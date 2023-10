Německá firma Bayer má zaplatit americkému důchodci miliardové odškodné

Odškodné ve výši 175 milionů dolarů (čtyř miliard korun) má německá firma Bayer zaplatit americkému důchodci za to, že u něj herbicid Roundup způsobil rakovinu. O pátečním verdiktu informovala agentura Reuters. Bayer se chce odvolat a věří, že se „neopodstatněný rozsudek“ podaří zrušit.

Ernest Caranci u soudu tvrdil, že rakovinu dostal proto, že roky používal herbicid Roundup na své zahradě.

Bayer, který v roce 2018 koupil výrobce tohoto pesticidu firmu Monsanto, čelí ve Spojených státech desítkám tisíc podobných žalob. V některých případech musí platit odškodné, v jiných je společnost úspěšná.

Německá firma tvrdí, že desítky let studií prokázaly, že Roundup a jeho účinná látka - glyfosát - jsou bezpečné pro používání lidmi. Herbicid už ale neprodává.

