Křetínský jako sponzor ruské války? Nepravdivé a urážející, reaguje mluvčí EPH

Ukrajina dala na svůj seznam „mezinárodních sponzorů války” německý obchodní koncern Metro AG, který nadále působí v Rusku. Upozornil na to polský server Onet, který zároveň zdůraznil, že „klíčovým podílníkem v koncernu je český oligarcha Daniel Křetínský” s vazbami na ropný, plynárenský a bankovní sektor ruské ekonomiky. Mluvčí Energetického a průmyslového holdingu (EPH) většinově vlastněného Křetínským sdělil, že společnosti ovládané EPH napojení na ruskou ekonomiku nemají a že podobné tvrzení je „nepravdivé, neférové a urážející”.

Ukrajinská agentura pro předcházení korupci NAZK (s anglickou zkratkou NACP) firmu Metro zařadila na černou listinu už minulý měsíc. Mimo jiné tehdy uvedla, že Křetínský ovládá společnost EPIF, která vlastní 49 procent firmy Eustream podnikající v přepravě ruského plynu do střední a východní Evropy. „Zatímco celý civilizovaný svět odmítá energetické zdroje teroristického státu, vedení Metro Cash & Carry ukazuje, že spolupráce s Ruskou federací nejenže nebude zastavena, ale v budoucnu se zintenzivní,” uvedla NAZK.

„Obvinění z napojení na ruskou ekonomiku prostřednictvím podílu ve společnosti Eustream je doslova absurdní. Společnost Eustream, ve které má skupina EPH manažerskou kontrolu, provozuje tranzitní plynovod výhradně na území Slovenska. Eustream tedy žádný ruský plyn nekupuje, ale je pouze přepravcem plynu přes území Slovenska. V této roli Eustream navazuje na ukrajinský tranzitní plynovod a veškerý ruský plyn, který Eustream přepravuje na základě objednávek zákazníků z členských států EU, přichází do jeho systému výlučně přes Ukrajinu, která realizuje z tranzitních poplatků významné příjmy,” uvedl mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Firmu Metro AG zapsala NAZK na seznam mezinárodních sponzorů války s vysvětlením, že společnost „nepřestala financovat ruskou agresi”. V souvislosti s podílem Křetínského server Onet poznamenává, že „český oligarcha je také majitelem českého holdingu EPH, který v první polovině loňského roku dosáhl rekordních zisků díky významnému podílu v ruském plynárenském byznysu”. Mluvčí holdingu se rovněž proti tomuto tvrzení ohradil a uvedl, že „EPH je jeden z mála významných spotřebitelů plynu v regionu... , který žádné přímé nákupy plynu od ruského dodavatele nerealizuje a nerealizoval”.

My nic, my za to nemůžeme

Společnost Metro se podle polského serveru zdá být odhodlána pokračovat v podnikání v Rusku, jakkoli mluvčí firmy v prohlášení pro německý rozhlas Deutsche Welle uvedl, že „Metro odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu”. Současně ale podnikání v Rusku hájil: „Po důkladné analýze jsme se rozhodli zachovat činnost ruské pobočky, protože firma nese rovněž odpovědnost za tamních 10 tisíc pracovníků a mnoho našich zákazníků, kteří si u nás pořizují potraviny.” Mluvčí také uvedl, že od začátku války firma neuskutečnila v Rusku žádné investice kromě udržování stávajícího byznysu a nadále velmi pozorně sleduje vývoj situace.

EPH upozorňuje, že přítomnost firmy Metro na ruském trhu je rozhodnutím jejího managementu, nikoli akcionářů. „V managementu firmy, který rozhodl o neukončení činnosti v Rusku, naše skupina nemá žádné zástupce,” poznamenal mluvčí EPH Častvaj. Holding podle něj ruskou agresi opakovaně odsoudil a prostřednictvím svých nadací daroval přes 50 milionů korun na pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům.

Na seznamu sponzorů války ukrajinské agentury je kromě společnosti Metro 16 dalších firem podnikajících se spotřebním zbožím, včetně americké společnosti Procter & Gamble a francouzského řetězce Auchan, upozornil polský server Onet.