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newstream.cz Money Merz ukázal Němcům reformu. Ruší třeba neschopenky po telefonu

Merz ukázal Němcům reformu. Ruší třeba neschopenky po telefonu

Friedrich Merz
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Vládní strany se dohodly na posunu hranice odchodu do důchodu na 68 let, zvýšení paušální daně pro zaměstnance mimo pracovní poměr a zároveň na daňovém ulehčení nízko a středně příjmových domácností.

Předsedové vládních stran CDU/CSU a SPD dnes v Berlíně po včerejším mnohahodinovém jednání, které ovšem bylo připravováno mnoho měsíců, představili balík opatření, jenž má přinést zásadní změny. „Snažíme se o zvýšení konkurenčního boje, o větší flexibilitu našich podniků, méně byrokracie, zachování našeho sociálního státu, odlehčení našich zaměstnankyň a zaměstnanců a podniků snížením daní a odbouráním byrokracie,“ uvedl v úvodu tiskové konference předseda CDU a spolkový kancléř Friedrich Merz.

Dodal, že jediným cílem vládní koalice je od samého začátku udělat Německo znovu akceschopným. „Teď je jasné, že je to možné,“ podtrhl s odkazem na koaliční ujednání Merz. Dodal, že se špičky vládní koalice shodly na tom, že pokračování dosavadního kurzu není možné. „Žijeme v době velkých nejistot s velkými otázkami,“ nadhodil s tím, že rozumí steskům po starých časech, nicméně je nutné jít kupředu.

Důchodová reforma a zpřísnění neschopenek

Jako první z věcí, na nichž se šéfové koaličních stran dohodli, zmínil Merz doporučení důchodové komise. Cílem je do konce roku zapracovat všech 33 bodů doporučení do zákonů, podle kancléře v režimu jedna ku jedné. Půjde podle něj o druhou největší reformu, po reformě veřejného zdravotního pojištění. Dodal, že reforma zajistí dlouhodobou stabilitu nad rámec volebního cyklu. Jedním z bodů je posunutí odchodu do důchodu o jeden rok na 68 let.

Vládní koalice řešila také zneužívání systému nemocenské. Chce proto zrušit možnost sjednat si neschopenku po telefonu, zavedenou kvůli pandemii covidu, kdy je povinnost mít nepřítomnost v práci pokrytou potvrzením lékaře až od čtvrtého dne.

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Snížení daní pro domácnosti

Domácnosti s nízkými až středními příjmy se podle dohody mohou těšit na daňové úlevy, které jim od ledna příštího roku ponechají v peněžence v průměru 600 eur ročně (zhruba 14,5 tisíce korun). Pro státní rozpočet to bude znamenat roční minus 10 miliard eur.

Pokud jde o firemní sféru, vládní koalice se podle Merze shodla na balíku 30 opatření, která řeší konkurenceschopnost, sociální politiku, trh práce či odbourání byrokracie. Nejvýznamnější je podle něj možnost prodloužit platnost pracovních smluv na dobu určitou na dvojnásobek, tedy na 48 měsíců, a to maximálně do Silvestra 2030, přičemž smluvní doba každé smlouvy může být až šestkrát prodloužena. Jde o smlouvy, u nichž není k omezení platnosti zákonný důvod. Uvolnění podle kancléře pomůže hlavně start-upům.

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Zvýšení daní a uvolnění trhu práce

U takzvaných minijobs, což je německý ekvivalent české dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, se má zvýšit paušální daň, a to ze dvou na pět procent výdělku. Kompenzací má být nižší administrativní náročnost, například formou zrušení či posunutí hranice pro povinné výkaznictví.

Jak vyplynulo z dotazů novinářů na tiskové konferenci, v rámci koalice se diskutovalo také například o tom, že by byla povinnost podávat daňové přiznání pouze jednou za dva roky. Tento nápad ale neprošel, místo toho bude spolková vláda spolu se spolkovými zeměmi usilovat o zjednodušení procesu správy daní formou lepšího využití digitalizace a hledání lepších řešení v oblasti ochrany osobních údajů.

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Zakázat zestátňování nájemního bydlení

Vládní koalice se dohodla také na tom, že zakáže zestátňování soukromých nájemních bytů. Chce to udělat přijetím spolkového zákona, který by „přebil“ legislativu členských zemí, jež takový proces umožňuje. Důvodem jsou vládní obavy, že investoři nebudou mít zájem stavět nové byty.

Férová soutěž, ale i obranná reakce

Spolkový kancléř Merz hovořil rovněž o postojích Německa k vlivu konkurence, čímž mínil hlavně čínské firmy. Zdůraznil, že spolková vláda je zastáncem férové soutěže, a tu chce a bude podporovat v přístupu německých firem, i kdyby se mělo ukazovat, že tyto firmy na konkurenci nestačí. Ovšem pouze do momentu, kdy by konkurence měla přijít s neférovými obchodními praktikami, jako subvencování nadbytečných kapacit či uměle podhodnocovaná měna. „Pak se proti tomu musíme bránit,“ řekl Merz. „Neférovou soutěž můžeme ustát pouze tím, že se proti ní budeme bránit,“ dodal.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Stanislav Šulc: Znárodňování modelů umělé inteligence? Připravit se nejspíš musíme na cokoli

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman a americký prezident Donald Trump
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.

Sam Altman dostal strach. Donedávna prominent technologického sektoru podporovaný Peterem Thielem dokázal změnit svět. A velmi brzy hrozí, že se stane obětí vlastního úspěchu. A tak začíná dělat kroky, které by ještě nedávno byly nemyslitelné.

