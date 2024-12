Kryptoměny mají za sebou přelomový rok

Po většinu roku to na bouchání šampaňského investory do kryptoměn nevypadalo, to se ale změnilo až v jeho závěru. Bitcoin investorům letos vydělal 135 procent a investoři i fanoušci kryptoměn věří, že svět začal digitální měny konečně brát vážně.

Krypto na hrad

Končící rok přinesl pro Bitcoin a celý ekosystém kryptoměn historický zlom. Došlo na spuštění prvních bitcoinových a ethereových ETF, tedy burzovně obchodovaných fondů.To signalizuje přijetí kryptoměn celým zavedeným finančním systémem. Tedy něco, na co fanoušci digitálních měn čekali minimálně deset let.

Bitcoin poprvé v historii prolomil hranici 100 tisíc dolarů, v čemž mu výrazně pomohl nastupující americký prezident Donald Trump. Vítězný kandidát amerických prezidentských voleb zvolil podporu bitcoinu jako jeden z hlavních pilířů své kampaně. Ještě loni přitom považoval za kryptoměny za podvod.

Stovky procent

V největší kryptoměně, Bitcoinu, je 54 procent veškerých prostředků v kryptoměnách. Aktuálně je to přes 1,9 bilionu dolarů. To je více než šestinásobek velikosti české ekonomiky.

Bitcoin začínal rok s cenovkou 44 tisíc dolarů, v prosinci se podíval až na 105 tisíc, ale následně spadl na 95 tisíc dolarů. Na Štědrý den opět opět atakoval magickou hranici sta tisíc dolarů. Za celý rok tak největší kryptoměna světa dosáhla zhodnocení ve výši 135 procent.

Několika menším kryptoměnám se letos dařilo ještě více. Z těch s kapitalizací více než šest miliard dolarů si nejlépe vedla kryptoměna Pepe, která od ledna posílila o 1260 procent, vyplává to z informací společnosti Coinmarketcap.com. Na druhém místě se se ziskem 490 procent umístil Sui a na třetím místě Dogecoin, který posílil o 271 procent. Dogecoin před lety proslavil Elon Musk, který se letos stal velkým podporovatel zvoleného prezidenta Trumpa.

V půlce cyklu

Bitcoin historicky prochází čtyřletým cyklem. Nyní, dva roky v současném cyklu, investoři bedlivě sledují vzorce a tržní ukazatele, aby získali představu o tom, co mohou přinést příští dva roky.

Před dvěma lety čelil Bitcoin vážné krizi. Cena spadla z vrcholu na třetinu a přišly krachy krypto burz. Listopad 2022 znamenal pád FTX, protože zvěsti o insolvenci vyvolaly masivní výprodeje. Dominový efekt byl brutální. Padly i další kryptoinstituce jako BlockFi, 3AC, Celsius a Voyager Digital. Právě za kauzou FTX se zavřela opona teprve letos v únoru. Jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda poslal soud za zpronevěru více než deseti miliard dolarů do vězení na 25 let. Prokuratura mu přitom navrhovala dvakrát tolik.