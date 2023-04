Ukrajina hlasí konec energetické krize. Začne vyvážet elektřinu

Tvrdá zima se chýlí ke konci a Ukrajinci ji přestáli. Nyní se mohou opět pustit do exportu elektřiny, který byl značně narušen ruským rakotovým ostřelováním.

Ministerstvo energetiky Ukrajiny oznámilo, že země je připravena po zhruba půlroční pauze způsobené ruskými útoky na energetickou infrastrukturu obnovit vývoz přebytečné elektrické energie do zahraničí.

„Ukrajinská energetická soustava již téměř dva měsíce funguje bez omezení pro spotřebitele a s přebytkem výkonu,“ uvedl v prohlášení ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko. „Nejtěžší zima je za námi. Dalším krokem je obnovení vývozu elektřiny,“ dodal s tím, že export umožní zemi získat další prostředky na obnovu zničené infrastruktury.

Haluščenko ve čtvrtek večer podepsal nařízení, které umožňuje obnovit vývoz elektřiny do zahraničí v situaci, kdy bude přebytek výrobních kapacit pro domácí trh. „Zajištění elektřiny pro naše spotřebitele je absolutní prioritou,“ zdůraznil.

Ruské bombardování ukončilo export

Ukrajina získala po zahájení plnohodnotné ruské invaze v únoru loňského roku možnost vyvážet do EU v jakoukoliv chvíli až 400 megawattů. Elektřinu vyvážela do EU a Moldavska od června do 11. října loňského roku, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou kampaň vzdušných útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ta v posledních měsících zřetelně ubrala na intenzitě.

V červnu 2022 Ukrajina uvedla, že chce do konce roku získat z vývozu elektřiny do EU 1,5 miliardy eur (35,3 miliardy korun), připomněla agentura Reuters.

