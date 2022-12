Do Chorvatska už brzy bez hraničních kontrol. Vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu možná zablokuje Vídeň

Český ministr vnitra Vít Rakušan doufá, že se jeho resortní kolegové ze zemí EU ve čtvrtek v Bruselu shodnou na rozšíření schengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko, očekává o tom ale dlouhou a složitou debatu. Rozšíření prostoru volného pohybu o dvojici zemí aktuálně blokuje Rakousko, jakkoli podle Evropské komise už přes deset let splňují podmínky. Prakticky jisté je podle českého ministra dnešní rozhodnutí o vstupu Chorvatska.

„Jsem si jist, že Chorvatsko dnes přijmeme,” řekl novinářům Rakušan před klíčovou schůzkou ministrů vnitra. „Myslím, že to je obrovský úspěch našeho předsednictví (v Radě EU) a také obrovský úspěch všech debat, které jsme absolvovali,” pokračoval.

„Doufáme, že dnes dosáhneme rozhodnutí také u Rumunska a Bulharska,” uvedl ráno český ministr. EU je podle něj „po deseti letech nicnedělání” velmi blízko průlomu. „Nebude to jednoduché... lze očekávat, že debata bude skutečně dlouhá,” dodal. České předsednictví jde podle Rakušana do diskuse s jistou strategií, podrobnosti ovšem ministr nesdělil.

Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner při příchodu na jednání potvrdil, že Vídeň vstup Rumunska a Bulharska nehodlá podpořit. Rakousko při tom může rozhodnutí zablokovat, neboť rozšíření schengenského prostoru vyžaduje jednomyslnou shodu všech států EU, které už do něj patří.

Rakouská vláda se v argumentech proti přijetí uvedené dvojice odvolává na nárůst v počtu migrantů přicházejících nelegálně do EU přes Balkán. Rakousko v posledních měsících eviduje příchod desetitisíců běženců, kteří nejsou registrovaní v jiné členské zemi, což je podle vlády důkaz toho, že systém nefunguje. Jistý odpor dávalo v uplynulých týdnech najevo také Nizozemsko, to se ovšem vymezovalo pouze proti přijetí Bulharska.

Podle eurokomisaře Margaritise Schinase jsou tyto výhrady politické, neboť veškeré podmínky pro zrušení hraničních kontrol byly splněny. „Rozšíření Schengenu znamená více kontrol a lepší kontroly, nikoli méně,” prohlásil ráno před novináři. Evropská komise zároveň na dnešním jednání předkládá plán, kterým reaguje na zvýšený provoz na takzvané západobalkánské migrační trase.

Přetrvávající odpor vůči přijetí Rumunska a Bulharska mezitím vyvolává nevoli mezi představiteli dvou zemí. Bulharská vláda tento týden pohrozila Rakousku a Nizozemsku blíže nespecifikovanými protiopatřeními. Rumunský europoslanec Eugen Tomac zase ve středu ventiloval frustraci v příspěvku na facebooku, v němž rakouský přístup označil za absurdní a za snahu ponížit Rumunsko.

Proti chorvatskému vstupu do Schengenu se v posledních dnech nevymezuje žádná unijní vláda. Oblíbená letní destinace turistů z Česka a dalších zemí tak je krůček od toho, aby se od 1. ledna stala 27. členem evropské zóny volného pohybu. Aktuálně ji tvoří 22 unijních zemí včetně Česka, dále Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.