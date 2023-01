Putin má smůlu. Evropě v energetické krizi pomůže nejteplejší leden za několik desetiletí

Evropu čeká podle předpovědí nejteplejší leden za poslední desetiletí. Zmírní se tak energetická krize, která kontinent kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu sužuje již několik měsíců. Neobvykle vysoké teploty snižují tlak na spotřebu a skladování plynu a jeho ceny klesají kvůli nižší poptávce na úroveň roku 2021, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Mírné podmínky budou pravděpodobně přetrvávat v celém regionu až do konce měsíce, se silným polárním meteorologickým systémem, který brání propuknutí chladu, uvedl Bloomberg s odkazem na prognózu společnosti Maxar Technologies. Teplé počasí v posledních dvou týdnech bylo požehnáním pro národy, které bojují s drtivou krizí životních nákladů, která způsobila nárůst účtů za energii v domácnostech a nárůst inflace, uvedla agentura.

Vichr nikoli z hor, ale z Afriky. V Praze naměřili přes 18 stupňů Enjoy Teplé počasí může pokračovat i na Nový rok. Teploty mohou být až o 15 stupňů nad dlouhodobým normálem. ČTK Přečíst článek

Podle předpovědi se teploty ve Francii a Německu budou do 17. ledna pohybovat mezi 2 až 5 °C nad normálem, což podle Maxaru a společnosti Weather Company sníží poptávku po vytápění v Evropě pod desetiletý průměr. Spojené království, které loni zažilo svůj nejteplejší rok v historii, pravděpodobně rovněž tento měsíc zažije mírné podmínky.

Prudký obrat oproti prosinci

"Pro Evropu by první polovina měsíce mohla patřit k jedněm z nejteplejších zaznamenaných za posledních několik desetiletí, pokud se věci vyvinou podle očekávání,“ řekl Matthew Dross, meteorolog ze společnosti Maxar.

Teplá zima a omezená spotřeba poslaly cenu plynu na předválečnou úroveň Trhy Teplé počasí a omezená spotřeba stlačila velkoobchodní cenu plynu pro evropský trh. První obchodní den letošního roku se cena za megawatthodinu dostala k 70 eurům. ČTK Přečíst článek

Reklama

Jde o prudký obrat od mrazivých teplot na začátku prosince, které vyvolaly obavy z příliš rychlého vyčerpání zásob zemního plynu v Evropě. Vlády a spotřebitelé strávili velkou část léta v obavách, že budou čelit výpadkům elektřiny po prudkém přerušení dodávek plynu v Rusku po začátku války na Ukrajině.

Evropské zásobníky plynu jsou plné

Zásoby jsou však nyní plnější než obvykle, protože poptávka se s počasím zmírňuje. Spolu se silným dovozem zkapalněného zemního plynu roste jistota, že kontinent projde letošní zimou bez újmy. A vysoké zásoby na konci chladného období usnadní doplnění skladovacích míst včas na příští zimu.

Cena plynu pro Evropu dál padá. Na cenách pro české domácnosti se to ale neprojeví Trhy Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh pokračuje v poklesu. Ve středu sestoupila pod 70 eur (zhruba 1700 korun) za megawatthodinu. Na levnější energie si ale musejí domácnosti ještě počkat, než obchodníci doprodají draze nakoupené zásoby. ČTK Přečíst článek

Evropské futures na plyn tak ve středu uzavřely na nejnižší úrovni od října 2021, zatímco ceny elektřiny také prudce klesly. Mohly by se dále snížit, neboť Maxar předpovídá větrné počasí ve Velké Británii a kontinentální Evropě až do poloviny ledna, což zvýší výrobu větrné energie a následně omezí opět spotřebu plynu.

Vlády přesto vyzývají občany, aby nadále šetřili energií, protože rizika přetrvávají. Podle Olivie Birch, meteoroložky z The Weather Company, by studená fronta v příštích dnech mohla stlačit teploty ve Finsku, severním Švédsku a Norsku, Bělorusku a pobaltských státech o 3 až 5 °C pod průměrnou úroveň. "To pravděpodobně zvýší poptávku po vytápění a energii v postižených oblastech," řekl Birch.