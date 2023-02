Zlatá horečka na největším staveništi světa. Západní firmy se chystají na riskantní závod o obnovu Ukrajiny

Stovky západních firem se v posledních týdnech účastní konferencí a výstav ve Francii, Polsku i jinde týkajících se možností podílet se na obnově ruskou invazí zničené Ukrajiny. Mluví se o nové „zlaté horečce na největším staveništi světa“ či dalším „Marshallově plánu“. Rekonstrukce země, která si příští týden připomene smutné roční výročí od zahájení invaze, si vyžádá stovky miliard dolarů. Ale není to bez rizika, píše deník The New York Times.

Lotyšské pokrývačské firmy a jihokorejští obchodní specialisté. Výrobci palivových článků z Dánska i výrobci dřevěných konstrukcí z Rakouska. Private equity titáni z New Yorku a provozovatelé betonáren z Německa. Tisíce podniků po celém světě se chystají na možnou multimiliardovou zlatou horečku: rekonstrukci Ukrajiny, jakmile válka skončí, napsal deník The New York Times.

Stovky tisíc zničených objektů

Rusko v poslední době stupňuje ofenzivu, ale ohromující úkol obnovy Ukrajiny je evidentní. Za rok konfliktu byly zničeny stovky tisíc domů, škol, nemocnic a továren spolu s kritickými energetickými zařízeními a kilometry silnic, železničních tratí a námořních přístavů.

Hluboká lidská tragédie je nevyhnutelně také obrovskou ekonomickou příležitostí, kterou ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přirovnal k Marshallovu plánu, americkému programu, který pomohl na nohy západní Evropě po druhé světové válce. Prvotní odhady nákladů na obnovu fyzické infrastruktury se pohybují od 138 miliard do 750 miliard dolarů.

Vyhlídka na tento „investiční poklad“ je inspirující pro altruistické i čistě podnikatelské vize, důvtipné obchodní strategie a obecně příležitost podílet se na něčem, co ukrajinská obchodní komora nazývá „největším staveništěm světa“. Zelenskyj a jeho spojenci chtějí přestavbu využít i k bezproblémovému připojení ukrajinské infrastruktury ke zbytku Evropy.

Zda se však všechno zlato v tolik očekávané zlaté horečce zhmotní, není zdaleka jisté. Ukrajina, jejíž ekonomika se loni propadla o 30 procent, zoufale potřebuje finanční prostředky, aby mohla pokračovat v bojích a provést nouzové opravy. Dlouhodobá pomoc při rekonstrukci bude záviset nejen na výsledku války, ale také na tom, kolik peněz vloží Evropská unie, Spojené státy a další spojenci.

A přestože se Kyjev soukromým investorům dvoří, jen málokdo je nyní ochoten jen tak riskovat peníze, protože konflikt se stal vleklým a zakořeněným. „Nicméně mnoho společností se začíná chovat tak, aby byly připraveny a měly nějaké plány pro dobu, kdy budou přicházet finance na rekonstrukci,“ řekl Tymofiy Mylovanov, bývalý ministr hospodářství, který je prezidentem Kyjevské ekonomické školy. „Přijde hodně finančních prostředků z celého světa – a obchodníci říkají: ´Chceme být součástí´," podotkl.

Více než 300 společností z 22 zemí se tento týden přihlásilo na obchodní výstavu a konferenci Rebuild Ukraine ve Varšavě. Setkání je jen nejnovější z dlouhé řady osobních a on-line schůzek. Minulý měsíc na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu zaplnil dav Ukrajinského domu všechna místa na stání, aby diskutovali o investičních příležitostech.

Skeptické hlasy z Ukrajiny

Více než 700 francouzských společností se sešlo na konferenci, kterou v prosinci zorganizoval prezident Emmanuel Macron. A ve středu Finská konfederace průmyslu sponzorovala celodenní webinář s ukrajinskými představiteli, aby firmy mohly předvést své čistírny odpadních vod, transformátory či zařízení pro panelové domy.

„Je tu tolik iniciativ, až je těžké mít přehled, kdo co dělá," řekl Sergiy Tsivkach, výkonný ředitel vládního úřadu věnovaného přilákání zahraničních investic UkraineInvest ve Lvově. Je rád za zájem, ale zdůraznil zásadní věc. „Všichni říkají: 'Chceme pomoci při obnově Ukrajiny'. Ale chtějí investovat peníze, nebo prodávat služby či zboží? To jsou dvě různé věci. Většina má zájem něco prodat,“ podotkl.

Pro podniky je zásadní otázkou, kdo bude kontrolovat peníze. To je otázka, o které Evropa, Spojené státy a globální instituce jako Světová banka – největší dárci a věřitelé – intenzivně diskutují. „Kdo za co zaplatí?" zeptal se generální ředitel Evropské federace stavebního průmyslu Domenico Campogrande při moderování panelu na konferenci ve Varšavě. Zástupci ukrajinských i zahraničních společností byli více ostřejší: Kdo bude o zakázkách rozhodovat a jak se uplatní? „Ptaly se mě na to stovky firem,“ řekl Tomáš Kopečný, zmocněnec české vlády pro Ukrajinu.

Státní záruky investic

Vlády, od kterých se očekává, že přispějí k rekonstrukci Ukrajiny, nabízejí finanční podporu domácím firmám. Německo oznámilo vytvoření fondu pro záruky investic. Na plán bude dohlížet globální auditorský gigant PwC a měl by investorům kompenzovat potenciální finanční ztráty v případě vyvlastnění podniků nebo přerušení projektů.

Francie také nabídne státní záruky společnostem, které budou v budoucnu působit na Ukrajině. Bruno Le Maire, ministr financí, uvedl, že kontrakty v celkové hodnotě 100 milionů eur byly uděleny třem francouzským společnostem na projekty na Ukrajině: Matière postaví 30 plovoucích mostů a Mas Seeds a Lidea dodají semena pro farmáře.

Každopádně je jasné, že mnohé firmy zůstávají opatrné – a do investic se pustí v okamžiku, kdy ruská armáda opustí ukrajinské území, ne dříve, uzavřel The New York Times.