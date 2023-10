Dalibor Martínek: Jsou doktoři novodobá šlechta? Někdy se tak tváří. V podstatě jsou to montéři

Je tu další vlna protestů doktorů. Mladí lékaři hrozí, že od prosince nebudou dělat přesčasy. To by bylo celkem pochopitelné, nikdo nechce jen tak dělat přesčasy. Tady je ovšem v pozadí výhrůžka, že když nenastoupí do služby, nebude v Česku dostatečná zdravotní péče a někdo by to mohl odnést životem. Máme tady takové drobné vydírání.

Brodit se v bažině vztahů mezi lékaři, nemocnicemi a ministerstvem rozhodně nemám v úmyslu. Tam ať se prodírají zúčastnění. Jsem jenom divákem neskutečného divadla, které ovšem v Česku zažíváme opakovaně. Jak je to dávno, kdy doktoři hrozili odchodem do ciziny, pokud nebude naplněn ten či onen jejich požadavek? Samozřejmě, vždy šlo o růst platů. Je to pár let. A teď je to tady zase.

Nechci rozebírat detaily. Vlastně jim vůbec nechci rozumět. Něco říká ministr Válek, něco lékaři. Je evidentní, že mladí lékaři mají pořádný zápřah, asi se jim nelíbí finanční ohodnocení. Fajn, to je legitimní. Jejich starší kolegové to glosují ve smyslu, že dřív v minulosti doktoři prostě makali.

Instalatéři lidských těl

Je tu však několik nevyjasněných otázek. Například, proč vlastně musí celá společnost sledovat tyto vnitřní třenice určitého segmentu, v tomto případě zdravotního. Sledujeme podobně v přímém přenosu například debatu o přesčasech instalatérů? Tady se doktoři jistě naštvou nad srovnáním. Copak my jsme nějací instalatéři, co je to za příměr? Ale pardon, dámy a páni z lékařské branže, v zásadě jste takoví instalatéři. Instalatéři lidských těl.

Západní společnost přikládá opravě lidských těl enormní význam. Větší než opravě pračky. Ale faktem je, že život je konečný, ať už zdravotníci pracují sebevíc. Medicína na tom nic nezmění. Šamani z nemocnic jsou uctíváni, protože dokáží okamžik „ukončení provozu“ oddálit. Za to jsme ochotní platit vším. Proto je každá debata o platech doktorů tolik sledovaná. Na rozdíl od debat o platech instalatérů. Které se samozřejmě ani nevedou.

Špinavé prádlo má zůstat doma

Je tu ještě jeden rozdíl. Pokud někdo potřebuje instalatéra, pěkně ho „vykešuje“ na ruku. Ve zdravotnickém systému „kešují“ všichni a nikdo. Proto máme systém kulichů a několik ředitelů nemocnic, kteří se kvůli úplatkům zbláznili. Veřejné zdravotnictví, to pro důchodce, je pomalé. Na operaci se čeká měsíce. Platí ho všichni z odvodů, půl bilionu korun veřejných peněz ročně. Mladí lékaři tam lepí záplaty. Pak je tu druhé zdravotnictví, soukromé, kde jde všechno rychle. Tam se platí na ruku.

Mladí lékaři by se jistě rádi prokousali do druhé části českého zdravotního systému, toho hotovostního. Když se jim tento proces zdá být pomalý, odcházejí do ciziny. No a, ať jdou. Bylo by fajn, kdyby potom aspoň splatili náklady na své vzdělání, placené erárem. Proč však máme úsilí mladých doktorů o svůj lepší život sledovat on-line, zabývat se jím, nebo dokonce trpět ve veřejném segmentu nedostatkem personálu?

Není důvod, aby se společnost kousala vašimi interními problémy. Kolik hodin přesčasů mají mladí doktoři odsloužit? A jak mají být proplaceny? Pardon, to jsou skutečně vaše interní věci. Jedinou otázkou je, zda je ministr Válek schopen celou agendu kloudně obsloužit. Pan ministr si zatím bohužel vytváří mediální obrázek člověka, který tvrdí, že zásobování léky v Česku je nadmíru výtečné, zatímco lidé v lékárně neseženou základní antipyretika, natož antibiotika. A v médiích neustále čteme jen nějaké sliby, že léky budou. Ministr Válek nepůsobí jako člověk pevný v kramflecích.

Z toho pohledu je možné rozumět mladým lékařům, že nechtějí být zneužíváni zastaralým zdravotním systémem. Když ministrovi utíkají pod prsty základní otázky, má mít člověk důvěru, že vyřeší systémové věci? Ale! Přestaňte veřejnost obtěžovat bojem uvnitř zdravotního systému. Pořád jste placení z veřejných příjmů. Za tyto reálně odvedené peníze očekávají zákazníci, pacienti, reálně odvedenou práci. Z jedné strany by se lékaři měli přestat tvářit jako bohové, stojící nad životem a smrtí. Měli by dělat svou práci. A z druhé strany, na vrcholném místě systému by měl stát člověk, který umí tento složitý systém řídit.

