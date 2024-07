PŘEHLEDNĚ: Nejlepší letní spořicí účty bank začínají stále ještě pětkou

Reakce bank se dala čekat a také to experti avizovali. ČNB v posledních červnových dnech překvapivě snížila na svém úrokovém zasedání sazby na 4,75 procenta. Většina tuzemských bank pak vzápětí od 1.července zase snížila sazby na svých spořicích účtech. Podívejte se na náš letní aktualizovaný přehled sazeb bankovních spořicích účtů, kde vám dají ještě stále alespoň pět procent a na jak dlouho.

Reklama

I po červnovém snížení sazeb ČNB se zatím stále dají v Česku najít spořicí účty s úročením nad pět procent. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že to asi u valné většiny bank do podzimu nevydrží. Ti největší střelci v tuto chvíli garantují zhodnocení pět a více procent jen do konce letních prázdnin. Dá se tak čekat, že na podzim bude sešup sazeb pokračovat i v těch, co zatím drží pětiprocentní hranici.

Kde ještě získáte více než pět procent pro svůj vklad

V současnosti tedy více jak pět procent jde ještě získat na spořicích účtech v sedmi bankovních domech. Žebříčku nyní vévodí Jarní Skvělý účet od Trinity Bank s 5,58 procenty pro nové klienty, kterým takto zhodnotí vklady do 250 tisíc korun. Dalším v pořadí je Spořicí účet s 5,45 procenty od slovenské VÚB Banky, u které musíte překonat sérii složitějších podmínek, abyste na toto úročení svých peněz vůbec dosáhli. Pětiprocentní hranici pak překonává, byť jen minimálně, už jen spořicí účet Max Banky s 5,1 procenty a Partners Banky s 5,06 procenty.

Pět procent dosáhnete jen s omezením

Rovných pět procent můžete aktuálně potom mít při splnění specifických podmínek u trojice bank, a to konkrétně u mBank, Raiffeisenbank a České spořitelny. Bez jakýchkoliv podmínek a s garancí na oba letní měsíce, tedy do 31.srpna, úročí vklady pěti procenty na spořicích účtech mBank. Uvedené zhodnocení se přitom týká všech osmi možných cílů, na které si může klient v mBank spořit. Na jeden cíl to může být až 100 tisíc a pětiprocentní zhodnocení tak lze dosáhnout v celkovém součtu pro 800 tisíc korun.

V Raiffeisenbank mají jednu hlavní podmínku a to, že je třeba třikrát za měsíc zaplatit nákup v e-shopu nebo kamenném obchodě platební kartou vydanou k běžnému účtu Raiffeisenbank. Banka ovšem pětiprocentní sazbu klientům garantuje jen do poloviny léta, tedy do konce července.

Reklama

V České spořitelně zase musíte splnit sérii několika podmínek zahrnující jak aktivní využívání Plus účtu a aplikace George, tak i investování v rámci investičních produktů banky. Na pětiprocentní bonusovou sazbu tak dosáhnete pouze v případě, že pravidelně v České spořitelně investujete od dvou tisíc korun měsíčně. S pětistovkou získáte zhodnocení na spořicím účtu jen 3,25 procent.

Další spořicí účty už začínají čtyřkou

Na dalším místě žebříčku podle úrokové sazby spořicích účtů je Banka Creditas se sazbou 4,6 procenta následovaná trojicí bank se zhodnocením o 0,1procentního bodu méně. Na sazbu 4,5 procenta snížila úročení svého spořicího účtu například ČSOB, která si klade několik podmínek ohledně využívání účtu, aplikace a placení kartou a sazbu garantuje jen do konce července.

Po delší době ke snížení o půl procentního bodu přistoupila dokonce také Fio banka, která sazby až tak často nemění. Klientům umožňuje na Fio kontu takto zhodnocovat vklady do 200 tisíc korun. UniCredit Bank pak sice také nabízí uvedenou sazbu 4,5 procenta, ale jen pro nové klienty a s garancí do konce července. Ostatní spořicí účty tuzemských bankovních domů už nabízejí zhodnocení pod 4,5 procenta.

Ještě chvíli tak pětiprocentní sazby na vybraných spořicích účtech tuzemských bank vydrží, kdo chce mít ale lepší vyhlídky na zhodnocení svých úspor, měl by se už nyní začít poohlížet po dalších možnostech, třeba v podobě investic.

Jak zhodnocují své spořicí účty banky v Česku: (stav k 2.7.2024)

Banka Sazba Podmínky a limity sazby Trinity Bank 5,58 % Sazba 5,58 % platí pro nové klienty s nově založeným Jarním Skvělým účtem po 8.4.2024 a s vkladem do limitu 250 tisíc korun. Vklady 250 tisíc – 10 milionů mají sazbu 4,58 %.

