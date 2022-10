Nárůst cen v září hlásí všichni výrobci, nejvíce opět stouply v zemědělství

Meziroční růst cen všech výrobců pokračoval v Česku také v září, tempo zdražování v zemědělství a stavebnictví bylo ale proti předchozímu měsíci pomalejší. Z údajů, které zveřejnil na svém webu Český statistický úřad (ČSÚ), vyplynulo, že nejvíce opět stouply ceny zemědělských výrobců, a to o 33,6 procenta.

Reklama

Ceny průmyslových výrobců byly proti loňskému září vyšší o 25,8 procenta, stavebních prací o 13,1 procenta a tržních služeb pro podniky o 6,8 procenta. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

Situace je vážná. Evropa už je v recesi, USA se do ní řítí, říká vlivný americký bankéř Leaders Americké ekonomice se stále vede dobře, jde ale dočasný stav, varuje generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon. Zatímco Evropa už podle něj v recesi je, USA se do ní teprve řítí. Odhaduje, že se tak stane do půl, nejpozději do tři čtvrtě roku. vku Přečíst článek

V meziměsíčním srovnání ceny většiny výrobců stouply, s výjimkou zemědělství, kde klesly o 1,3 procenta. Průmysloví výrobci proti srpnu zdražili o 1,2 procenta, stavební práce byly dražší o 0,3 procenta a tržní služby pro podniky o 1,5 procenta.

Obiloviny zdražily o polovinu, energie o čtyři pětiny

V zemědělství meziročně stouply ceny o něco více v rostlinné výrobě, kdy byly proti loňskému září vyšší o 34 procent, zatímco v živočišné výrobě o 33 procent. Podle statistiků například obiloviny zdražily více než o polovinu, olejniny téměř o dvě pětiny a brambory skoro o třetinu, ovoce bylo mírně levnější. Vedle toho o dvě pětiny byla dražší i jatečná prasata a více než o 30 procent vzrostla i cena vajec a mléka.

Inflace opět zrychlila, v září dosáhla tristních 18 procent Money Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v Česku v září o 18 procent, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Uvedl to Český statistický úřad. duk Přečíst článek

Reklama

V průmyslu meziročně zdražila hlavně elektřina, její cena stoupla o 79 procent. Vyšší ceny byly také v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Konkrétně chemické látky byly dražší o více než 31 procent a podobný růst cen byl podle ČSÚ také v těžbě.

Ve stavebnictví ceny materiálů a výrobků proti loňskému září narostly o 18,3 procenta a v tržních službách pro podniky zdražily téměř o čtvrtinu reklamní služby a průzkum trhu. Stouply i ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě.

Největší bolest do Evropy teprve přijde. Růst cen není u konce, říká hlavní ekonomika EBRD Money Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) kvůli inflaci a snížení dodávek plynu z Ruska zhoršila výhled růstu mladých tržních ekonomik na příští rok na tři procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 4,7 procenta. Varovala přitom, že rostoucí ceny energií zvýší cenový tlak na spotřebitele v rozvíjejících se zemích Evropy, Střední Asie a severní Afriky. ČTK Přečíst článek

"Česká ekonomika čelí cenovým tlakům ze strany energií, data o vývoji výrobních cen za třetí čtvrtletí ale příjemně překvapila slabším meziročním cenovým růstem jak v zemědělství, tak v průmyslu," řekl analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Na cenový vývoj může podle něj dopadat kombinace ochlazování hospodářského růstu a předchozího zpřísňování měnových podmínek prostřednictvím zvyšování úroků ČNB, výrazný je ale také statistický efekt meziroční srovnávací základny, jenž bude působit i v dalších měsících.

Tlak na zvyšování cen nekončí

"Zářijové ceny výrobců naznačují, že ačkoli cenové tlaky u některých položek již ustupují, u řady položek ceny dále postupně rostou v návaznosti na určité zpoždění růstu vstupních nákladů," doplnil analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

Do řady cen bude podle něj patrně s určitým zpožděním stále probublávat růst cen energií, což bude tlačit na vyšší ceny výrobců poměrně plošně. "Tlak na zvyšování finálních spotřebitelských cen tak ještě není u konce a pokles inflace v příštím roce může proto být pomalejší, než se doposud předpokládalo," dodal.