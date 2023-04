Po obilí přišlo na řadu dřevo. Rusové na Ukrajině nelegálně kácí ve velkém celé lesy

Od začátku invaze loni v únoru bylo Rusko obviňováno z krádeží ukrajinského obilí a zemědělské půdy. Ukrajinští představitelé nyní říkají, že ze země mizí i dřevo. Podle ukrajinských vládních agentur a lesnických expertů Rusové dosud nelegálně vykáceli tisíce metrů čtverečních lesů pro komerční prodej nebo opevňování ruských vojenských pozic. Dokazují to satelitní snímky ukazující pásy bývalých lesů pořízené americkou společností Maxar Technologies, uvedl deník The Wall Street Journal s tím, že několik Ukrajinců bylo již kvůli nelegálnímu obchodu s dřevem obviněno.

Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování (SBI) uvedl, že vyšetřuje vyvlastňování dřeva ruskými silami a lidmi, které označuje za místní ukrajinské „kolaboranty“ v severní oblasti Charkova. Státní agentura pro lesní zdroje Ukrajiny (SFA) pak samostatně uvedla, že v různých částech okupované země dochází k těžbě dřeva ze strany Rusů a těch, kteří s nimi spolupracují – včetně nových šéfů místních úřadů jmenovaných Kremlem na východě země, uvedl The Wall Street Journal.

„Odlesňování v místech, odkud Rusové odváželi dřevo, dosáhlo masivního měřítka,“ řekl deníku vysoký úředník SBI Denis Mankovskij, který navštívil některé vytěžené oblasti.

Dřevo bylo cílem Rusů od začátku invaze

Dřevo bylo cílem Rusů od začátku, podotkl deník. Již loni v březnu, jen několik dní po začátku ruské invaze, napsal ruský ministr obrany Sergej Šojgu dopis prezidentu Vladimiru Putinovi, v němž požádal o svolení těžit dřevo během „speciální vojenské operace“, jak invazi oficiálně nazývá Kreml. Kopii dopisu zveřejnila ukrajinská vojenská rozvědka. „Dřevo nevyužité na obranu bude prodáno s cílem financovat vojenskou operaci,“ napsal Šojgu v dopise.

„Kompletní vykácení některých zalesněných ploch je dalším strašlivým zločinem okupantů," uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany v prohlášení po zveřejnění dopisu. Ruská vláda na žádost deníku WSJ o komentář nereagovala.

Ukrajinská agentura pro lesní zdroje (SFA) uvedla, že odhalila příklady nelegální těžby dřeva v oblasti Kyjeva a severních oblastí Sumy a Charkova, které byly dříve ve válce okupovány Ruskem. Mezi kácené stromy patří dub, borovice, habr a jasan. Jejich dřevo má různé využití včetně stavebnictví a výroby nábytku.

SFA uvedla, že je těžké určit plný rozsah nelegální těžby v osvobozených částech země, protože některé lesy jsou stále posety minami a nevybuchlou municí. Dodala také, že lesy byly poškozeny samotnými boji včetně následných požárů a tamní lesní technika byla zničena, poškozena nebo odcizena.

Zatčeno a obviněno několik Ukrajinců

Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování (SBI) zatkl a obvinil z velezrady několik bývalých lesních úředníků, kteří podle nich pomáhali řídit těžbu dřeva pro ruskou stranu v Charkovské oblasti. V jednom případě ruský vojenský velitel jmenoval nového ředitele místní státní lesnické společnosti a nařídil mu, aby zajistil pravidelné dodávky dřeva, uvedla SBI. Ředitel byl zatčen poté, co z okupované oblasti uprchl, uvedla SBI.

Satelitní snímky dotyčných oblastí, poskytnuté společností Maxar Technologies, ukazují šíři těžby dřeva od začátku ruské invaze. Britský konzultant v oblasti lesnictví Andrew Heald deníku řekl, že fotografie naznačují, že ruští těžaři se zaměřili na konkrétní oblasti s pravděpodobně vyšší hodnotou dřevin v obhospodařovaných lesích, včetně dubu a borovice, než aby jednoduše těžili postupně vše.

V některých východních oblastech Ukrajiny pod ruskou kontrolou nové místní úřady kooptovaly bývalé státní lesnické provozy a otevřeně prodávají dřevo na platformách sociálních médií, jako je Telegram, řekl WSJ Brian Milakovsky, vědec, který studuje dopad války na ukrajinské lesnictví a širší ekonomiku.

Samotné Rusko je přitom jedním z největších světových exportérů dřeva. Jeho největším zákazníkem byla Čína, podle údajů Světové banky patřily mezi velké klienty i USA a Evropa. Tento obchod ale skončil poté, co Západ uvalil sankce mimo jiné i na ruské dřevo.

