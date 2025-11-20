Šéf Státního fondu: Pokud chceme dostupné bydlení změnit, musí jej podpořit i nová vláda
Jaké možnosti financování dostupného bydlení jsou dnes v Česku aktuální a co by měla nová vláda udělat jako první, aby se projekty dostupného bydlení nezastavily, shrnul exkluzivně pro newstream.cz Daniel Ryšávka, ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI). Fond pořádal v Praze tento týden třetí ročník Evropského summitu o odpovědném financování dostupného bydlení.
Dostupné bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel neřeší v Evropě jen Česká republika. Potýká se s tím prakticky každá země Evropské unie. Těm nejvíce populárním mezi turisty se pak ke klasickým problémům na trhu s bydlením přidávají například i problémy s takzvaným overturismem, jak na letošním summitu o dostupném bydlení zmínila zástupkyně Španělska Mar Jimenéz, komisařka pro evropské vztahy města Barcelóna.
Jak je na tom s podporou dostupného bydlení tedy nyní Česko?
Aktuální program Dostupné nájemní bydlení jsme vyhlásili už vloni. Jeho původní alokace byla sedm miliard a šlo částečně o dotaci ze státního rozpočtu a částečně o financování z Evropské unie jako zvýhodněný úvěr. Tyto prostředky pak poskytujeme pro projekty dostupného bydlení městům a obcím, které mohou o podporu požádat. Žadateli mohou být i soukromí investoři či církve a neziskové organizace, tedy všechny právnické osoby.
Program je postaven na třech kategoriích, pro které má být dostupné bydlení určeno. Buď je tam kritérium věku, a je to pro mladé do třiceti pěti let, nebo je to pro potřebné profese, jako jsou lékaři, policisté, učitelé, hasiči či státní pracovníci, anebo to je podle příjmů domácnosti. To v praxi znamená cirka čtyřicet tisíc čistého příjmu na osobu v domácnosti. Na podporované bydlení dle výše příjmů dosáhne 80 procent obyvatel. Dosáhnou na ně tak i rodiče s dvěma dětmi s celkovým příjmem domácnosti 88 tisíc korun čistého měsíčně. Jde tedy opravdu o program pro střední třídu, která v některých lokalitách téměř nedosáhne na bydlení. A náš program umožňuje obcím udržet právě tyto lidi v daném městě.
A co revolvingové úvěry, které jsou u dostupného bydlení populární v jiných evropských zemích?
To je dobrá otázka. V rámci našeho financování, kdy máme k dispozici sedm miliard, je dvě a půl miliardy dotace a čtyři a půl miliardy je úvěr. A s ministerstvem financí máme právě domluveno, aby to byl revolving, kdy se budou půjčené peníze zase postupně do Fondu po dvaceti až třiceti letech vracet a opět se to reinvestuje do dostupného nájemního bydlení.
A stačí vám ta sedmimiliardová alokace?
Rozhodně ne, protože se nám do června letošního roku přihlásily už projekty za dvacet miliard. Zájem je tedy obrovský a představuje to zhruba šest a půl tisíce bytů. Nevznikl by ale bez toho, aniž bychom starostům poskytovali bezplatně poradenství, ať už právní, ekonomické, nebo stavebně technické, aby mohly své projekty dostupného bydlení vůbec připravit a realizovat. Bavíme se s nimi, co budou muset dělat, když to financování dostanou, jak bude probíhat soutěžení zakázek či třeba samotný provoz bytových domů.
Pomáháte jim najít i developery, kteří byty postaví?
Úplně ne. Oni je musí vysoutěžit ve veřejné soutěži, nicméně my jim k tomu poskytujeme poradenství. Pro investice do bydlení a veřejné infrastruktury máme osm regionálních center a pokrýváme celé Česko pomocí poradenské sítě Obec ON. Nabízíme setkání obec – investor, kdy se za účasti města, místního architekta nebo developera či soukromého investora a našich kolegů expertů snažíme společně probrat, co město potřebuje. Na bezpečné půdě zjišťujeme představy developerů a podmínky, za jakých mohou projekt realizovat. Je to něco jako předběžná konzultace tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím nebo obavám z toho, že někdo někoho preferuje. Ujasňuje se také přitom, jaké pozemky jsou pro projekt vhodné či nikoliv. V regionálních centrech máme nejen expertní podporu, ale i znalostní bázi díky mezinárodní platformě, kterou nazýváme „Housing investment advisory hub, HIAH“ a která sdružuje české i evropské odborníky.
A máte i platformu, kde by se setkávali zástupci vlády i opozice, aby pak jednali všichni ve společném zájmu Česka?
