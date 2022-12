Padlý kryptobaron Bankman-Fried před soudem: Mám jen 100 tisíc dolarů

Jeho jmění se ještě před rokem odhadovalo na 26 miliard dolarů. Nyní padlý kryptobaron Sam Bankman-Fried před soudem přiznal, že má asi 100 tisíc dolarů. Soudit jej bude stejný muž, který rozkryl jeden z nejrozsáhlejších podvodů historie.

Dění kolem zakladatele zkrachovalé kryptoburzy FTX Sama Bankmana-Frieda nabírá na obrátkách. Poté, co souhlasil s vydáním z Baham do USA, stanul bývalý miliardář poprvé před americkým soudem. Zodpovídat se má z rozsáhlých podvodů, kterými z investorů vylákal miliardy dolarů.

Rekordní kauce

Soudce při slyšení pak stanovil kauci, po jejímž složení pustil Bankmana-Frieda na svobodu po dobu soudního procesu. Podle agentury Bloomberg byla kauce stanovena na 250 milionů dolarů, což je jedna z nejvyšších kaucí v historii americké justice.

Pro muže, jehož majetek byl ještě loni odhadován až na 26 miliard dolarů, by taková částka neměla být problém. Bankman-Fried však uvedl, že jeho jmění je v současnosti asi 100 tisíc dolarů.

Požadovaná částka tak je zajištěna majetkem, který se nachází v domě Bankman-Friedových rodičů. „To ani náhodou nepokrývá celou částku, nicméně je poměrně běžné, že kauce je jištěna majetkem v hodnotě kolem deseti procent požadované částky,“ vysvětluje Chris Dolmetschz Bloombergu.

Soudce Bernieho Madoffa

Ani to však nezajišťuje, že Bankman-Fried nakonec přeci jen neskončí ve vazbě a do soudní síně bude převážen v poutech. Podle amerických regulí totiž kauci musí spoulupodepsat minimálně dva lidé disponující podobným majetkem, kteří ale nejsou příbuzní obžalovaného. Podpis přitom soudce Gabriel Gorenstein požaduje do 5. ledna.

Postava soudce Gorensteina je přitom mimořádně zajímavá. Bankman-Frieda totiž bude soudit stejný muž, který za mříže dostal dalšího proslulého podvodníka – Bernieho Madoffa. Podařilo se mu rozkrýt podvod v hodnotě téměř 65 miliard dolarů, za nějž byl Madoff odsousen ke 150 letům vězení.

