti jejích nových čtvrtí?
„Projekt spouštíme v duchu vize města krátkých vzdáleností, kde lidé mají obchody, služby i dopravu na dosah. Na budoucím dopravním uzlu proměníme místo s chátrající stavbou v dům s obchody a službami v přízemí a s architekturou, která na původní zástavbu navazuje a respektuje ji,“ říká Jan Sadil, výkonný ředitel JRD.
Metro D jako magnet na investice. Ceny zatím nerostou všude stejně
Právě budoucí metro je jedním z hlavních argumentů, na které developeři na jihu Prahy sázejí. Lepší dopravní spojení může zvýšit atraktivitu bydlení i zájem investorů. Cenové statistiky ale ukazují, že očekávaný efekt zatím není všude stejný. Podle analýzy společnosti Flat Zone vzrostly ve druhém pololetí roku 2025 ceny bytů v okolí plánované stanice Nové Dvory proti předchozímu pololetí o deset procent na 144 680 korun za metr čtvereční.
Pražská sídliště už dávno nejsou levnou adresou. Ceny bytů u některých okrajových stanic metra se za jedenáct let více než ztrojnásobily. A další zdražování může přinést nová výstavba. Podle Milana Ročka totiž moderní rezidenční projekty mění charakter celých čtvrtí a zvyšují také hodnotu starších panelových bytů. Co čekat od dalšího vývoje cen a jak do nich promluví metro D?
Metro táhne ceny bytů vzhůru. Novostavby zdražují i staré paneláky, říká Roček
Reality
Pražská sídliště už dávno nejsou levnou adresou. Ceny bytů u některých okrajových stanic metra se za jedenáct let více než ztrojnásobily. A další zdražování může přinést nová výstavba. Podle Milana Ročka totiž moderní rezidenční projekty mění charakter celých čtvrtí a zvyšují také hodnotu starších panelových bytů. Co čekat od dalšího vývoje cen a jak do nich promluví metro D?
„Nová linka metra D spolu s tramvajovou tratí přinese rychlé a komfortní spojení s centrem a zároveň podpoří další rozvoj celé čtvrti. Déčko Libuš vzniká přímo u této nové infrastruktury a spojuje moderní bydlení, výbornou dostupnost a perspektivu dlouhodobě rostoucí hodnoty lokality,“ říká Lukáš Musil, předseda představenstva investiční skupiny RSJ.
Bydlení, které si samo hlídá teplotu
Vedle blízkosti metra chce JRD kupující oslovit také energeticky úsporným provozem. Déčko Libuš je navrženo v pasivním standardu, který má omezit náklady na vytápění a chlazení. O teplotu v bytech se budou starat tepelná čerpadla s hlubinnými vrty, napojená na stropní systém vytápění a přichlazování. Čerstvý vzduch zajistí řízené větrání s rekuperací, zatímco venkovní žaluzie a okna s trojskly mají pomoci udržet příjemné prostředí během letních veder.
Součástí technického vybavení bude také fotovoltaická elektrárna, která pokryje část spotřeby společných prostor. Dešťová voda se bude zachytávat v retenční nádrži a využívat k zalévání zeleně ve vnitrobloku. Některá parkovací místa dostanou přípravu pro nabíjení elektromobilů.
Libuš čeká nová kapitola. Nejde jen o metro
Proměna Libuše se přitom neomezuje na jediný developerský projekt. Připravovaná stanice metra D a nová tramvajová trať mohou v následujících letech změnit charakter celé oblasti Novodvorské ulice. Z lokality, která dnes kombinuje starší bytovou zástavbu, obchodní plochy a zanedbané objekty, se postupně může stát vyhledávanější rezidenční adresa.
JRD už má s místem zkušenosti. V bezprostředním sousedství dokončila v roce 2020 projekt Zelená Libuš. S investiční skupinou RSJ spolupracovala také na Bohdaleckém kvartetu či Rezidenci Bella Vista.
Praha se po desetiletích znovu vrací k výstavbě velkých městských čtvrtí. Podle architektů Jaroslava Wertiga a Borise Redčenkova z ateliéru A69 Architekti je správné, že se development přesouvá z okrajů města zpět na brownfieldy a do širšího centra. Nové čtvrti ale podle nich nemají být jen souborem domů. Potřebují ulice, náměstí, parky, různorodost a jasný vztah k charakteru Prahy.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.