Stávající klienti získávají sazbu 4,58 % nejen pro vklady do 250 tisíc, ale až do 10 milionů korun. Vklady nad 10 milionů korun jsou úročené sazbou 4,08 % pro nové i stávající klienty. VÚB Banka 5,45 % Slovenská VÚB je ale zahraniční banka, u níž musíte překonat několik složitějších administrativních podmínek, abyste na zajímavé zhodnocení vkladu vůbec dosáhli. Max Banka 5,1 % Platí pro vklady do 500 tisíc Kč. Pro vklady nad 500 tisíc Kč platí 5,00 %. Partners Banka 5,06 % Podmínky pro udržení této sazby je nutné začít plnit až následují 3.kalendářní měsíc po založení prvního spořícího účtu a je třeba si pak sjednat balíček Pro dva nebo Pro rodinu. Pokud si tyto balíčky nesjedná, stačí provést alespoň 5 plateb kartou v měsíci. Raiffeisenbank 5 % Nejvyšší sazbu 5 % lze získat jen při splnění podmínek. Pro různé typy účty jsou stanoveny limity vkladu pro úročení danou sazbou. Celková úroková sazba se skládá ze základní sazby 0,1 % a z bonusové sazby 4,9 %, kterou klient získá, když bude svůj účet aktivně používat, tj. 3x měsíčně zaplatit kartou vydanou Raiffeisenbank k běžnému účtu. Sazba garantovaná do 31.7.2024. mBank 5 % Sazba platí pro nové i stávající klienty bez jakýchkoliv podmínek, a to až do výše 800 tisíc Kč. Klient si může na mSpoření založit až 8 cílů pro pravidelné spoření a každý bude sazbou 5,0 % úročen až do výše 100 tisíc Kč. Klienti si navíc mohou vybrat, zda své úspory chtějí ukládat pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb, nebo trvalou platbou opakující se každý měsíc. Sazba platí do 31.8.2024. Česká spořitelna 5 % Sazbu ovlivňuje, zda klient využívá internetové bankovnictví George, dále rozhoduje výše pravidelných investic a míra finančního zdraví klienta dle hodnocení banky. Bez těchto faktorů lze dosáhnout jen na sazbu 1,25 %. Pro stávající i nové klienty ale platí, že pokud pravidelně investují minimálně 2000 korun, mohou stále získat úročení spořícího účtu ve výši 5 %. Při splnění jen části podmínek pak platí sazby 3,25 %, 2,25%, 1,25%. Banka Creditas 4,6 % Sazba 4,6 % platí pro vklady do 500 tisíc korun a 2,0 % pro část vkladu nad tento limit. Žádné podmínky se spořicím účtem spojeny nejsou, sazba není ničím podmíněna. Platnost sazeb není předem určena. Noví klienti mají stejnou sazbu jako stávající. ČSOB 4,5 % Nejvyšší sazbu lze získat jen při splnění podmínek. Sazba je tvořena základní sazbou (1,5 %) a Bonusovou sazbou (3 %) za aktivní využívání aplikace ČSOB Smart a zároveň i provedení 5 plateb platební kartou ČSOB. Sazba platí do 31.7.2024. UniCredit Bank 4,5 % Jen pro nové klienty, kteří si založí běžný účet se spořením banka garantuje do konce července 4,5 % pro vklady do 2 milionů Kč. (Základní sazba 0,45%, bonusová 4,05%). Pro stávající klienty platí sazba 2,5 % do odvolání. Fio banka 4,5 % Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s aktuální sazbou 4,5 % pro vklady do 200 tisíc Kč. Nad tuto hranici klesá sazba pro úspory do 1 milionu na 0,1 %, do 10 milionů na 0,15 % a nad 10 milionů platí 0,2 %. Každý klient může mít jen 1 Fio konto. J&T Banka 4,25 % Pro stávající i nové klienty platí úrok 4,25 % u spořicích účtů, respektive u účtu s jednodenní výpovědní lhůtou. Podmínkou je být klientem J&T Banky, maximální limit není nastaven. Komerční banka 4,0 % Sazba 4,0 % platí pro období od 1.7.2024 - 31.7. pro spořicí účet přes aplikaci KB+. Sazba spořicího účtu mimo aplikaci KB+ je složená ze základní sazby (2 %) a bonusové sazby (2 %) pro období 1.-31.7. a pro limit 200 tisíc Kč.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínu Newstream Club.

Srovnání termínovaných vkladů. Kde vám teď dají lepší úrok Money Termínované vklady v tuzemských bankách si nyní hrají převážně jen se čtyřkovými sazbami. Šestku tak už dokáže nabídnout jen jediný vklad, u kterého ale musíte navíc investovat. Podívejte se, na jak dlouho a kde teď na termínovaném vkladu zhodnotíte své peníze nejvíce. Věra Tůmová Přečíst článek

Nejlepší spořicí účty? Sazby nad pět procent už má jen pár bank Money V prvním květnovém týdnu Bankovní rada ČNB snížila sazbu o půl procentního bodu na 5,25 procenta a reakce tuzemských bank na sebe nenechala dlouho čekat. Ke snižování sazeb na spořicích účtech už sahá řada bankovních domů. Nejčastěji se sazba zastavuje mezi 4 až 5 procenty. Podívejte se, na kterých spořicích účtech máte nyní šanci na největší zhodnocení svých úspor. Věra Tůmová Přečíst článek

ČNB překvapila. Opět snížila základní sazbu Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 4,75 procenta. Sazba se dostala na nejnižší úroveň od počátku dubna 2022. Analytici před jednáním bankovní rady uváděli, že existují argumenty pro snížení sazeb o půl i jen o čtvrt procentního bodu. ČTK Přečíst článek