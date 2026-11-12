„Pan AI“ padl. Šéf Nvidie končí. Akcie po prvotním šoku mažou část ztrát
Nvidia přichází o muže, který ji během 33 let proměnil v čtyřbilionového obra a jeden ze symbolů boomu umělé inteligence. Jensen Huang končí ve funkci generálního ředitele poté, co jeho pozicí otřásla série odhalení kolem jeho osobních vztahů a možných vazeb na čínské zpravodajské struktury. Dočasně ho nahradí finanční ředitelka Colette Kress, píše web CNBC. Akcie společnosti krátce po otevření burzy ztrácely přes 13 procent. Hodinu poté už část ztrát umazávají.
Muž, který z Nvidie vybudoval čtyřbilionového giganta a stal se tváří světového boomu umělé inteligence, končí. Jensen Huang po skandálu kolem svých osobních vztahů rezignoval na všechny vrcholné funkce. Odchod zakladatele firmy přesto vyvolává otázky, co čeká nejvýznamnějšího dodavatele čipů pro umělou inteligenci.
Dočasným vedením Nvidia pověřila dosavadní finanční ředitelku Colette Kressovou. Správní rada mezitím zahájí hledání Huangova trvalého nástupce.
Huangův konec vyvolal na Wall Street prudkou reakci. Akcie Nvidie se krátce po zahájení čtvrtečního obchodování propadly přibližně o 13 procent. První vlna výprodejů však následně polevila. Krátce přes 17:00 SEČ už ztrácejí jen kolem pěti procent. Nervozita kolem budoucnosti firmy však přetrvává.
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.
Anthropic chce při IPO přepsat rekordy. Valuace míří k 1,4 bilionu dolarů
Trhy
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.
Milostné aféry otřásly technologickým gigantem
Huangův odchod přichází po sérii odhalení o jeho soukromém životě. Šéf Nvidie v uplynulých dnech přiznal nevěru. Pozornost médií se soustředila zejména na jeho vztah s podnikatelkou Alice Huangovou, která podle informací amerických médií čelí podezření z napojení na čínské zpravodajské služby.
The New York Times navíc informoval o dalším Huangově mimomanželském vztahu, tentokrát s manažerkou Nvidie. Společnost už před rezignací oznámila nezávislé vyšetřování okolností kauzy, včetně možných bezpečnostních rizik. Huang podle dostupných informací odmítl, že by ohrozil americkou národní bezpečnost nebo vyzradil firemní tajemství.
Nvidia padá, konkurenti naopak rostou
Huangova rezignace nezůstala problémem jediné společnosti. Nvidia je klíčovým dodavatelem čipů pro datová centra a technologické firmy, které investují do rozvoje umělé inteligence. Nejistota kolem jejího vedení se proto přenesla i na další tituly spojené s AI. Podle agentury Reuters tak oslabovaly například akcie CoreWeave, Nebiusu a výrobců polovodičů Marvell Technology či Micron Technology. Konkurenční výrobci čipů AMD a Broadcom naopak posilovali.
„Společnost zůstává bez kormidelníka. Huang byl naprosto zásadní pro celou její strategii a jeho odchod ukazuje, jak velká mezera po něm zůstává,“ uvedla pro Reuters Kathleen Brooksová, ředitelka výzkumu společnosti XTB.
Huang se přitom stal nejen tváří Nvidie, ale do značné míry i celého AI sektoru. Ve své typické kožené bundě objížděl svět a propagoval možnosti pokročilých čipů, modelů a AI agentů. „Je to pan AI. Mluví za celý průmysl,“ řekl CNBC Jeff Christian, šéf společnosti Christian and Timbers zaměřené na vyhledávání vrcholových manažerů.
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
Goldman Sachs o Anthropicu: Věřte, že zanedlouho bude vydělávat biliony
Zprávy z firem
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
Kdo převezme impérium po „panu AI“?
Huang stál u zrodu Nvidie v roce 1993 a během následujících desetiletí se stal jednou z nejvýraznějších osobností technologického světa. Jeho význam ještě vzrostl po uvedení ChatGPT na konci roku 2022, kdy prudce zesílila poptávka po výkonných grafických procesorech potřebných pro vývoj a provoz umělé inteligence.
Nvidia nyní vstupuje do období, kdy bude muset přesvědčit investory, že dokáže pokračovat v nastavené strategii i bez svého zakladatele. Kressová je součástí jejího vedení od roku 2013, ale trvalého nástupce bude společnost teprve vybírat. Novým předsedou správní rady se stal Harvey Jones, který v ní působí už od založení firmy.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Trump přišel o důležitého spojence
Huangův konec má také politický rozměr. V posledních letech si vybudoval blízký vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a stal se významným hlasem při debatách o americké politice v oblasti umělé inteligence.
Prosazoval mimo jiné zachování přístupu k open-source AI a možnost vyvážet čipy do Číny. V květnu doprovázel Trumpa na cestě do Číny a v srpnu během vystoupení na konferenci All-In Summit přijal prezidentův telefonát přímo na pódiu a pustil jej přes hlasitý odposlech.
„Jsem s vámi celou cestu,“ řekl tehdy Trump Huangovi a publiku.
Huangova pozice ve Washingtonu však podle CNBC slábla už před zveřejněním jeho osobních kauz. Demokraté se chystají převzít kontrolu nad oběma komorami Kongresu a avizovali vyšetřování několika záležitostí souvisejících s Nvidií.
Huangův odchod přichází navíc v době, kdy se technologický sektor potýká s obavami o návratnost obrovských investic do infrastruktury umělé inteligence.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.