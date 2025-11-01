Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Vysokorychlostní vlaky do Hradce a Polska nebudou. Nemáme na ně, říká Havlíček

Vysokorychlostní vlaky do Hradce a Polska nebudou. Nemáme na ně, říká Havlíček

Vysokorychlostní vlaky do Hradce a Polska nebudou
ČTK
ČTK
ČTK

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů nebude pokračovat s vysokorychlostní tratí (VRT) do Hradce Králové a Vratislavi a zváží, zda některé přichystané dopravní stavby neodsune z příštího roku na přespříští. Důvodem je nedostatek peněz. V rozhovoru pro Právo to řekl místopředseda ANO a bývalý ministr dopravy Karel Havlíček. Ministerstvo dopravy má podle dohodnutého rozdělení míst v kabinetu vést odborník za SPD.

U vysokorychlostních tratí chystaná vláda bude pokračovat s hlavní páteřní trasou z Drážďan do Ústí nad Labem, Prahy a Brna na Břeclav, řekl Havlíček. „Na ty další větve, které si vymyslel ministr (dopravy Martin) Kupka (ODS) na Wroclaw a Německo, jednoduše nemáme,“ dodal. Podle webu Správy železnic k vysokorychlostním tratím je směrem na Německo výhledově v plánu trasa z Prahy přes Louny do Mostu a chystá se také z Plzně směrem na Mnichov takzvané rychlé spojení pro nižší rychlost vlaků než u VRT.

Chybí desítky miliard

Ve státním rozpočtu připraveném končící vládou na příští rok chybí na dopravní stavby 48 miliard korun, uvedl Havlíček už dřív. Nastupující vláda tak možná bude muset některé přichystané dopravní stavby odložit, řekl Právu. „Zkoumáme obrovské množství staveb, řešíme se Správou železnic a Ředitelstvím silnic a dálnic každou položku a dáváme jim priority. Bavíme se o tom, kdy se stavba zahájí, zda je nezbytně nutné to udělat příští rok, nebo by se nedala zahájit o rok později,“ uvedl. Snahou je pode něj to, aby se nezastavily hlavní dopravní stavby.

Po jednání zástupců ANO, SPD a Motoristů v minulém týdnu Havlíček řekl, že vyjednavači budoucí vládní koalice našli cestu, jak v příštím roce zajistit financování prioritních dálničních a železničních staveb. Budoucí vládní koalice chce pokračovat v klíčových stavbách dálnic D3, D6, D11 a D35, stejně jako v dotažení železničního koridoru do Českých Budějovic nebo stavbě železničního uzlu v Hradci Králové, uvedl tehdy.

Adršpach

Luxusní lázně pod skalami v Adršpachu? Místní se bouří proti Pleskotovu projektu

Reality

Adršpach, druhé nejnavštěvovanější místo Královéhradeckého kraje, stojí před velkým dilematem. Studio Josefa Pleskota tu má navrhnout nový hotelový komplex. Místní se ale bouří – obávají se, že další stovky hostů zničí křehkou rovnováhu mezi turismem a přírodou. A nejsou sami: podobné spory o architekturu a krajinu teď hýbou i Beskydami.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Belgie popřela, že je pro F-35 příliš malá. Místa bude dost, vzkazuje ministr obrany

F-35
ČTK
ČTK
ČTK

Belgie popřela, že by měla příliš malý vzdušný prostor pro nové americké bojové letouny F-35. V předchozích týdnech o tom psala francouzská a belgická média, podle kterých velikost belgického vzdušného prostoru neumožňuje plnohodnotný výcvik. Belgický ministr obrany Theo Francken tento týden pochybnosti odmítl. Připustil však, že Belgie bude muset část výcviku uskutečnit v zahraničí, což dělá už nyní.

Belgie v říjnu převzala na svém území první tři bojové letouny F-35. V roce 2018 jich objednala 34 a letos belgická vláda odsouhlasila pořízení dalších 11 strojů. V souvislosti s tím však některá francouzská a belgická média uváděla, že Belgie se svou rozlohou 30.688 kilometrů čtverečních je příliš malá, aby plnohodnotně letadla využila a aby mohla cvičit piloty ve svém vzdušném prostoru.

„Samozřejmě, protože jsme malou zemí, tak máme i malý vzdušný prostor. To znamená, že provádíme některá cvičení v zahraničí,“ uvedl belgický ministr obrany Francken. Podle něj Belgie, jejíž velikost je ve srovnání s Českou replikou méně než poloviční, tak již činí s bojovými letouny F-16, které nové stroje nahradí. „A v čem je problém? Copak právě k tomu neslouží naše aliance s NATO,“ uvedl ministr s tím, že výcvik v zahraničí Belgie kvůli nedostatku prostoru zajišťuje i pro své pozemní síly.

