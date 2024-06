Miliardy pro českou železnici. Zlepšit se má infrastruktura, bezpečnost i komfort

Evropská investiční banka (EIB) půjčí státu 13 miliard korun na modernizaci české železnice, navýšení kapacit osobní i nákladní dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících.

Půjčka je druhou částí plánované podpory EIB v celkové výši 48,8 miliardy korun. Smlouvu na ministerstvu dopravy již podepsali ministr dopravy Martin Kupka (ODS), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a viceprezident EIB Kyriacos Kakouris. Investice podle Kupky mají pomoct s modernizací tratí po celém Česku a posílit páteřní tratě transevropské sítě TEN-T, kterou na českém území tvoří tři důležité evropské koridory.

Nastartování ekonomiky

Finance z půjčky budou podle Kupky směřovat do projektů modernizace stávajících tratí a výstavby nových úseků, konkrétně například do železničního spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla. Peníze bude stát investovat také do nádražních infrastruktur nebo zabezpečení české železnice, řekl.

Podle Kakourise je pro rozvoj železnice důležitá především bezpečnost. Investice podle něj má podpořit také požadavky cestujících na spolehlivost, čistotu a pohodlnost. „Chceme také zlepšovat dostupnost železniční dopravy například pro postižené osoby nebo malé děti. Prostřednictvím železniční dopravy se snažíme snižovat znečištění životního prostředí,“ dodal. Částka by podle něj měla pomoct také ve znevýhodněných regionech.

„Díky té spolupráci se daří investovat vůbec největší objem finančních prostředků do české dopravní infrastruktury i proto, aby bylo možné znovu nastartovat českou ekonomiku. Poslední data ukazují, že právě investice do dopravní infrastruktury tomu přispívají,“ řekl Kupka.

Podle Stanjury má Česko s EIB aktuálně tři investiční smlouvy na podporu rozvoje dopravní infrastruktury, jednu z roku 2019 na částku 11,5 miliardy korun, loňský úvěr ve výši 24 miliard korun a dnes podepsaná smlouva na částku 13 miliard korun. EIB v Česku působí od roku 1992 a od té doby podpořila české projekty částkou vyšší než 28 miliard euro, z toho více než sedm miliard euro byla podpora projektů na úrovni státu, uvedl Stanjura.