Za tímto účelem funguje v demokratických zemích, jako je naše, parlament, kde se to diskutuje. HIAH je apolitická platforma, kde se však setkávají zájemci různých sektorů a hájí různé zájmy.
Říkal jste, že přišly žádosti na 20 miliard. Tyto peníze ale přece teď nemáte...
Nemáme. To ale nevadí pro to, abychom projekty připravovali. Navíc se snažíme, aby financování přicházelo kontinuálně.
Máte ale nyní alokaci jen na sedm miliard a žádosti jsou na 20 miliard... Kde obce tedy ty peníze získají?
To je přesně to, co řešíme s aktuální vládou a teď to budeme řešit i s tou budoucí. Je třeba, aby tam bylo dlouhodobě nastavené financování. Většinou to bude tak, že tam bude menší grantová složka od státu a pak tam bude i úvěr. Stát se ale musí soustředit na to, jak ty peníze najít. Buď si například půjčuje z multilaterálních bank, typu EIB, CEB nebo vydává vlastní dluhopisy. Anebo je to financování navázané na nějakou daň nebo na příjem. Takhle to funguje všude ve světě. Například ve Francii mají financující banku, která získává z penzijního fondu zdroje a ty potom poskytuje jako levné financování lokálním příjemcům, kteří staví nebo investují. Dá se to ale spolufinancovat i komerčně.
Jaké všechny možnosti financování dostupného bydlení tedy jsou nyní v České republice reálné?
Je tu program Dostupné nájemní bydlení, který poskytujeme my, SFPI. Aktuálně je ale pozastaven, protože alokace sedmi miliard byla už naplněna. Další krok je na vládě, ať už té současné či budoucí, abychom mohli s dalším financování programu pokračovat. Chceme pokračovat v přípravě projektů s městy, která to chápou jako opravdu zásadní problém a chtějí jej řešit. V mírně upravené podobě poskytuje část financování také Národní rozvojová banka.
Takže zatím děláte obcím jen konzultace bez toho, že by to bylo podpořené finančně?
Pro projekty, které se nedostaly do alokace, ano.
A máte představu, jak bude dostupné bydlení podporovat nová vláda? Bavili jste se s nimi už o tom?
Podle dostupných informací z prohlášení vznikající vlády zatím víme, že se i budoucí vláda hlásí k podpoře dostupného nájemního bydlení. A počítá s tím, že Státní fond podpory investic bude tento program mít a pokračovat s tím, že rozšíří i poradenství, které s ním souvisí.
A ve které evropské zemi se můžeme ohledně financování dostupného bydlení tedy nejlépe inspirovat?
Tak, jak na letošním summitu zaznělo, je potřeba nastavit systém. Například v Irsku vláda připravila systém na financování jak dostupného nájemního bydlení, tak i dostupného vlastnického bydlení a také i toho sociálního. A dostupné nájemní bydlení je tam založeno na takzvaném cost rental, tedy nákladovém nájmu, což je cesta, kterou jsme zvolili i pro náš program.
Co to znamená?
Nákladové nájemné znamená, že máte omezený profit s tím, že primárně dostáváte nájemné podle toho, jaké jsou náklady na výstavbu, na provoz a na opravy. Soukromý investor si tam může napočítat ale i cenu pozemku. Jde o to, aby nájemné bylo co nejnižší a hlavně nižší než tržní nájemné.
Takže se neplatí žádný zisk, ale jen náklady daného bytu?
Ano. Můžete indexovat nájemné tak, že se zvyšuje každý rok, ale jenom o omezenou část. Zisk by byl až z případného navýšení nájmů či prodeje po ukončení doby udržitelnosti. To ale v obcích v tuto chvíli mezi našimi klienty není cíl.
Všichni politici napříč politickým spektrem říkají, že je nutné řešit bytovou krizi a bydlení. Jaké by tedy měly být první kroky nové vlády, aby to podporovalo dostupné bydlení?
Je třeba dát městům najevo silný signál, aby bylo jasné, že když něco připravují a investují do toho a do svých týmů, tak to není ztráta času a peněz. A že i když to budou připravovat třeba tři roky, pořád to financování bude. Musí být nastaven dlouhodobý program, který má jasná a transparentní pravidla. A k tomu samozřejmě potřebujeme stabilní a víceleté financování. Ideální by bylo, abychom věděli, s jakou sumou můžeme počítat, a aby to financování bylo návratné, tedy revolving, jak doporučují zahraniční experti. Inspirovat se můžeme třeba v Dánsku nebo v Irsku, kde si už vytvořili finanční fond, ze kterého se pak platí další investice do nájemního bydlení.
