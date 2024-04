Železniční doprava v Česku se prý přibližuje Západu. Dokázat to má i nákup nových vlaků

Čeští železniční dopravci letos nakoupí nové vlaky zhruba za 16 až 17 miliard korun, uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia (Svaz osobních železničních dopravců) Petr Moravec. Čeští dopravci se podle něj kvalitou služeb rychle přibližují standardům zemí na západ od Česka, což ovlivňují zejména investice do vlaků a zlepšování zákaznického servisu.

„Například RegioJet letos plánuje nákupy za cca 1,5 miliardy, příští rok to budou až 3 miliardy korun. Téměř 15 miliard letos do nových vozidel investují České dráhy,“ dodal Moravec. Národní dopravce má dobré období a může si dovolit dál pořizovat nové soupravy, řekl dnes novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Letošní investice drah do nových vlaků je podle generálního ředitele ČD Michala Krapince vyšší než investice do nových vlaků za posledních deset let. České dráhy podle Kupky letos převezmou osm osmivozových vlaků ComfortJet, 45 RegioPanterů, 59 RegioFoxů a více než 20 lokomotiv Vectron. Nové vlaky zajistí zhruba 22 tisíc nových míst pro cestující na železnic.

Na nákupy se podle Moravce vydají i další čeští dopravci. Do deseti let tak mohou podle odhadů svazu investice do železničních vozidel v Česku výrazně přesáhnout částku sto miliard korun, uvedl. Většina investic podle něj zamíří do pořízení nejmodernějších bezemisních vlaků, tedy elektrických nebo vícesystémových. Další částky podle něj budou dopravci investovat do modernizace stávajících vlaků, do rozvoje údržbové základny nebo do zlepšování zákaznického servisu.

Z průzkumu svazu vyplývá, že českou železnici bude vyhledávat více lidí, pokud jim vlaky nabídnou vyšší rychlost, větší pohodlí a lepší dostupnost, řekl Kupka. Cestující podle průzkumu požadují čistší a pohodlnější vlaky s větším prostorem. Nové vlaky podle něj přilákají více cestujících.

„Když jsme přivedli nové soupravy například na trať mezi Prahou a Plzní, tak to přineslo navýšení počtu cestujících o 14 procent mezi lety 2019 a 2023,“ uvedl Kupka. V regionální dopravě v Plzeňském a Karlovarském kraji podle něj nové vlaky znamenaly navýšení počtu cestujících o 48 procent za stejné období.