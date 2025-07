Chorvatsko, či spíš bezeurová Albánie? Kam letos na dovolenou podle kurzu koruny a inflace

Chorvatsko se z někdejšího cenově dostupného cíle mění v destinaci, kde si člověk dvakrát rozmyslí, jestli si dá mořské plody, nebo raději vodu s citronem. Zato skokově roste zájem Čechů o Albánii, která pořád patří k cenově nejdostupnějším zemím u moře.

Česká koruna letos posiluje – a to v pravý čas. Tisíce Čechů vyrážejí na letní dovolenou, a právě kurz koruny teď ovlivní, kolik na cestách utratí. Na první pohled vypadá situace příznivě, ale realita je složitější než čísla ve směnárně.

Euro letos vychází levněji než loni, což zní jako dobrá zpráva. Je to důsledek opatrného tempa, jakým Česká národní banka snižuje úrokové sazby. Koruna tak zůstává pro investory atraktivní a její kurz má pevnější půdu pod nohama.

Analytici čekají konec snižování úrokových sazeb. ČNB bude opatrná Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) zřejmě ve čtvrtek přeruší uvolňování měnové politiky, se kterým začala před rokem, a ponechá základní úrokovou sazbu na čtyřech procentech. Předpokládají to oslovení analytici. Podle nich by sice hospodářskému oživení v Česku prospělo snížení úroků, bankovní rada ale bude spíš postupovat opatrně s ohledem na přetrvávající zvýšenou inflaci ve službách. O potřebě opatrného postupu mluvili v rozhovorech s médii v minulých týdnech i členové bankovní rady. ČTK Přečíst článek

Na papíře to znamená: levnější dovolená. Jenže mezi směnným kurzem a cenou zmrzliny na pláži je často dlouhá cesta. V oblíbeném Chorvatsku například platí Češi letos už třetí léto eurem. Zavedení jednotné měny ale přineslo i stinnou stránku – vyšší ceny. V turistických oblastech stouply skokově, a i když kurz koruny pomáhá, o návratu k „levnému Jadranu“ nemůže být řeč. Chorvatsko se z někdejšího cenově dostupného cíle mění v destinaci, kde si člověk dvakrát rozmyslí, jestli si dá mořské plody, nebo raději vodu s citronem.

Podobně jako v Chorvatsku se i v Itálii, Španělsku a Řecku platí eurem – a tedy platí i výhoda silnější koruny. Oproti Jadranu šly ale ceny v tamních letoviscích nahoru méně výrazně. Země tak letos vycházejí stabilněji a v poměru cena-výkon mohou Chorvatsko snadno překonat.

Náraz na realitu vysoké inflace

Ještě komplikovanější obrázek nabízejí země mimo eurozónu – například Turecko nebo Egypt. Koruna zde vůči místním měnám posílila výrazněji, vůči turecké liře dokonce o desítky procent. Teoreticky by dovolená v těchto zemích měla být znatelně levnější než loni. Jenže právě zde kurzová výhoda naráží na realitu vysoké inflace. Turecká ekonomika se potýká s rychlým růstem cen, který znehodnocuje tamní měnu rychleji, než ji koruna stihne dohnat. Češi sice dostanou za korunu víc lir než dřív, ale na místě narazí na citelně vyšší ceny. Podobná situace je i v Egyptě. Tamní libra sice oslabila, ale inflace zůstává vysoká. Navíc mnoho hotelů a turistických služeb účtuje v dolarech nebo eurech – a tam už se výhodnější kurz koruny nijak neprojeví.

Zato v Polsku může být situace pro české cestovatele příznivější. Zlotý je letos slabší a ceny v řadě oblastí zůstávají relativně přívětivé. Polsko navíc není pod takovým turistickým tlakem jako destinace na jihu Evropy, což se zatím příznivě odráží na cenách služeb. A připočteme-li ještě fakt, že pohonné hmoty v Česku oproti loňsku zlevnily, vychází z toho výhodná rovnice pro ty, kdo vyrážejí na dovolenou autem.

Skokově roste i zájem Čechů o Albánii – a není divu. Pořád patří k cenově nejdostupnějším zemím u moře. Tamní měna sice oproti koruně lehce zdražila, ale i tak jeden lek vyjde zhruba na čtvrt koruny. Země láká nejen nízkými cenami, ale i tím, že se jí zatím vyhýbá masová turiszika.

Dnešní cestovatel ale neřeší jen to, kde směnit koruny, ale hlavně jak platit co nejchytřeji. Největší chybou bývá tzv. dynamická měnová konverze – tedy situace, kdy bankomat nebo terminál v zahraničí nabídne platbu v korunách místo místní měny. Zní to výhodně, ale kurz určuje provozovatel zařízení, nikoli banka – a rozdíl může být až deset procent v neprospěch zákazníka. Řešením je vždy volit platbu v místní měně. Ještě výhodněji mohou vyjít moderní aplikace jako Revolut nebo Wise, které umožňují směnu předem za výhodný kurz a následné placení bez dalších poplatků.

Vývoj kurzu přitom do značné míry ovlivní i další kroky České národní banky. Pokud bude pokračovat v opatrném tempu snižování sazeb, koruna může zůstat silná i do zbytku léta.

