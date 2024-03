Tohle se povedlo. RegioJet loni přepravil z Ukrajiny a zpět čtvrt milionu uprchlíků

RegioJet v roce 2023 přepravil přes 230 tisíc cestujících mezi Ukrajinou a EU. Zájem o přepravu na lince Praha-Přemyšl vzrostl oproti předchozímu roku o 60 procent. Společnost na zvýšenou poptávku reaguje zavedením nového přímého spojení Prahy a ukrajinského Čopu. První vlak do Zakarpatské oblasti vyjede ve středu 27. března, v opačném směru pak o dva dny později. Vlak pojede denně.

Reklama

Nové spojení Praha-Košice-Čop bude vedle linky Praha-Přemyšl další alternativou, jak cestovat bez přestupu nočním spojem až na ukrajinskou hranici s možností přestupu na spoje ukrajinských železnic. Výhodou tohoto spojení je snadné překročení hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou, kdy není nutné, jako v případě autobusů, čekat v několikahodinových kolonách na hranicích. Zároveň se jedná o první stoprocentně komerční spoj mezi Evropskou Unií a Ukrajinou. c

Ceny jízdenek se pohybují od 459 korun (18,9 eur) za sedačku nebo od 740 korun (30,9 eur) za lůžko.

RegioJet spustil 1. března 2022, pouhých pět dní po vypuknutí války, vlaky na Ukrajinu jako součást rozsáhlé humanitární akce. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni začal bezplatně přepravovat ukrajinské občany do České republiky, zvláště matky s dětmi, a zpět na Ukrajinu odvážet humanitární pomoc. Následně rozšířil své služby o noční vlaky spojující Českou republiku přes Polsko s Lvovem a Kyjevem ve spolupráci s Ukrajinskými železnicemi, aby vyhověl potřebám ukrajinských rodin vracet se domů.

V květnu roku 2023 RegioJet ještě rozšířil nabídku cílových stanic na Ukrajině, když přidal velká města jako Dnipro, Záporoží, Poltava a Charkov, čímž pokryl až polovinu území země. Zavedením spoje Praha-Přemyšl posunul RegioJet část cestujících z autobusů a aut na ekologičtější železnici a nabídl přitom rychlejší cestu a za cenu, která je přibližně na polovině oproti autobusovým jízdenkám.

Jančura: Do sedmi let můžeme mít třetinu železničního trhu Zprávy z firem Majitel dopravní společnosti RegioJet Radim Jančura předpokládá, že až kraje a ministerstvo dopravy v následujících sedmi letech vypíšou výběrová řízení na provoz regionálních a dálkových vlaků, získá podíl na trhu 30 až 40 procent. Řekl to v rozhovoru pro ČTK. Uvedl, že se konečně po 15 letech dočkal okamžiku, kdy loni v prosinci vypršela výjimka, která umožňovala zadávat provoz vlaků napřímo bez soutěže. ČTK Přečíst článek

Ukrajina válku nemůže vyhrát, tvrdí americký miliardář Musk Politika Miliardář Elon Musk se opět pustil do Ukrajiny. Nevěří, že by mohla válku vyhrát a lobbuje proti další finanční pomoci. pej Přečíst článek