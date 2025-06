Český Direct kupuje rakouskou banku A1. Buduje digitální impérium pro menší firmy

Skupina Direct expanduje do Rakouska a kupuje A1 Bank. Plánuje z ní udělat digitální banku pro malé a střední podniky a tím zásadně mění pravidla hry ve středoevropských financích.

Skupina Direct, známá svými inovacemi, oznamuje velkou expanzi do Rakouska. Kupuje totiž tamní A1 Bank a hodlá z ní vybudovat moderní digitální banku zaměřenou na malé a střední podniky (SME). Akvizice, která čeká na regulatorní schválení, má být klíčovým krokem v plánech Directu stát se významným hráčem v regionu střední a východní Evropy.

„Naším cílem je pomáhat lidem a firmám podnikat bez překážek. Technologie mají moc věci zjednodušovat, ale klíčové pro nás jsou jednoduchost, rychlost, spolehlivost a přátelský přístup,“ říká zakladatel skupiny Pavel Řehák.

Od Polska po Rakousko

A1 Bank, založená v roce 2002 ve Vídni, má za sebou bohatou historii v oblasti mobilních plateb a digitálního bankovnictví. Nyní se stane součástí nového pilíře finančních služeb Directu, který povede Jiří Švejcar, CEO Direct Fidoo. Plánem je vybudovat digitální platformu pro SME klienty, která naváže na zkušenosti a investice skupiny v oblasti Fidoo.

Direct tímto krokem pokračuje v expanzi po vstupu do Polska a posiluje svou pozici na mezinárodním trhu. Klíčový tým banky zůstává zachován, celkem se v Česku a Rakousku formuje nový tým o zhruba 100 lidech. Direct tak jasně ukazuje, že má ambici stát se jedním z nejvýznamnějších hráčů ve středoevropských financích.

Do skupiny Direct patří kromě stejnojmenné pojišťovny také prodejce a servis aut Direct auto a společnost Fidoo, která nabízí finanční služby pro malé a střední podnikatele. V roce 2023 měla skupina obrat 8,1 miliardy korun. Letos skupina expandovala do Polska. Cílem je do roku 2027 dosáhnout dvojnásobného obratu v hodnotě až 18 miliard korun, uvedl loni v říjnu Řehák.