Například to, že nabízí americké vládě pětiprocentní podíl ve firmě, která je aktuálně naceněná na necelých 900 miliard dolarů a jež intenzivně pracuje na uvedení akcií na veřejně obchodovanou burzu. Ať už by se v takovém případě dělo cokoli, v normálním světě by tím posledním bylo vyjednávání s vládou o možnosti získat pět procent firmy.

Jenomže normální svět podle ekonoma J. Bradforda DeLonga skončil v roce 2010 a od té doby se pohybujeme v poněkud neznámém prostředí. A fakt, že Sam Altman nabízí ještě před IPO pět procent firmy americké vládě, to do velké míry potvrzuje.

Zakladatel OpenAI Sam Altman

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Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.

nst

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Bezprecedentní krok v souladu s logikou America First

Americká vláda ve své historii do firem obvykle vstupovala jen ve výjimečných situacích. A z ideologického pohledu to nikdy nedopadlo dobře. New Deal ve třicátých letech sice pomohl urychlit konec krize a snížil její dopady, tvrdé křídlo republikánů to ale nikdy nepřijalo. Taktéž série bailoutů v době krize po roce 2008 má dodnes řadu problematických efektů a do určité míry dala vzniknout populistické pravici.

Jenomže vláda Donalda Trumpa v tomto ohledu má zatím poněkud jiné postavení a dokáže jakýkoli krok vysvětlit svým voličům jako nutnou obranu proti většímu zlu. Vláda tak například vstoupila do Intelu, v němž získala desetiprocentní podíl. A i díky tomu se Intel jednak nepoložil, jednak se mu povedlo dotáhnout zásadní inovace a dnes má nejpokročilejší 1,8nanometrovou architekturu čipů. A co je důležitější: tyto čipy se kompletně vyvíjejí a vyrábějí v USA, čímž naplňují Trumpovu vizi America First.

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A v této logice má smysl také snaha Sama Altmana dostat americkou vládu takříkajíc „na palubu“. Karty, s nimiž Altman totiž aktuálně hraje, jsou mimořádně problematické.

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OpenAI: cesta k bilionové valuaci?

Vývoj odhadované hodnoty společnosti OpenAI od investic Microsoftu po spekulace o budoucím IPO.

Aktuální reportovaná valuace $852 mld. post-money ocenění po velkém financování v roce 2026
2019
 
$1 mld.
2021
 
$14 mld.
2023
 
$29 mld.
2024
 
$157 mld.
2025
 
$500 mld.
2026
 
$852 mld.
IPO?
 
≈ $1 bil.
Aktuální valuace $852 mld.
IPO scénář ≈ $1 bil.
Růst od roku 2019 850×
OpenAI není veřejně obchodovaná společnost. Uvedené hodnoty vycházejí z reportovaných investičních kol, sekundárních transakcí a spekulací o možném IPO. Bilionová valuace je scénář, nikoli oficiálně potvrzená cena.
Zdroj: Bloomberg, Reuters, veřejně reportovaná investiční kola. Hodnoty jsou orientační.

Samozřejmě nadále platí, že OpenAI patří k nejinovativnějším firmám světa a pravděpodobně bude patřit k lídrům globálních změn, které mají v historii jen málo předobrazů.

To je sice hodně, ale z jiného úhlu pohledu je to až tak moc, že to nemůže zůstat bez pozornosti regulátorů. A americká vláda již ukázala, že nebude váhat použít i velmi tvrdé prostředky, pokud vyhodnotí, že možné zneužití těchto technologií bude namířeno proti americkým zájmům. To se ostatně stalo konkurentovi OpenAI, tedy společnosti Anthropic, které Trumpova administrativa zakázala zpřístupnit dva nejpokročilejší modely cizím jedincům, institucím i firmám. Nyní sice došlo k rozvolnění této restrikce, nicméně zároveň nebyly zveřejněny podmínky, na kterých se strany dohodly.

Jiří Tyleček, analytik XTB

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„Pokud bude sucho pokračovat i přes léto, může zpomalit zlevňování potravin a přidat několik desetin procentního bodu do potravinové inflace, ale navíc to zatím nevypadá,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Podle údajů specializovaného webu Intersucho je v Česku zasažena suchem polovina území.

Ivana Pečinková

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Spousta důvodů, proč pět procent vládě darovat

Tím se vracíme ke strachu Sama Altmana. Výhodu má v tom, že americká historie v podstatě nezná situaci, kdy by vláda nedobrovolně znárodnila existující byznysovou entitu. Znárodnění OpenAI tak s velkou pravděpodobností nehrozí. Jenomže podrýt růst firmy lze i jinak. Excesivními regulacemi, kontrolami firmy samotné i jejích dodavatelů, pokutami i zabránění možnosti získat státní zakázky, které jsou pro velkou část technologického sektoru mimořádně důležité.

To je spousta důvodů pro jednání mezi OpenAI a americkou vládou. Při dnešní valuaci by i darování pěti procent představovalo dar ve výši zhruba 42 miliard dolarů, pokud by vláda za případný vstup i něco zaplatila, byl by to spíše bonus než předem jasná věc.

A to jsou pravděpodobně skutečné důvody, které za Altmanovým jednáním s Trumpovou administrativou. Na druhou stranu samozřejmě platí, že vzletné fráze o možnosti veřejnosti podílet se na úspěchu nejinovativnější firmy současnosti znějí pořád trochu lépe.

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