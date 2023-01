Na dovolenou do Chorvatska počítejte jen s eury. Kunou tam zaplatíte už jen pár dní

Čechy oblíbené Chorvatsko je od 1. ledna 2023 v eurozóně a platí se tam všude v eurech. Do 14. ledna 2023 s původní měnou – chorvatskou kunou – u Jadranu ještě stále zaplatíte. Po tomto datu budete muset s kunami jen do banky nebo na poštu. V Česku je směníte ve směnárnách jen výjimečně.

Už pár dnů se platí po celém Chorvatsku eurem. Od 1. ledna 2023, kdy země vstoupila s plnou slávou do eurozóny, mají povinnost přijímat platby v eurech všichni. Do 14. ledna 2023 však běží krátké čtrnáctidenní období, kdy je možné oficiálně platit všude v obou měnách. Zaplatíte tedy na všech místech jak původními kunami, tak i eurem. Podle informací na stránkách českého ministerstva zahraničí ale od 1. ledna 2023 už není možné kuny prodávat ani nakupovat v chorvatských směnárnách.

Dvojí ceny nejsou ovšem pro Chorvaty nijak převratnou věcí, protože téměř všichni musí zboží a služby vykazovat v obou měnách už od loňského září, a to nejen v obchodech, ale i v e-shopech či v reklamách. Na stáncích v tržnici, kioscích, při pojízdném prodeji či v taxíku nebo na jízdenkách to ale dosud povinné není. Dvojí ceny neuvidíte pravděpodobně z technických důvodů ani na displejích pokladen či třeba na stojanech u benzínové pumpy.

Drobné za kuny dostanete v euro centech

Pokud budete v Chorvatsku ještě do 14. ledna platit v kunách a nebudete mít přesnou částku, může vám obchodník vrátit drobné i jen v eurech nebo v euro centech. Mince v původní měně tak uvidíte čím dál méně. Výjimkou mohou být prodejní automaty, které ještě nebyly upraveny pro euro a které tak budou moci ještě nějakou dobu vydávat drobné i v kunách.

Klasické bankomaty by měly být připravené na eura ke konci přechodného čtrnáctidenního období. To, zda vám váš nejbližší bankomat v Chorvatsku vydá eura nebo se ještě pro přijetí eurobankovek aktualizuje, si ověříte na stránkách Chorvatské bankovní asociace.

Rok na bezplatnou výměnu

V případě, že se do Chorvatska v těchto dnech nechystáte a nechcete si loňské kuny schovávat sentimentálně na památku, máte ještě téměř rok na jejich relativně snadnou výměnu. V Česku vám je smění už jen několik málo vybraných směnáren, které se zaměřují i na další bankovky již neplatných měn.

„Je možné, že to směnu některé subjekty z vlastní vůle a na vlastní riziko činit budou, ale jistě ne zadarmo. Pokud vám tedy kuny v hotovosti zůstaly, doporučujeme vám buď je do 14. ledna 2023 v Chorvatsku utratit, nebo je poté vyměnit za eura v Chorvatsku,“ upozorňuje české ministerstvo zahraničí spolu s Velvyslanectvím ČR v Záhřebu.

Bez poplatku budete moci do konce roku 2023 vyměnit kuny za euro až do sta kusů ve všech komerčních bankách a na pobočkách Chorvatské pošty (HP – Hrvatska pošta či agentury FINA (Financijska agencija). Za výměnu většího počtu bankovek či mincí najednou si ale mohou ale v některých bankách strhávat poplatky. Zdarma je také vklad v kunách na vlastní účet v chorvatské bance, která vám kuny následně převede na eura bez poplatku.

Oficiální kurz, za který banky, pošta či obchody mění kuny za eura je (1 euro = 7,53450 HRK). Mimo území země není tento kurz garantovaný.