Podle serveru Euronews jsou články ve francouzském tisku patrně výsledkem obvyklé animozity mezi Francií a Belgií, kterou posílila i kritika, že sousední stát nepořídil francouzské stíhačky Rafale.

Francken také odmítl tvrzení, že by provozování nových bojových letounů v belgickém prostou ztížilo civilní letecký provoz. Poukázal na to, že od 80. let se výrazně snížil počet vojenských stíhaček a naopak civilní provoz se mnohokrát zvýšil. „Žádna panika. Bude tu místa dost,“ uvedl.

Ukrajina plánuje nákup až 150 švédských gripenů

Money

Ukrajina v budoucnu od Švédska koupí 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Oznámil to dnes švédský premiér Ulf Kristersson po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Linköpingu, kde sídlí výrobce letounů Saab. Podle agentur Reuters a AFP jde zatím o předběžnou dohodu o dlouhodobé spolupráci v oblasti letecké obrany.

ČTK

Přečíst článek

Související

VÚB banka upsala první minibond v ČR pro klienta Fermat CZ

Jiří Ferenc (majitel Fermat CZ), Tomáš Slavík (CFO Fermat CZ), Hana Husenicová (VÚB banka), Petr Luzar (VÚB banka)
VÚB banka, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo v těchto dnech upsala první minibond na českém i slovenském trhu pro strojírenskou společnost Fermat CZ. VÚB banka poskytuje firemní financování prostřednictvím minibondů jako jediná na českém trhu.

Fermat CZ patří k významným českým výrobcům obráběcích strojů s působností na několika zahraničních trzích. Společnost díky bondům může realizovat rozvoj zejména v zahraničí a cíleně využije část prostředků z emise k investicím do výrobně skladovacích nemovitostí, vybavení a posílení lidských zdrojů v zahraničí.

"Nový produkt VÚB banky – financování prostřednictvím mini bondů nás oslovil svou flexibilitou a výhodnými podmínkami. Získání financování na koupi nemovitostí v zahraničí je pro firmu mimořádně náročné. Díky minibondům dokážeme posílit naši pozici na významných zahraničních trzích, říká Jiří Ferenc, majitel společnosti Fermat CZ.

Minibond – řešení pro růst a expanzi

VÚB banka uvedla minibondy jako první banka na českém a slovenském trhu v létě 2025. Minibondy mohou vydávat malé a střední podniky, které hledají zdroje na financování rozvoje svého podnikání. VÚB banka vystupuje jako aranžér a garant emise, a zároveň celý objem dluhopisů upisuje.

Klíčovou výhodou minibondů je sedmiletá splatnost a dvouleté odložení splátek, přičemž maximální objem emise je 10 milionů eur a není třeba tvrdé zabezpečení. Jednotlivé emise se uskutečňují na základě posouzení podnikatelského plánu a bonity klienta.

„Jsme velmi rádi, že společnost Fermat CZ přesvědčily výhody našeho nového produktu a rozhodla se pro financování své expanze prostřednictvím minibondu. Minibond přináší firmám rychlé a flexibilní řešení pro rozvojové projekty doma i v zahraničí,“ říká Andrej Viceník, vrchní ředitel úseku Firemní bankovnictví VÚB banky.

Jiří Ferenc (majitel Fermat CZ) a Petr Luzar (VÚB banka) VÚB banka, užito se svolením

Minibond jako brána na kapitálový trh

Při uvedení produktu na český trh vychází VÚB banka z mimořádného úspěchu minibondů v Itálii, jakož i z prvních úspěchů v regionu střední a východní Evropy. Na chorvatském trhu se skupině podařilo během prvních 6 měsíců umístit až 60 milionů EUR.

Minibondy zároveň představují pro firmy vstupní bránu na kapitálový trh. Jelikož jediným investorem je banka, odpadá riziko neúspěšné emise, jakož i náklady na získávání investorů. Společnosti si tak mohou vyzkoušet kapitálové financování v jednodušší podobě než je standardní emise na burze.

Spolu s úspěšným upsáním minibondů společností Fermat CZ VÚB banka eviduje zájem o produkt i u dalších klientů. "Na českém trhu očekáváme postupný růst využívání minibondů, zejména při akvizicích nebo expanzi na zahraniční trhy. Věříme, že minibondy budou pro české firmy zajímavou alternativou k tradičním formám financování," říká Andrea Fiori, ředitel pobočky VÚB banky v Praze.

Investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák

Šimčák z Broker Consulting: Z geopolitického dění mám obavy, ale trh se z toho jako vždy zotaví

Trhy

Investice, nebo spekulace? Hranice je někdy velmi tenká. Začínající investor tak mnohdy přejde rovnou ke spekulacím – a ani o tom neví. Říká to Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting. Přispívají k tomu podle něj některé on-line aplikace, které se snaží přeskočit nudnou fázi a ženou investory do světa tradingu. O tom ale investování není. „Dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění,“ vysvětluje.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Související

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme